Laurea Online in Scienze dell’Amministrazione (Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni) L-16 - Unitelma

Finalità didattiche

Il corso di Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza dell’Università Unitelma Sapienza ha come obiettivo primario quello di formare professionisti competenti nelle funzioni di programmazione, gestione e controllo all’interno della Pubblica Amministrazione.

Le sue finalità didattiche si concentrano su settori chiave come la security, le investigazioni e l’ambito fiscale e tributario.

Gli studenti che intraprendono questo percorso di studi possono scegliere tra tre curricula diversi: Amministrazione e Organizzazione, Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni, e Amministrazione, Professioni e Organizzazioni Economiche. Ciascuno di questi percorsi è progettato per fornire una preparazione approfondita attraverso un approccio multidisciplinare.

Le discipline incluse spaziano da temi giuridici e sociologici a quelli statistici ed economici.

La laurea in Scienze dell’Amministrazione (classe L-16) offre quindi agli studenti una formazione versatile che consente loro di affrontare le sfide del mondo contemporaneo.

Ogni curriculum è pensato per rispondere alle diverse esigenze del mercato del lavoro, preparando i laureati ad occupare ruoli strategici sia nel pubblico che nel privato.

Riguardo alle aspettative occupazionali, le prospettive per i laureati in questa classe di laurea sono positive, con un tasso di occupazione del 76,5%. Le professioni accessibili includono ruoli come segretari amministrativi, funzionari della Pubblica Amministrazione e professionisti negli ambiti di sicurezza.

Queste figure sono richieste per le loro competenze specifiche, in un settore che continua ad evolversi e ad adattarsi alle nuove sfide sociali ed economiche.

Infine, il piano di studi attento e strutturato consente di raggiungere un equilibrio tra teoria e pratica, rendendo questo corso un punto di partenza solido per una carriera di successo.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Scienze dell’Amministrazione (Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni) dell’Università Unitelma Sapienza è articolato in modo da offrire agli studenti una formazione completa e versatile.

Ogni curriculum prevede materie di base comuni, tra cui Scienza dell’amministrazione, Diritto amministrativo, Diritto privato, Informatica e Lingua inglese, che forniscono le fondamenta necessarie per analizzare e comprendere il complesso mondo della Pubblica Amministrazione e del settore della sicurezza.

Gli studenti devono conseguire un totale di 180 CFU, suddivisi in 60 CFU per le attività di base, 70 CFU per le materie caratterizzanti, 23 CFU per le materie affini e 27 CFU per altre attività. Queste richieste formano una base solida per la preparazione professionale, mirando a garantire un elevato livello di preparazione teorica e pratica, in linea con le esigenze del mercato.

Inoltre, il piano di studi prevede attività formative supplementari, come stage e tirocini, per favorire un’immediata applicazione delle competenze acquisite.

Ogni curriculum offre anche l’opportunità di approfondire tematiche specifiche: il percorso \”Amministrazione e organizzazione” si concentra sul management, mentre il percorso “Organizzazione, sicurezza e investigazioni” esplora la criminologia e la legislazione sulla sicurezza.

Il corso incoraggia anche la partecipazione a eventi, seminari e conferenze, utili per entrare in contatto con esperti e professionisti del settore.

Questo approccio rende il piano di studi non solo un insieme di corsi, ma un percorso formativo che prepara gli studenti ad affrontare con successo le sfide future nel campo dell’amministrazione e della sicurezza.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione (Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni) dell’Università Unitelma Sapienza, gli studenti devono avere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente.

È fondamentale disporre di una buona cultura generale e di attitudini al ragionamento logico e critico. In particolare, i candidati devono dimostrare la capacità di comprendere testi e documenti in italiano e in almeno una lingua straniera.

Non sono previsti test d’ingresso; tuttavia, per accertare il possesso delle competenze richieste, viene somministrato un questionario di verifica iniziale. Il corso non pone limitazioni all’accesso e le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, come tipico delle università telematiche riconosciute dal MIUR.

Gli studenti che decidono di intraprendere questo percorso dovrebbero considerare il loro impegno nello studio e la disponibilità per attività pratiche, come tirocini e stage, che sono molto utili per una preparazione completa e professionale nel campo delle scienze dell’amministrazione e della sicurezza.

La preparazione teorica e pratica fornita dal corso permette agli studenti di affrontare con successo le sfide professionali nel settore pubblico e privato, garantendo loro una solida formazione per intraprendere diverse carriere.

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione (Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni) offre ottime prospettive occupazionali per i laureati. Con un tasso di occupazione del 76,5%, i laureati possono contare su diverse opportunità professionali sia nel settore pubblico che in quello privato.

Le figure lavorative più comuni includono ruoli nell’amministrazione pubblica, consulenza aziendale e gestione delle risorse umane.

Qualche esempio di sbocchi lavorativi per i laureati di questo corso include:

Amministratori per enti pubblici e privati, che gestiscono sistemi organizzativi complessi.

per enti pubblici e privati, che gestiscono sistemi organizzativi complessi. Professionisti nel campo della sicurezza, capaci di gestire le risorse e implementare politiche di sicurezza.

nel campo della sicurezza, capaci di gestire le risorse e implementare politiche di sicurezza. Ruoli in amministrazione fiscale, dove è fondamentale una solida conoscenza delle norme tributarie.

A cinque anni dalla laurea, la retribuzione media si attesta intorno ai 1.580 euro mensili, con possibilità di crescita in base all’esperienza e alla specializzazione richiesta. Si prevede una necessità costante di professionisti con competenze multidisciplinari, rendendo questo corso un’opzione molto vantaggiosa per chi cerca stabilità e crescita professionale nel proprio futuro.

Oltre alle professioni citate, ci si aspetta un fabbisogno annuo di circa 10.300 unità per questa classe di laurea, a fronte di un’offerta di 12.800 laureati nel campo, indicando la competitività del settore e l’importanza di diversificare l’istruzione e le competenze.

Perché scegliere Unitelma

Scegliere Unitelma per il tuo percorso formativo rappresenta una decisione vantaggiosa, specialmente se stai cercando un’istruzione di alta qualità con la flessibilità delle modalità online.

Grazie alla sua affiliazione con l’Università La Sapienza di Roma, Unitelma offre un’ampia gamma di corsi racchiusi in un’offerta formativa diversificata e accreditata a livello nazionale.

Un aspetto distintivo di Unitelma è l’e-learning dinamico. Gli studenti possono accedere ai corsi e ai materiali didattici 24 ore su 24, partecipare a videolezioni e interagire facilmente con i docenti.

Questo approccio permette di gestire gli studi secondo i propri impegni lavorativi e personali, rendendo l’istruzione accessibile a chi ha un’agenda impegnativa.

In aggiunta, ogni studente può contare su un tutor personale che fornisce supporto continuo durante il percorso accademico. Questa attenzione individuale non solo facilita l’apprendimento, ma garantisce anche che ogni studente possa sviluppare le proprie competenze e raggiungere i propri obiettivi con maggiore efficacia.

Infine, il titolo di studio ottenuto presso Unitelma è riconosciuto sia in Italia che in molti paesi all’estero, rendendo le opportunità lavorative ampie e promettenti.

Se desideri un’esperienza accademica unica, caratterizzata da flessibilità, supporto personalizzato e una formazione di alta qualità, Unitelma è la scelta giusta per te.