Laurea Online in Scienze dell’Economia Aziendale L-18 - Unitelma

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze dell’economia aziendale presso l’Università Unitelma Sapienza mira a fornire agli studenti una solida base di competenze nei settori gestionale, matematico/statistico e giuridico.

Gli iscritti saranno preparati a comprendere e analizzare le strategie di diversi operatori economici e le dinamiche di mercato, sia a livello nazionale sia di settore. La formazione include la capacità di interpretare le decisioni politiche ed economiche e di conoscere a fondo le aziende operanti nel comparto turistico. Un’attenzione particolare è riservata alla promozione delle attività culturali, importante in uno scenario economico in continua evoluzione.

Questo programma di laurea si articola su tre curricula, ciascuno con un focus distintivo, per rispondere alle diverse aspirazioni e obiettivi professionali degli studenti.

Il ramo di Economia Aziendale è ideale per chi desidera operare all’interno di aziende industriali e di servizi.

Per chi è invece interessato al settore turistico e culturale, il curriculum di Economia delle Aziende Turistiche offre le competenze necessarie per gestire con successo queste imprese.

Infine, il percorso di Management per l’innovazione digitale e la sostenibilità risponde a tematiche contemporanee, preparando gli studenti ad affrontare sfide legate all’innovazione e alla sostenibilità ambientale.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Scienze dell’Economia Aziendale presso l’Università Unitelma Sapienza offre una struttura solida, pensata per fornire una preparazione esaustiva nei principali ambiti economici, aziendali, matematico-statistici e giuridici.

Nella fase iniziale, gli studenti affrontano materie di base comuni a tutti i percorsi, tra cui Economia Politica, Economia e Gestione delle Imprese, Economia Aziendale, Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, Statistica e Diritto Privato.

Queste fondamenta teoriche vengono poi integrate, a partire dal secondo anno, con i corsi specifici per ciascun curriculum.

Sebbene le discipline di base siano uniformi, i percorsi si differenziano significativamente negli anni successivi, mantenendo comunque l’obiettivo di accumulare complessivamente 180 Crediti Formativi Universitari.

Per essere precisi, la distribuzione dei crediti prevede 55 CFU per attività di base, 71 CFU per materie caratterizzanti, 23 CFU per quelle affini e 31 CFU per altre attività, assicurando una preparazione completa e professionale che risponde alle diverse esigenze del mercato del lavoro.

Prerequisiti di accesso

Per entrare nel corso di laurea in Scienze dell’Economia Aziendale all’Università Unitelma Sapienza non ci sono date di iscrizione rigide. Gli studenti hanno la libertà di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno, consentendo una flessibilità adatta a coloro che devono conciliare altri impegni.

Per l’iscrizione, è essenziale possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equivalente, che attesti il completamento degli studi secondari.

Inoltre, è fondamentale avere una buona padronanza della lingua italiana, poiché i corsi sono prevalentemente erogati in questa lingua. La conoscenza di base della lingua inglese è altresì raccomandata per affrontare eventuali materiali didattici e riferimenti internazionali.

Gli studenti devono anche possedere una solida cultura generale che consenta loro di comprendere i fenomeni economici che caratterizzano la società contemporanea. Infine, le competenze in logica, matematica e informatica sono considerate basilari, poiché supportano il ragionamento analitico e la capacità di gestire strumenti digitali e quantitativi, fondamentali per il percorso accademico proposto.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze dell’economia aziendale dell’Università Unitelma Sapienza è strutturato per aprire le porte a un ampio ventaglio di opportunità professionali.

I laureati possono intraprendere carriere come contabili, economisti e tesorieri. Sono richiesti specialisti per l’organizzazione e la gestione dei fattori produttivi, tecnici del marketing e per le attività ricettive, così come organizzatori di fiere ed eventi culturali. Coloro che aspirano a posizioni manageriali possono mirare al ruolo di analisti di settore o consulenti strategici nelle multinazionali e nelle PMI innovative. Per chi è interessato a una carriera più tradizionale nel campo contabile, le professioni di Consulente del lavoro, Revisore legale, Esperto contabile e Ragioniere commercialista sono opzioni regolamentate a livello nazionale.

A sostegno della rilevanza del corso, l’area economica-statistica si colloca tra le più promettenti nel panorama lavorativo attuale.

Annualmente, il fabbisogno di laureati in questo settore è stimato in 47.100 unità, ma l’offerta di laureati è inferiore, attestandosi a circa 38.900. Questo squilibrio tra domanda e offerta si traduce in un tasso di occupazione del 91,2% per i laureati in Economia, uno dei più alti nel settore. Non solo le opportunità locali, ma anche quelle internazionali sono ampie grazie alla natura trasversale di queste competenze.

Il panorama retributivo è altrettanto positivo, con una media salariale di 1.803 euro a cinque anni dalla laurea, sottolineando ulteriormente l’attrattività e la valenza di questo percorso accademico.

Perché scegliere Unitelma

L’Università Telematica Unitelma offre un’esperienza educativa ideale per chi cerca l’eccellenza accademica con la flessibilità che solo un ateneo online può garantire. Grazie alla collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, Unitelma propone un curriculum variegato e riconosciuto a livello nazionale, spaziando dalle scienze umane alle discipline giuridiche. Questo la rende una scelta perfetta per chi cerca un’istruzione rigorosa e innovativa.

Unitelma è particolarmente attraente per gli studenti lavoratori, grazie alla possibilità di seguire corsi online che permettono di bilanciare studio e lavoro senza compromettere la qualità dell’apprendimento. Gli studenti qui possono accedere a materiali didattici 24/7, partecipare a videolezioni e interagire prontamente con i docenti, favorendo un apprendimento dinamico e personalizzato.

Un altro grande vantaggio di Unitelma è il supporto personalizzato offerto. Con l’ausilio di tutor personali, gli studenti ricevono una guida e un sostegno continui nel loro percorso accademico. Questo permette di impostare un piano di studi mirato e di sviluppare competenze specifiche, mantenendo il focus sugli obiettivi professionali futuri. In questo modo, Unitelma non è solo un’università, ma un partner nell’educazione e nella crescita personale.