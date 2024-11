Laurea Online in Scienze Motorie e Sportive L-22 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive presso l’Unimarconi è progettato per formare professionisti capaci di sviluppare, mantenere e recuperare le capacità motorie e il benessere psicofisico degli individui.

Gli studenti imparano a gestire programmi di allenamento ed educazione motoria rivolti a diversi gruppi, ponendo attenzione sia alla corretta alimentazione sia alle specifiche necessità dei singoli, tenendo conto di fattori come genere, età e condizione fisica.

La metodologia didattica di Unimarconi combina una solida base scientifica con tecniche avanzate e metodi didattici, per preparare gli studenti a lavorare nel settore della salute e del benessere.

Attraverso un curriculum che integra aspetti biologici, fisiologici, psicopedagogici e sociali dell’educazione motoria, gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di operare sia in ambiti for profit che non profit. Una particolare enfasi è posta anche sugli aspetti giuridici ed economici legati al settore.

Il corso sfrutta le potenzialità dell’apprendimento a distanza, permettendo agli studenti di accedere alla Piattaforma didattica Unimarconi su diversi dispositivi e di partecipare a sessioni interattive online.

Queste caratterizzano un approccio formativo che arricchisce le competenze tecniche con lo sviluppo di abilità digitali e altre soft skills cruciali, pur senza trascurare l’importante elemento di attività tecnico-pratiche svolte in presenza.

Tali esperienze pratiche, affiancate da tirocini in strutture convenzionate, offrono un’opportunità unica di personalizzare l’apprendimento in base alle esigenze e aspirazioni individuali.

Piano di studi

Il piano di studi del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive presso Unimarconi è pensato per fornire agli studenti una solida formazione accademica distribuita su tre anni.

Nel primo anno, il curriculum include insegnamenti fondamentali come Biologia applicata, che introduce gli studenti alla comprensione dei processi biologici, e Anatomia umana, fornendo una dettagliata panoramica della struttura corporea.

Completano questo blocco le materie di Pedagogia generale e Psicologia generale e dello sport, essenziali per comprendere i principi educativi e psicologici necessari nella gestione di gruppi e individui; e Fisica ed elementi di Biomeccanica, che offrono le basi fisiche per l’analisi del movimento.

Nel secondo anno, il corso prosegue con Fisiologia del movimento umano, un tassello chiave per capire i meccanismi che guidano la performance fisica.

Seguono Tecnica e didattica degli sport, essenziale per le attività pratiche, e Lingua inglese, che facilita l’accesso a risorse e pubblicazioni internazionali.

La Teoria dell’allenamento fornisce competenze tecniche avanzate per la programmazione di routine sportive.

Il terzo anno finalizza la preparazione con Didattica speciale e pedagogia dello sport, Attività motorie preventive e adattate e Gestione delle imprese sportive.

L’anno incorpora anche insegnamenti affini-integrativi a scelta, permettendo una personalizzazione del percorso di studi.

Queste materie sono strategicamente selezionate per combinare conoscenze teoriche e pratiche, preparando gli studenti ad affrontare le diverse sfide del mondo lavorativo nel settore delle scienze motorie.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive presso l’Unimarconi, gli studenti non devono affrontare il tradizionale ostacolo del test d’ingresso. Le iscrizioni, infatti, sono sempre aperte e non soggette a vincoli numerici, offrendo così la possibilità di iniziare il proprio percorso formativo in qualsiasi momento.

L’ateneo richiede unicamente un test orientativo non selettivo, che gli studenti possono svolgere anche dopo l’immatricolazione. Questo passaggio è fondamentale non solo per consentire all’università di strutturare percorsi di approfondimento e di ripasso delle competenze di base, ma anche per offrire un orientamento adeguato che faciliti l’integrazione degli studenti all’interno dell’ambiente universitario.

L’obiettivo di Unimarconi è chiaramente incentrato sull’assicurare un adattamento graduale e ottimale agli studi accademici, creando le migliori condizioni per il successo degli studenti.

Questo approccio rende l’esperienza accademica meno stressante e più accessibile, concentrandosi sull’inclusività e sulla personalizzazione del percorso educativo.

Prospettive occupazionali

I laureati in Scienze Motorie e Sportive dell’Unimarconi hanno un ventaglio di opportunità lavorative grazie alla possibilità di inserirsi in settori pubblici e privati, tra cui strutture sportive, associazioni ricreative e sociali.

Potranno assumere ruoli come preparatore atletico, personal trainer e simili, operando ai vari livelli nel settore tecnico-sportivo. Inoltre, le competenze acquisite permettono di accedere al settore organizzativo e gestionale all’interno di società sportive, aziende specializzate nell’esercizio fisico e impianti sportivi.

Questo corso, appartenente alla classe di laurea L-22, apre diverse strade di avanzamento accademico. Gli studenti possono proseguire con corsi di Laurea Magistrale nelle classi LM-47, LM-67 e LM-68, o iniziare un Master Universitario di I livello. Secondo quanto previsto nell’art. 41 del D.lgs. 36/2021, il titolo triennale è necessario per esercitare la professione di Chinesiologo di Base, a condizione che vengano rispettati i decreti attuativi vigenti.

Nel contesto della classe di laurea L-22, il settore delle scienze motorie mostra una forte richiesta con un tasso di occupazione che raggiunge l’86,3%. L’elevato fabbisogno annuo di laureati è alimentato dall’interesse crescente verso il benessere e lo sport.

Inoltre, a cinque anni dal conseguimento del titolo, i laureati possono aspettarsi una retribuzione media intorno ai 1.452 euro mensili. Questi dati indicano prospettive solide e in crescita per i professionisti delle scienze motorie, incoraggiando la scelta di questo percorso formativo.

Perché scegliere Unimarconi

Unimarconi rappresenta la scelta perfetta per chi desidera coniugare istruzione di qualità e costi accessibili. Grazie a rette annuali competitive, offre un ampio spettro di corsi con un approccio didattico flessibile, ideale per chi cerca di coniugare studio e lavoro senza sacrificare la qualità formativa.

L’ateneo si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze degli studenti lavoratori, proponendo un ambiente di apprendimento che consente di seguire le lezioni online e gestire il proprio tempo in maniera autonoma.

Inoltre, l’università risponde proattivamente alle esigenze del mercato del lavoro, assicurando che i propri laureati siano preparati per le sfide professionali con competenze aggiornate e pratiche.

Non da ultimo, Unimarconi offre un’esperienza accademica internazionale unica. Collaborando con istituzioni estere, l’università apre porte a programmi di scambio e studio all’estero, ampliando così le prospettive culturali e professionali degli studenti.

Unimarconi è perfetta per chi vuole prepararsi a una carriera globale, senza confini e arricchita da esperienze internazionali.