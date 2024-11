Laurea Online in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – Governance Globale (Diritti, Mercati, Tecnologie) L-36 - Unitelma

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – Governance Globale Unitelma si propone di formare esperti capaci di affrontare le sfide del nostro tempo, segnate da fenomeni di globalizzazione e digitalizzazione.

L’obiettivo del corso è dotare gli studenti di un bagaglio di competenze interdisciplinari che permetta loro di comprendere e gestire contesti complessi, operando tanto a livello nazionale quanto internazionale.

Il programma intende irrobustire le capacità analitiche e metodologiche degli studenti, fornendo loro gli strumenti necessari per sviluppare strategie innovative e risolvere problemi globali.

Attraverso un mix di conoscenze tradizionali e approcci innovativi, il corso permette di esplorare le trasformazioni continue causate dai processi di interconnessione globale e tecnologica.

Un’attenzione particolare è rivolta alla capacità di elaborare soluzioni per questioni contemporanee, grazie a un solido background che integra i saperi storici, giuridici, economici e sociali.

L’obiettivo è anche quello di formare professionisti in grado di intervenire efficacemente nei processi decisionali delle organizzazioni pubbliche e private, valorizzando il potenziale delle attuali tecnologie emergenti.

Piano di studi

Il Piano di studi del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – Governance Globale presso Unitelma è progettato per offrire un’esperienza educativa completa e versatile.

Gli studenti hanno l’opportunità di scegliere tra due curricula principali, ognuno dei quali risponde alle sfide attuali con un approccio multidisciplinare e dinamico.

Il primo curriculum, Diritti, Mercati, Tecnologie, è pensato per coloro che desiderano esplorare l’intersezione tra regolamentazione legale, dinamiche economiche e innovazioni tecnologiche.

Gli studenti in questo percorso acquisiranno una solida formazione nei campi del diritto, dell’economia e delle tecnologie dell’informazione, insieme alla capacità di analizzare le implicazioni della digitalizzazione nei settori pubblico e privato.

Il secondo curriculum, Sicurezza e Relazioni Internazionali, si focalizza sulle questioni di sicurezza e sulle relazioni geopolitiche in un contesto interconnesso e sempre più complesso.

Le materie trattate spaziano dalle politiche di sicurezza nazionale e internazionale alla gestione delle crisi, con una forte enfasi sulla comprensione dei processi sociopolitici globali e sullo sviluppo di strategie efficaci di risoluzione dei conflitti.

Entrambi i programmi offrono un mix equilibrato di teoria e pratica, con lezioni frontali, case studies e progetti di gruppo.

Questo approccio garantisce che gli studenti non solo comprendano gli argomenti chiave, ma siano anche in grado di applicarli efficacemente nell’ambiente lavorativo.

Prerequisiti di accesso

Gli aspiranti studenti al Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – Governance Globale presso Unitelma devono soddisfare alcuni prerequisiti fondamentali.

In primis, è necessario possedere un diploma di scuola superiore o un titolo equivalente riconosciuto. Questo garantisce che gli studenti abbiano una base culturale solida e le capacità di ragionamento che saranno ampliate e sviluppate durante il corso.

È essenziale anche una buona comprensione della lingua italiana, dato che le attività didattiche sono condotte prevalentemente in italiano. Gli studenti stranieri devono superare una prova di lingua italiana per dimostrare le loro competenze linguistiche.

La conoscenza preliminare e la capacità di analisi logico-critica sono valutate attraverso un test di ingresso. Sebbene questo test non precluda l’accesso al corso, i risultati offrono una chiara indicazione di eventuali aree da rafforzare.

Gli studenti con lacune specifiche sono tenuti a seguire degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da completare entro il primo anno. Questo sistema assicura che tutti i partecipanti al programma abbiano le stesse opportunità di successo accademico, partendo da solide basi comuni.

Prospettive occupazionali

I laureati in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – Governance Globale di Unitelma avranno molte opportunità professionali, sia in ambito nazionale che internazionale.

Potranno intraprendere carriere in amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, agenzie internazionali e imprese multinazionali. Il corso prepara i laureati anche per ruoli di consulenza politica, analisi socio-economica e gestione delle relazioni internazionali, con possibilità di lavorare in sicurezza e innovazione tecnologica. Questo permette loro di diventare esperti in governance nelle organizzazioni pubbliche e private.

Per quanto riguarda la classe di laurea L-36 in Scienze politico-sociali, questa continua a offrire ottime prospettive di impiego.

Secondo i dati, il tasso di occupazione per i laureati in questo ambito è dell’86,3%. A cinque anni dal conseguimento del titolo, la retribuzione media ammonta a circa 1.583 euro. Le competenze acquisite durante il percorso di studi sono ampiamente richieste in diversi settori, da quelli delle istituzioni pubbliche fino alle organizzazioni internazionali, confermando così la solidità e la praticità delle competenze sviluppate all’interno di questo indirizzo di studi.

Perché scegliere Unitelma

Unitelma è la scelta ideale per coloro che cercano un’istruzione di alta qualità accompagnata da un forte legame accademico. La sua affiliazione con l’Università La Sapienza di Roma garantisce un’offerta formativa diversificata e riconosciuta a livello nazionale. Con programmi che spaziano dalle scienze umane alle discipline giuridiche, Unitelma si distingue per la preparazione rigorosa e l’approccio innovativo alla didattica.

Per gli studenti lavoratori, Unitelma offre una flessibilità senza pari. La possibilità di seguire corsi online consente di gestire lo studio in base ai propri impegni, senza compromettere la qualità dell’apprendimento. Il metodo di insegnamento permette l’accesso ai materiali didattici 24/7, la partecipazione a videolezioni e l’interazione diretta con i docenti.

Unitelma è perfetta per chi desidera un percorso formativo personalizzato, supportato da un tutor personale che guida gli studenti nel loro percorso accademico. Questa attenzione personalizzata favorisce lo sviluppo delle competenze degli studenti in un ambiente di apprendimento stimolante e li aiuta a raggiungere i propri obiettivi professionali con maggiore efficacia.