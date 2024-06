Studiare alla Unisg vuol dire avere una visione globale dei sistemi di produzione del cibo sia passati che presenti, dando modo inoltre di apprezzare la ricchezza delle diversità culturali. L’università Unisg è una delle università private riconosciute dal MIUR che si contraddistingue per la verticalità sul mondo della gastronomia e mette a disposizione corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi Unisg vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione per diventare gastronomi, nuove figure professionali che hanno conoscenze e competenze interdisciplinari nell’ambito delle scienze, cultura, politica, economia ed ecologia del cibo e sono capaci di sviluppare valori come la sostenibilità e la sovranità dei sistemi alimentari globali. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea Unisg: Facoltà, Tipologie e Costi

La Unisg ha corsi di laurea che fanno riferimento alla Facoltà di Scienze della nutrizione per quanto riguarda l’area didattica. Per quanto riguarda la Ricerca invece ci sono 3 aree di studio: Ambiente, Percezione e Qualità, Mobilità. In merito ai costi della Unisg, si parla di una retta annuale di circa 15.500 euro annui per la laurea triennale e lo stesso vale per quella magistrale. Per approfondire, vedi: Costi e Convenzioni dell’Università Unisg.

Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea Unisg:

Corsi di Laurea Triennale Unisg

I corsi di laurea triennale Unisg hanno la durata di tre anni in cui gli studenti devono ottenere 180 crediti formativi universitari (CFU). Il corso in Scienze e Culture Gastronomiche propone un approccio multidisciplinare per formare i gastronomi del futuro. Il percorso prevede lo studio di materie come antropologia del cibo, comunicazione, diritto alimentare, sociologia, filosofia del cibo. Per essere ammessi bisogna sostenere un test di ammissione che generalmente si svolge ad inizio settembre. Per parteciparvi gli studenti devono prima effettuare la pre-iscrizione che può essere effettuata online, sul sito dell’Ateneo.

Ecco i corsi di laurea triennale attualmente disponibili:

Scienze e Culture Gastronomiche Scienze della Nutrizione L-Gastr 180 3 Anni

Corsi di Laurea Magistrale Unisg

I corsi di laurea magistrale Unisg hanno la durata di due anni in cui gli studenti devono ottenere 120 crediti formativi universitari (CFU). In questo caso abbiamo a disposizione il corso di laurea in Sustainable Food Innovation & Management e quello in International Gastronomies and Food Geo-Politics: il primo mira a formare dei professionisti che abbiano una visione analitica della gastronomia e che sappiano migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari; il secondo offre la possibilità di approfondire le culture alimentare dei vari Paesi nel mondo e studiare il ruolo del cibo nella politica internazionale. Anche in questi due casi è necessario che gli studenti facciano un test di ingresso ostativo.

Ecco i corsi di laurea magistrale:

Food Industry Management Scienze della Nutrizione LM/GASTR 120 2 Anni

