La Unisg è una delle università private riconosciute dal MIUR che si contraddistingue per la verticalità sul mondo della gastronomia e per il fatto che i suoi corsi uniscono lo studio, le attività pratiche ed i viaggi didattici e per questo motivo attraggono studenti da diversi Paesi. Prima di vedere le convenzioni a disposizione, vi parleremo nello specifico dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli della Unisg. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta.

Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

Università Unisg: costi, prezzi e tasse

In merito ai costi della Unisg, si parla di una retta annuale di circa 15.500 euro annui per la laurea triennale e lo stesso vale per quella magistrale. A questa cifra però vanno aggiunte ulteriori spese, in particolare i fuori sede devono pagare il vitto e l’alloggio, mentre chi è pendolare ha spese per l’abbonamento a mezzi pubblici in caso di spostamento con treni, autobus e metro, oppure per la benzina in caso di mezzo proprio. Il pagamento della retta però comprende i seguenti servizi:

tutte le attività didattiche e le esercitazioni pratiche

materiale didattico (prevalentemente in formato digitale)

viaggio, vitto e alloggio durante i viaggi didattici previsti nel piano di studi

divisa da cuoco

utilizzo delle attrezzature e del kit utensili

l’accesso alla rete wi-fi in Università

la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli studenti

l’iscrizione al servizio sanitario nazionale (per studenti non italiani)

la partecipazione agli eventi promossi dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e Slow

Food, ritenuti rilevanti ai fini didattici dal comitato docenti

Food, ritenuti rilevanti ai fini didattici dal comitato docenti i certificati rilasciati dalla segreteria studenti

i pasti a pranzo nei giorni di lezione

Costi dei Corsi di laurea Unisg

Come già detto in precedenza, per i corsi di laurea triennale il costo della retta annuale è di circa 15.500 euro all’anno per la laurea triennale. Ogni studente deve versare un primo acconto di circa 2.000 euro entro una settimana dalla comunicazione dell’esito del test di ammissione a cui seguono altre due rate da saldare, una in genere nel mese di settembre e un’altra nel mese di febbraio.

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale l’importo è di circa 15.500 per il primo anno e di circa 10.200 per il secondo anno. In questo caso il pagamento può essere effettuato versando un acconto subito dopo l’ammissione al corso magistrale e successivamente altre due rate, come accade anche per i corsi di laurea triennali.

In caso di mancato pagamento dell’acconto entro il termine stabilito, il candidato viene tolto dalla graduatoria degli ammessi all’iscrizione e dovrà ripetere l’intero processo di ammissione. Chi paga, ma poi rinuncia all’ammissione ha diritto al rimborso di 1.500 euro unicamente dietro presentazione di comunicazione scritta di rinuncia all’iscrizione alla Segreteria Studenti. Questa comunicazione deve avere al suo interno i relativi dati bancari (IBAN) per la restituzione dell’importo.

Costi dei Master Unisg

Tra i master di primo livello Unisg troviamo il Master in Food Culture, Communication e Marketing che ha lo scopo di insegnare agli studenti come promuovere prodotti sostenibili e di qualità. Citiamo anche il Master Unisg in Wine e Spirits che ha lo scopo di permettere agli iscritti di imparare a comprendere e promuovere vini, liquori e distillati. Al momento non ci sono master di secondo livello.

Il costo dei Master è di 12.50o euro, che comprendono 400 euro che corrispondono a 4000 crediti caricati sulla tessera della mensa universitaria “Le Tavole Accademiche” (pagati da Lavazza). Il versamento della retta annuale, che quindi è di 12.100 euro, è suddiviso in tre rate:

Acconto: 2.000 euro entro 8 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Ammissione

Prima rata: 5.500 euro entro la settimana precedente la data di inizio del Master

Seconda rata: 4.600 euro entro febbraio

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, agli iscritti viene applicata a titolo di mora, una maggiorazione sulla retta pari a 100 euro.

Costi dei Corsi Singoli Unisg

Al momento non è possibile reperire sul web informazioni in merito ai corsi singoli Unisg, anche se generalmente il costo prevede una cifra fissa per ogni credito formativo universitario (CFU).

Retta Unisg: pagamenti e rate

Il pagamento della retta Unisg può essere effettuato utilizzando il sistema online di PagoPa. Basta accedere con le proprie credenziali al portale Esse3 – Sezione Tasse e cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online dedicata per concludere la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come per esempio Paypal). Grazie a questo metodo di pagamento, il sistema online PagoPa prenderà in carico la transazione entro pochi minuti, con una grande riduzione dei tempi di registrazione del pagamento. Alle cifre dovute potranno essere applicate eventuali commissioni, a seconda della modalità di pagamento scelta.

Si può pagare anche tramite bonifico bancario intestato a: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE con la causale con scritto il nome del corso, l’anno di studio, nome e cognome dello studente.

Convenzioni Unisg

La Unisg ha convenzioni, agevolazioni e borse di studio a disposizione. L’università mette a disposizione borse di studio per i suoi studenti da più di 18 anni, investendo più di 12 milioni di euro per il diritto allo studio. Il 35 per cento dell’importo viene ottenuto grazie alla partnership con oltre 80 aziende, fondazioni, enti e privati. Alcune borse di studio Unisg sono ad esonero parziale, altre ad esonero totale e sono rivolte agli iscritti dei corsi di laurea triennale, magistrale e dei master.

Gli studenti con un grado di invalidità pari o superiore al 66 per cento o che abbiano ottenuto il riconoscimento di handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, hanno diritto all’esonero totale dal pagamento della retta di iscrizione. Inoltre sono esonerati dal pagamento della retta:

gli studenti beneficiari e idonei delle borse di studio concesse dagli Enti Regionali per il Diritto allo Studio,

gli studenti cui sia riconosciuto lo status di rifugiato

gli studenti internazionali beneficiari di borse di studio del Governo Italiano

gli studenti che siano costretti a interrompere gli studi a causa di infermità prolungate e debitamente certificate

L’università dà modo a tutti gli studenti di seguire il percorso di studi con il supporto degli strumenti adeguati (sia per disabili, sia per studenti con DSA) attivabili già al momento dell’iscrizione al test di ingresso. In questa struttura è presente un Responsabile per la gestione delle disabilità e rappresentante UNISG presso la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), con funzioni di indirizzo e supporto degli studenti durante la carriera accademica.

I beneficiari di esonero parziale di 4.000 euro in merito al Bando di comunità per la continuità didattica devono versare le seguenti rate della retta:

Prima rata: 7.000 euro entro settembre

Seconda rata: 2.500 euro entro febbraio

I beneficiari sia dell’esonero parziale di 5.000 euro, sia dell’esonero parziale di 4.000 euro di cui al Bando di comunità per la continuità didattica, oltre al pagamento dell’acconto, devono versare le seguenti rate della retta una unica rata da 4.500 euro entro settembre. Infine i beneficiari di esonero totale di 15.500 euro non devono pagare alcuna somma di denaro. L’acconto di 2.000 euro viene poi restituito successivamente alla pubblicazione della graduatoria di assegnazione degli esoneri, previo invio di comunicazione scritta dei dati bancari (IBAN).

Per scoprire tutte le agevolazioni, convenzioni e borse di studio a disposizione (che sono in continuo aggiornamento) ed anche tutte le agevolazioni, vi consigliamo di compilare il form qui sotto: gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.