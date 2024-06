IAAD: Costi e Convenzioni

Costi dei Corsi di laurea IAAD

L’iscrizione ai corsi di laurea IAAD è regolata secondo criteri di solidarietà ed equità che ne assicurino una effettiva progressività, in relazione alle condizioni economiche degli iscritti e per tutelare le condizioni economiche più disagiate. L’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e si ottiene combinando e valutando tre elementi: il reddito, il patrimonio e la composizione del nucleo familiare. Per ottenere l’attestazione ISEEU/ISEE bisogna compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) integrale sul sito dell’INPS oppure attraverso un CAF. Chi non presenta l’ISEE finisce in automatico nella fascia di reddito più alta e quindi paga il numero massimo di tasse previste. Ecco le varie fasce:

1ª FASCIA sotto i 25.000 euro retta annuale di 7.950,00 euro

2ª FASCIA tra 25.001 e 40.000 euro retta annuale di 9.000,00 euro

3ª FASCIA tra 40.001 e 70.000 euro retta annuale di 10.400,00 euro

4ª FASCIA tra 70.001 e 100.000 euro retta annuale di 11.300,00 euro

5ª FASCIA sopra 100.001 euro retta annuale di 12.800,00 euro

Costi dei Master IAAD

L’istituto IAAD mette a disposizione Master di Primo e di Secondo Livello sia nella sede di Torino, sia nella sede di Bologna. I Master IAAD attivano metodologie esperienziali, che prevedono casi studio e collaborazioni progettuali con aziende in collaborazione. La didattica unisce linguaggi diversi per valorizzare competenze e background opposti che convergono e collaborano all’esplorazione di un ambito specifico. I costi variano in base al master scelto che può avere durate differenti e anche in base alla sede in cui si svolgono.

Retta IAAD: pagamenti e rate

Tutti i pagamenti IAAD sono suddivisi in quota di iscrizione, quota di frequenza, contributo annuale ai servizi didattici e quota annuale servizio device. Ecco la suddivisione in base alle fasce ISEE, fatta eccezione della quota di iscrizione che è uguale per tutti a corrisponde a 1.200 euro, mentre la quota annuale servizio device è di 1.100 euro per tutti:

1ª FASCIA sotto i 25.000 euro retta annuale di 7.950,00 euro – quota di frequenza zero – contributo annuale ai servizi didattici 5.650 euro

2ª FASCIA tra 25.001 e 40.000 euro retta annuale di 9.000,00 euro – quota di frequenza 1.050 euro – contributo annuale ai servizi didattici 5.650 euro

3ª FASCIA tra 40.001 e 70.000 euro retta annuale di 10.400,00 euro – quota di frequenza 2.100 euro – contributo annuale ai servizi didattici 6.000 euro

4ª FASCIA tra 70.001 e 100.000 euro retta annuale di 11.300,00 euro – quota di frequenza 2.100 euro – contributo annuale ai servizi didattici 6.900 euro

5ª FASCIA sopra 100.001 euro retta annuale di 12.800,00 euro – quota di frequenza 2.100 euro – contributo annuale ai servizi didattici 8.400 euro

Al momento dell’immatricolazione di ogni anno accademico gli studenti iscritti ai corsi di laurea sono tenuti a versare la tassa regionale EDISU (Ente Diritto allo Studio) pari a 140 euro. Gli esami sostenuti nelle sessioni straordinarie prevedono il pagamento di un importo di euro 300 euro ciascuno.

Convenzioni IAAD

IAAD mette a disposizione dei propri iscritti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi, in modo tale da far abbassare i costi totali. Ogni agevolazione consiste in un esonero dal pagamento dei contributi universitari totale o parziale, a seconda della situazione presentata e delle necessità familiari. Con la promozione Early Bird, chi fa e supera il test di ingresso in anticipo di qualche mese ha diritto a degli sconti che possono essere del 15 per cento oppure del 10 per cento. Ecco le tasse con lo sconto Early Bird 15 per cento:

1ª FASCIA sotto i 25.000 euro retta annuale di 7.102,50 euro

2ª FASCIA tra 25.001 e 40.000 euro retta annuale di 7.995,00 euro

3ª FASCIA tra 40.001 e 70.000 euro retta annuale di 9.185,00 euro

4ª FASCIA tra 70.001 e 100.000 euro retta annuale di 9.950,00 euro

5ª FASCIA sopra 100.001 euro retta annuale di 11.225,00 euro

Ecco le tasse con lo sconto Early Bird 10 per cento:

1ª FASCIA sotto i 25.000 euro retta annuale di 7.385,00 euro

2ª FASCIA tra 25.001 e 40.000 euro retta annuale di 8.330,00 euro

3ª FASCIA tra 40.001 e 70.000 euro retta annuale di 9.590,00 euro

4ª FASCIA tra 70.001 e 100.000 euro retta annuale di 10.400,00 euro

5ª FASCIA sopra 100.001 euro retta annuale di 11.750,00 euro

Inoltre IAAD ha fatto alcune collaborazioni con Istituti di credito attivi nei prestiti allo studio per permettere ai propri iscritti di far fronte alle spese, come il Prestito BNL Futuriamo ed il Prestito per Merito Banca Intesa Sanpaolo, entrambi però a disposizione solo per i corsi nella sede di Torino.

Borse di studio IAAD

IAAD mette a disposizione 4 borse di studio per i diplomati che vogliono frequentare il primo anno del corso di Diploma Accademico di I livello in Innovation design per l’impresa, la cultura e il sociale. Inoltre fornisce borse di studio a copertura parziale delle spese per la frequenza del Master e con finanziamenti agevolati per continuare gli studi.

