L’Istituto di Arte Applicata e Design, noto anche con l’acronimo IAAD Torino, è una scuola che forma le generazioni future di designer. La missione dell’ateneo privato piemontese è di diventare “la design community più ispirata e ispiratrice d’Italia”. Una comunità in cui giorno dopo giorno si coltiva il dialogo tra allievi e professori e si celebra il rispetto di qualsiasi differenza e individualità. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master IAAD Torino per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master per aree di studi, quali sono i principali master che si possono trovare nell’accademia con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master IAAD Torino, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere presenti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

IAAD Torino: master e aree di studi

I Master IAAD Torino si svolgono sia nella sede principale a Torino, sia in quella di Bologna. Le aree didattiche, ossia le Facoltà IAAD sono le seguenti: Communication design, Digital communication design, Innovation design, Interior design, Product design, Textile and Fashion design e Transportation design.

I Master più importanti sono i master in Interior Design, Event Design & Management Digital Design, Transportation Design, Communication & Branding Design For Food, Digital Marketing & Communication Management. Ad eccezione dei master in Transportation Design e Digital Marketing & Communication Management che si svolgono a Torino, tutti gli altri master sono attivi nella sede di Bologna. Ecco tutti i corsi a disposizione:

I Master IAAD Torino sono una sorta di HUB progettuale con metodologie esperienziali, che prevedono casi studio e collaborazioni progettuali con brand partner. IAAD utilizza diverse metodologie didattiche per valorizzare al massimo il tempo della formazione. La didattica integra linguaggi diversi per valorizzare competenze e background differenti che collaborano alla scoperta di un ambito specifico, acquisendo gli strumenti di riferimento e sviluppando soluzioni nuove. Progettualità, case studies, blended learning e confronto con insegnanti professionisti danno ai Master IAAD., maggiore flessibilità e apprendimento per obiettivi.

Come iscriversi ai Master IAAD Torino

Per iscriversi ai Master IAAD Torino i futuri immatricolati devono essere in possesso di una Laurea Triennale (visto che si tratta tutti di Master di Primo Livello) oppure un Diploma equivalente. Generalmente L’ammissione è subordinata alla valutazione della candidatura che dovrà essere presentata attraverso lettera motivazionale, curriculum vitae e eventuale portfolio. IAAD Torino si riserva di richiedere allo studente in questione, qualora lo ritenga necessario, un colloquio di approfondimento in sede oppure online. L’accesso al Master è possibile solo previa autorizzazione del/della Coordinatore del corso basata sulla valutazione di titoli accademici, curriculum professionale e eventuale portfolio. Le domande di candidatura devono avere al loro inteno i seguenti documenti:

Curriculum Vitae

Lettera di presentazione

Portfolio

Costo dei Master IAAD Torino

Ma quanto costa un master IAAD Torino? Il prezzo dei Master IAAD Torino varia da un minimo di 9mila euro circa ad un massimo di 20mila euro circa. In realtà la durata di questi corsi poi cambia, visto che alcuni sono da 9, 10, 12 e 16 mesi e gli studenti dovranno ottenere in ogni caso 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Tutti i pagamenti IAAD sono suddivisi in quota di iscrizione, quota di frequenza, contributo annuale ai servizi didattici e quota annuale servizio device. La retta IAAD non comprende le spese che ha uno studente della scuola che deve infatti tenere da parte dei soldi anche per l’acquisto del materiale didattico, quindi libri e dispense per ogni singolo Master. Inoltre chi non vive a Torino oppure a Bologna deve mantenersi da fuori sede o in alternativa da pendolare, perciò ci sono da aggiungere le spese per vitto, alloggio ed eventuali spostamenti. Fortunatamente ci sono diverse possibilità messe a disposizione da IAAD Torino, soprattutto per gli studenti che hanno delle difficoltà economiche: scopriamo quali!

Retta master IAAD Torino: pagamenti, rate e borse di studio

Gli studenti IAAD Torino possono poi partecipare all’assegnazione di borse annuali per il Diritto allo Studio Universitario e in questo caso è fondamentale avere a disposizione l’ISEE, ossia l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali: la DSU deve avere i seguenti dati, cioè la composizione del nucleo familiare, la casa di abitazione, i dati anagrafici di ogni singolo componente del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare (dal 1° gennaio 2024 sono esclusi dal calcolo ISEE i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio – ad esempio i buoni postali – fino al valore complessivo di 50mila euro), il patrimonio immobiliare, i redditi, gli eventuali assegni percepiti ed il possesso di veicoli.

Inoltre i Master IAAD Torino hanno costi che possono diminuire grazie alle borse di studio Master IAAD Torino. Ogni agevolazione consiste in un esonero dal pagamento dei contributi universitari totale o parziale, a seconda della situazione presentata e dai bisogna familiari. Con la promozione Early Bird, chi si iscrive in anticipo di qualche mese ha diritto a degli sconti che possono essere del 15 per cento oppure del 10 per cento.

Inoltre IAAD ha fatto alcune partnership con Istituti di credito attivi nei prestiti allo studio per dare modo ai propri iscritti di far fronte alle spese, come il Prestito BNL Futuriamo ed il Prestito per Merito Banca Intesa Sanpaolo, entrambi però a disposizione solo per i corsi di Torino. Senza dimenticare che IAAD Torino mette a disposizione delle borse di studio a copertura parziale delle spese per la frequenza del Master e con finanziamenti agevolati per proseguire gli studi.

Opinioni Master IAAD Torino

Sicuramente lo IAAD Torino è una scuola molto impegnativa e che lascia agli iscritti poco tempo libero, ma tutto questo sacrificio sembra possa portare a ottenere grandi risultati in ambito lavorativo una volta ottenuto il titolo di studio desiderato. Non a caso studiare in questa scuola vuol dire avere la chance di entrare in contatto con il mondo delle aziende grazie ad un network di oltre cinquemila brand.

Dalle recensioni che si trovano in Rete, il fatto che lo IAAD abbia docenti formati interamente da professionisti nei loro settori di riferimento, che interagiscono con gli studenti in un rapporto orizzontale e di scambio continuo, è un altro dei punti che contraddistingue l’approccio didattico e che vuole dare risalto alle unicità di ognuno.

Conclusione

Come vi abbiamo mostrato la scuola IAAD Torino mette a disposizione Master di Primo Livello sia nella sede di Torino, sia nella sede di Bologna. I Master in questione attivano metodologie esperienziali, che prevedono casi studio e collaborazioni progettuali con brand in collaborazione. La didattica mixa linguaggi differenti per valorizzare competenze e background opposti che si uniscono e collaborano all’esplorazione di un ambito specifico. I costi variano in base al master scelto che può avere durate diverse e anche in base alla sede in cui si svolgono.

Se avete bisogno di altre informazioni su costi e sconti dei Master IAAD Torino oppure avete qualche domanda in merito a ciò che vi abbiamo appena raccontato, non esitate a compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni di cui avete bisogno!