L’Istituto di Arte Applicata e Design vuole formare le nuove generazioni di designer di successo, capaci di unire il rispetto della tradizione del design italiano con ricerca e innovazione per dare vita a valore sociale, significato culturale ai beni e ai servizi distribuibili sul mercato. Date queste premesse, secondo le recensioni online, è consigliabile o meno studiare presso questo istituto AFAM? Per fornirti un quadro completo, analizziamo di seguito i commenti, le opinioni e le recensioni di studenti ed ex studenti IAAD.

IAAD: le opinioni degli studenti

Le recensioni su IAAD sono prettamente positive: “Un’università innovativa e che viene in contro alle esigenze degli studenti“, “Molto bella e interessante mi dà l’opportunità di conoscere ciò che più mi interessa“, “Sono soddisfatto a pieno di tutto il percorso formativo svolto in questi tre anni. Oltre a sviluppare le mie abilità grafiche e rappresentative questa scuola ha sviluppato molto anche il mio profilo gestionale, concettuale e creativo“, “I tre anni di studio sono stati davvero meravigliosi per me. Ho migliorato le abilità grafiche, creative e gestionali e ho apprezzato l’apertura anche agli altri dipartimenti che mi ha dato modo di avere uno sguardo più ampio e conoscenze certamente più ricche e articolate“.

Commenti buoni anche sul corpo docente: “Buona università, docenti preparati e disponibili, corsi interessanti“, “Ottima come struttura e insegnamenti. Professori competenti“, “Ci sono tante cose che si potrebbero dire. La più importante: i docenti sono davvero competenti, capaci e umani“, “I professori sono noti professionisti , preparati e coinvolgenti!“. E sugli sbocchi lavorativi messi a disposizione grazie alla collaborazione con le aziende: “Grazie a collaborazioni, workshop e seminari coinvolge nella didattica aziende e personalità nazionali e internazionali del settore“.

Sono tutti d’accordo che nonostante sia una accademia buona è allo stesso tempo molto impegnativa e perciò gli studenti che si iscrivono devono essere convinti del percorso che stanno per intraprendere: “Penso che lo IAAD sia una realtà che ti prepara appieno alla vita lavorativa successiva agli studi. Purtroppo per far questo si tralascia molto la vita extra-universitaria“, “Università molto impegnativa, frequenza obbligatoria ed esami in periodo ristretto. Bisogna essere molto organizzati e determinati“, “Ottima università, anche se molto impegnativa“.

Recensioni di IAAD: le domande più comuni

Le domande più comuni fatte dai futuri studenti in merito a IAAD sono prima di tutto “Come si entra allo IAAD?“: per accedere i futuri immatricolati devono superare il test di ammissione che consiste in una prova creativa da fare online. Per la partecipazione alla verifica è necessario effettuare la registrazione online, inviando il modulo di candidatura.

Tra le domande più frequenti troviamo ovviamente “Quanto costa lo IAD?“: le spese IAAD si suddividono in quota di iscrizione, quota di frequenza, contributo annuale ai servizi didattici e quota annuale servizio device e variano da un minimo di 7950 euro ad un massimo di 12.800 euro. Ricordiamo, infine, che la dichiarazione ISEEU/ISEE non è obbligatoria per terminare l’iscrizione, ma è necessaria per determinare la fascia di reddito di appartenenza e la relativa retta annuale. Trovi tutte le risposte nella nostra guida generale sullo IAAD.

IAAD: le opinioni negative

Tra le opinioni IAAD negative troviamo quelle che riguardano proprio il fatto che sia una scuola molto impegnativa, come dicevamo in precedenza. Mentre alcuni però trovano che l’impegno venga ricompensato, per altri invece non è affatto così: “Mi sono ritrovato pienamente deluso. un posto che chiede tanto in termini di tempo e dedizione ma dà pochissimo”, “Avevo grandi speranze e aspettative che alla fine si sono rivelate tutte bugie“.

C’è anche chi si lamenta per lo scarso interessa della segreteria e per la poca collaborazione dello staff in generale: “Scuola ben reputata nonostante i pochi servizi per studenti, e la scarsa disponibilità dello staff“, “Vieni ignorato spesso“.

IAAD: la nostra valutazione complessiva

Sicuramente lo IAAD è una accademia molto impegnativa e che lascia agli allievi poco tempo oltre allo studio, tuttavia tutto questo sacrificio sembra possa portare a raggiungere alti livelli in ambito professionale una volta ottenuto il titolo di studio desiderato. Non a caso studiare in questa realtà vuol dire avere la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro grazie ad un network di più di cinquemila aziende. IAAD, infatti, mette a disposizione dei percorsi di studio che uniscono l’approccio teorico con quello pratico e che fanno della sinergia con il mondo del lavoro uno dei valori portanti.

Come abbiamo visto dalle recensioni, il fatto che lo IAAD abbia professori formati interamente da professionisti nei loro settori di riferimento, che interagiscono con gli iscritti in un rapporto orizzontale e di scambio continuo, è un altro dei fattori che contraddistingue l’approccio didattico e che intende dare risalto alle unicità di ognuno.

La nostra guida sulle recensioni IAAD finisce qui;