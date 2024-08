Tutti i corsi di Laurea IAAD

IAAD è una scuola che coltiva il dialogo tra le persone e celebra il rispetto di ogni individualità e differenza: si tratta di un istituto che ricerca nella profondità della cultura umanistica i principi che guidano l’arte del design e insegna ad applicarli. Ma quali sono i corsi a disposizione? L’Accademia costume e moda ha nella sua offerta formativa corsi di laurea triennali, professionali e master. In questa nostra guida vedremo nello specifico quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questo istituto, perciò l’insieme dell’offerta formativa con tutti i corsi Laurea IAAD. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Diplomi Accademici IAAD: Facoltà, Tipologie e Costi

IAAD Torino ha corsi che sono così articolati in questo modo, come già specificato in precedenza: corsi di laurea triennali, professionali (brevi) e master. Le aree didattiche, ossia le Facoltà IAAD sono le seguenti: Communication design, Digital communication design, Innovation design, Interior design, Product design, Textile and Fashion design e Transportation design.

I titoli di studio rilasciati sono Diplomi Accademici di I livello, equipollenti a lauree triennali, conformi al sistema AFAM-ISIA. L’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) comprende l’istruzione artistica superiore parallela ed equipollente all’attuale sistema universitario, sottoposta al Ministero dell’Università e della Ricerca ed istituita nel 1999. L’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) invece è una scuola di livello universitario, che si trova tra gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, che si occupa di design nel termine più ampio della parola, da quello di prodotto a quello della comunicazione. Non a caso IAAD ha ottenuto l’autorizzazione dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – oggi MUR, al rilascio dei titoli accademici di I livello (180 CFA) per i corsi triennali di design.

Ricordiamo che la sede principale dell’Istituto di Arte Applicata e Design si trova a Torino presso il quartiere Aurora, a pochi passi dal centro storico. C’è poi una seconda sede a Bologna, in via Jacopo Barozzi 3. Per accedere ai corsi è necessario superare un test di ingresso che consiste in una prova creativa. Per la partecipazione alla prova bisogna effettuare la registrazione online, inviando il modulo di candidatura. Riguardo all’esame, è importante sottolineare che tutte le prove di ammissione si svolgono in modalità online. Inoltre gli studenti internazionali e/o italiani residenti all’estero possono sostenere il colloquio e la prova di ammissione a distanza in un giorno diverso dalle date ufficiali.

In merito ai costi della IAAD, specifichiamo che le spese si suddividono in quota di iscrizione, quota di frequenza, contributo annuale ai servizi didattici e quota annuale servizio device. La retta annuale si compone delle voci quota di frequenza e contributo annuale ai servizi didattici. In tutto i costi dello IAAD di Torino e di quello di Bologna sono uguali e variano da un minimo di 7950 euro ad un massimo di 12.800 euro. Queste cifre diminuiscono grazie ad una decina di Borse di studio di importo fino al 75 per cento della retta di frequenza.

Diplomi Accademici di primo livello IAAD

Quali sono i corsi per la laurea triennale IAAD? Innanzitutto ricordiamo che IAAD Torino potrebbe avere corsi che IAAD Bologna non ha e viceversa. IAAD affronta gli ambiti del Design e della Comunicazione proponendo Corsi di Diploma Accademico di I Livello che si distinguono grazie al forte legame con le imprese attraverso docenze, workshop, progettazioni e placement e alla consapevolezza di contribuire alla formazione di Persone. I percorsi sono integrati da seminari e workshop che si articolano nei tre anni con lo scopo di sostenere gli iscritti nell’acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e sviluppare soft skills. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Diplomi Accademici di secondo livello IAAD

Quali sono i corsi per la laurea magistrale IAAD? In realtà al momento nell’offerta formativa non sono presenti corsi di laurea biennale IAAD né nella sede di Torino, né in quella di Bologna. Nonostante ciò non è escluso che in futuro possa ampliarsi e quindi aggiungere anche questo tipo di corsi.

Corsi singoli IAAD

Oltre al classico diploma IAAD oppure ai master, è possibile seguire anche dei corsi brevi IAAD detti professionalizzanti. Si tratta di corsi di design della durata di 6 mesi in formula serale, pensati per professionisti senior e junior, studenti e neolaureati che intendono accrescere le proprie competenze e acquisirne di nuove per essere i protagonisti del futuro. Attraverso un approccio didattico progettuale e di design thinking, gli iscritti hanno modo di confrontarsi con una faculty composta da esperti e professionisti del mondo del design. I corsi prevedono due incontri settimanali di tre ore e mezza ciascuno. La modalità di erogazione prevede una didattica fruibile sia in presenza sia in modalità da remoto, live e on demand.

I corsi brevi dello IAAD al momento sono quattro e sono i seguenti (della durata di massimo 6 mesi): Graphic Design, Podcast Design, Fashion Styling, Fondamenti di Interior Design.