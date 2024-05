L’università Link Campus è una università privata che propone un progetto educativo multidisciplinare capace di accrescere la cultura e le competenze degli allievi, ma anche di mettere a disposizione strumenti concreti per scoprire i propri talenti e affrontare le sfide del mondo del lavoro. In questo nostro approfondimento vi parleremo nello specifico dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli della Link Campus. Non mancherà un approfondimento su come effettuare i pagamenti, se è possibile rateizzare e quali sono le convenzioni a disposizione. Cominciamo, siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Università Link Campus: costi, prezzi e tasse

L’università Link Campus ha un costo variabile: la retta annuale può variare dai 6mila ai 20mila euro in base al corso di studi scelto. All’importo della retta annuale vanno aggiunte le seguenti spese:

DIRITTI DI ISCRIZIONE : 500 euro

: 500 euro BOLLO : 16 euro

: 16 euro TASSE REGIONALI: 140 euro

Costi dei Corsi di laurea Link Campus

L’università Link Campus eroga sia corsi di laurea triennale, sia corsi di laurea magistrale, sia corsi a ciclo unico. I corsi Unilink rispondono ai bisogni delle professionalità emergenti e sono a disposizione sia in lingua italiana sia in inglese. I professori dell’ateneo inoltre sono dei professionisti attivi sul campo che possono portare in aula la loro vasta esperienza d’insegnamento e professionale. Ecco la retta dei corsi di laurea triennale:

Corso di Laurea in Scienze della difesa e della sicurezza (L/DS) 6.500 euro

Corso di Laurea in DAMS – Produzione Audiovisiva e Teatrale 9.500 euro

Corso di Laurea in Gestione aziendale – Global management (L-18) 9.500 euro

Corso di Laurea in Tecnologie innovative per la comunicazione digitale – Innovative technologies for digital communication (L-20) 9.500 euro

Corso di Laurea in Scienze della politica e dei rapporti internazionali – Political sciences and international relations (L-36) 9.500 euro

Ecco la retta dei corsi di laurea magistrale:

Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’innovazione e della globalizzazione sostenibile – Economics of innovation and sustainable globalization (LM-56) 8.000 euro

Corsi di Laurea Magistrale in Gestione aziendale avanzata – Advanced global management (LM-77) 8.000 euro

Corso di Laurea Magistrale in Studi strategici e politiche della sicurezza – Strategic studies and security policies (LM-62) 8.000 euro

Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e linguaggi della comunicazione – Technologies and languages of communications (LM-59) 9.500 euro

Ecco la retta dei corsi a ciclo unico:

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) 8.000 euro

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) 5.900 euro

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) 19.800 euro

Costi dei Master Link Campus

La Link Campus ha una grande offerta di programmi master di primo e di secondo livello. Anche in questo caso il costo varia da un minimo di 5mila ad un massimo di 20mila euro.

Costo dei Corsi Singoli Link Campus

In merito ai corsi singoli di Link Campus c’è il Corso TFA (Tirocinio Formativo Attivo) di cui vi riportiamo le spese da sostenere:

Abbreviato (destinato alle persone che hanno già conseguito il titolo di Specializzazione sul sostegno in un altro ordine e grado di istruzione) 2.000 euro

All’atto della presentazione della domanda 200 euro

Entro l’inizio del corso 900 euro

La seconda rata 450 euro

La terza rata 450 euro

Intero 3.200 euro

All’atto della presentazione della domanda 200 euro

Entro l’inizio del corso 1.500 euro

La seconda rata 750 euro

La terza rata 750 euro

Retta Link Campus: pagamenti e rate

Il pagamento della retta Link Campus può essere effettuato anche a rate, attraverso carta di credito, bonifico, rid e con il sistema PagoPa, ovvero il sistema di pagamento obbligatorio per le pubbliche amministrazioni (ma non per le aziende private). In questo modo gli studenti possono pagare le rette anche presso tutte le ricevitoria SISAL, compresi i tabaccai, i supermercati e i benzinai che aderiscono a PagoPA. Appena effettuato il pagamento la corrispondenza immediata in contabilità dà modo agli iscritti di prenotare gli esami per sostenerli e accedere a tutti i servizi di cui hanno bisogno.

Convenzioni Link Campus

L’Università Link Campus mette a disposizione degli iscritti meritevoli borse di studio a copertura parziale della retta, in modo da ridurre i costi complessivi. Ci sono a disposizione diverse agevolazioni per tutti gli ex studenti che hanno voglia di proseguire gli studi presso l’università, iscrivendosi a un Corso di Laurea Magistrale o a un Master.

ll Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Link Campus hanno firmato un accordo nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 e lode” del Ministero per la Pubblica Amministrazione e del Ministero dell’Università e della Ricerca che permette a tutti i dipendenti pubblici di usufruire di alcuni aiuti per accedere all’istruzione universitaria in merito a corsi di laurea, corsi di specializzazione e master.

Ci sono a disposizione anche delle borse di studio per la frequenza di Master di I e II livello a copertura parziale pari al 60 per cento della quota di partecipazione ai Master Universitari di seguito elencati:

Master di I livello in “Cybersecurity”;

Master di I livello in “Esperti per la gestione delle crisi e la cooperazione post conflitto”;

Master di I livello in “MBA in Diritto e Management dello sport”;

Master di I livello in “Service Innovation and Digital Transformation”;

Master di I livello in “Smart Public Administration”;

Master di II livello in “Anticorruzione e Appalti Pubblici. Un nuovo modello di etica pubblica: risposte ordinamentali e nuovi protagonisti”;

Master di II livello in “Gestione dei Beni Culturali”;

Master di II livello in “Intelligence and Security”;

Master di II livello in “Intelligence Specialist”;

Master di II livello in “Politiche Attive, di Direzione e Gestione delle Risorse Umane”;

Master di II livello in “Programmazione e Progettazione dei Finanziamenti Europei. 2021-2027 Next Generation Italia”;

Master di II livello in “Sicurezza Ambientale: tecnologie innovative, droni e geomatica per la tutela dell’ambiente e del territorio”.

Sono previste anche borse di studio in collaborazione con l’INPS per la frequenza dei master di primo e secondo livello, a copertura totale, destinate ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, così suddivise:

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di I livello in “Cybersecurity”;

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di II livello in “Intelligence Specialist”;

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di I livello in “Service Innovation and Digital Transformation”;

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di II livello in “Gestione dei Beni Culturali”;

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di II livello in “Politiche Attive, di Direzione e Gestione delle Risorse Umane”;

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di II livello in “Programmazione e Progettazione dei Finanziamenti Europei. 2021-2027 Next Generation Italia”;

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di II livello in “Sicurezza Ambientale: tecnologie innovative, droni e geomatica per la tutela dell’ambiente e del territorio”;

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di I livello in “Smart Public Administration”.

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di II livello in “Anticorruzione e Appalti Pubblici. Un nuovo modello di etica pubblica: risposte ordinamentali e nuovi protagonisti”;

n. 3 (tre) borse di studio di importo pari ad euro 5.000 a copertura totale della quota di partecipazione al Master di I livello “Esperti per la gestione delle crisi e la cooperazione post conflitto”.

Infine ci sono dei finanziamenti a disposizione degli studenti:

RESIDENTI IN LIGURIA Voucher 6.000 euro per l’iscrizione a un Master fino ad esaurimento fondi

RESIDENTI IN PUGLIA Voucher 7.500 euro e rimborso spese fino ad esaurimento fondi

STUDIOSÌ – FONDO SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE Finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro per tasse e spese titolo di studio

RESIDENTI IN SARDEGNA Borsa di studio fino a 18.000 euro per tasse di iscrizione più rimborso spese

CORSI DI LAUREA E MASTER Finanziamento fino a 70.000 euro dalla banca BNL

FIGLI E ORFANI DEI DIPENDENTI E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro

Per scoprire tutte le agevolazioni, convenzioni e borse di studio a disposizione (che sono in continuo aggiornamento), vi consigliamo di compilare il form qui sotto: gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.