Master Link Campus: guida completa 2024

Università Link Campus: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Link Campus è un punto di riferimento importante per il panorama formativo italiano. Istituita con il decreto n.374 del 21 settembre 2011 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università di Roma Link con l’approvazione dell’ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, ha a disposizione un’ampia offerta formativa. Oltre ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Link Campus per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questo nostro approfondimento vediamo insieme quali sono i corsi messi a disposizione dall’ateneo per i master suddivisi per aree di studi, quali sono i principali master che si possono trovare in questa università privata con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Link Campus, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli studenti. Infine vi illustreremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

Master di primo livello Link Campus

I Master Link Campus di primo livello si rivolgono a chi è in possesso di Laurea Triennale, Specialistica, Magistrale e/o Laurea Vecchio Ordinamento, conseguita in Italia. Chi ha un titolo accademico estero dovrà mostrare anche la dichiarazione di valore del titolo, rilasciata in loco dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Grazie alla rete di collaborazioni con i più grandi brand e istituzioni del settore, i Master danno modo agli iscritti di avere un confronto diretto e costante con imprenditori e manager. Generalmente al termine dei corsi i partecipanti devono elaborare un Project Work formativo e professionalizzante, coerente con i temi trattati dal Master che è parte integrante dell’attività didattica, è oggetto di valutazione e attribuisce 15 Crediti Formativi Universitari. Può essere individuale o di gruppo e in quest’ultimo caso l’apporto individuale sarà oggetto di valutazione specifica.

I Master hanno la durata classica di 1 anno accademico pari a 60 CFU (fatta eccezione del corso in Sport management and coaching in cui bastano 55 CFU). Tutte le lezioni si devono svolgere in presenza oppure in modalità blended (perciò sia in presenza, sia a distanza online) e fanno parte delle seguenti aree di studi: Marketing, Informazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, DAMS.

Tra i corsi principali impossibile non citare MBA in Management, Marketing & Finance, Sport management and coaching e Esperti per la gestione delle Crisi e la Cooperazione Post-Conflitto. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello Link Campus

I Master Link Campus di secondo livello si rivolgono a chi è in possesso di Laurea Specialistica, Magistrale e/o Laurea Vecchio Ordinamento, conseguita in Italia. Chi ha un titolo accademico estero dovrà dimostrare di avere anche la dichiarazione di valore del titolo, rilasciata in loco dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Anche in questo caso gli studenti sono chiamati ad elaborare un Project Work formativo e professionalizzante, in linea con i temi trattati dal corso in questione che è parte integrante dell’attività didattica, è oggetto di valutazione e attribuisce 15 CFU. Si può svolgere singolarmente oppure in gruppo e in quest’ultimo caso l’apporto individuale sarà oggetto di valutazione specifica.

I Master hanno la durata classica di 1 anno accademico pari a 60 CFU. Tutte le lezioni si possono seguire in presenza oppure in modalità blended (perciò sia in presenza, sia a distanza online) e fanno parte delle seguenti aree di studi: Giurisprudenza, DAMS, Beni Culturale, Informatica ed Economia.

Tra i corsi principali impossibile non citare Programmazione e Progettazione dei finanziamenti Europei 2021-2027. Next Generation Italia, Direzione per la carriera professionale nella Musica e Arti Performative. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Costo dei Master Link Campus

Ma quanto costa un master Link Campus? Il prezzo dei Master Link Campus varia da un minimo di 7mila euro (come per Musica e arti dello spettacolo) ad un massimo di 12mila euro (come per il Master in Intelligence and security).

L’accesso ai Master è libero e non sembra essere previsto alcun test di ingresso. Generalmente basta inviare una lettera motivazionale e il proprio curriculum vitae.

Retta master Link Campus: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master Link Campus cambia principalmente in base al corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. I pagamenti si possono effettuare attraverso carta di credito, bonifico, rid e con il sistema PagoPa: si può effettuare in autonomia, online, cliccando sul relativo “codice di pagamento” e selezionando “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma dedicata per concludere la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come per esempio Paypal). Con questa modalità il sistema online PagoPa prenderà in carico la transazione entro pochi minuti, quindi con una conferma del pagamento quasi immediata.

Con questa modalità gli iscritti possono pagare le rette anche presso tutte le ricevitoria SISAL, compresi i tabaccai, i supermercati e i benzinai che aderiscono a PagoPA. Appena versata la somma di denaro la corrispondenza immediata in contabilità permette agli allievi di prenotare gli esami per sostenerli e accedere a tutti i servizi di cui hanno bisogno. Si possono effettuare anche delle rate.

L’ateneo Link Campus mette a disposizione degli studenti meritevoli borse di studio a copertura parziale della retta, in modo da diminuire i costi totali. Ci sono a disposizione diverse agevolazioni per tutti gli ex studenti che hanno voglia di continuare gli studi presso questa struttura, iscrivendosi a un Corso di Laurea Magistrale o a un Master. Non a caso sono disponibili delle borse di studio per la frequenza di Master di I e II livello a copertura parziale pari al 60 per cento della quota di partecipazione.

Ci sono anche borse di studio in collaborazione con l’INPS per la frequenza dei master di primo e secondo livello, a copertura totale, destinate ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. ll Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Link Campus hanno siglato un accordo nell’ambito del progetto “PA 110 e lode” del Ministero per la Pubblica Amministrazione e del Ministero dell’Università e della Ricerca che dà modo a tutti i dipendenti pubblici di usufruire di sostentamento per accedere all’istruzione universitaria.

Infine ci sono dei finanziamenti a disposizione degli studenti.

Opinioni Master Link Campus

I master Link Campus hanno recensioni che sono molto positive: i commenti mettono in luce l’organizzazione efficace dell’università, una segreteria sempre a disposizione degli studenti, una struttura incantevole e degli insegnanti altamente qualificati e pronti ad assistere gli iscritti (a detta di studenti ed ex studenti i professori sono molto preparati e disponibili per fornire chiarimenti e supporto tutoriale): “Ottima, propone molte attività anche extrauniversitarie, molti corsi specializzati poco frequenti in altri atenei, master dei ogni genere e interessanti e tanti sbocchi lavorativi”.

Conclusione

I Master Link Campus sono quindi consigliati, anche perché l’università offre molti servizi extra rispetto alla classica offerta formativa, come borse di studio, attività di tutoraggio, servizi di orientamento e placement, alloggi e spazi per lo studio e il relax.

La nostra guida finisce qui, ma se avete bisogno di avere ulteriori informazioni sui Master Link Campus oppure avete qualche domanda in merito a qualcosa di quello di cui vi abbiamo parlato, non esitate a compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!