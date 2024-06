Studiare alla Link Campus significa avere a disposizione corsi all’avanguardia sia in italiano che in inglese, strutturati in maniera tale da aiutare il più possibile la mobilità di professori e studenti grazie ad accordi e convenzioni che l’ateneo rinnova ogni anno con diverse università straniere, è sempre in linea con le professionalità emergenti. L’università Link Campus è un’università privata che mette a disposizione corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi Link Campus vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea Link Campus: Facoltà, Tipologie e Costi

La Link Campus ha corsi di laurea di tutti i tipi con aree di studio che spaziano dalle materie giuridiche alla politica internazionale, dalla cybersecurity al management aziendale, fino alle scienze economiche e della difesa e sicurezza, senza dimenticare le sfide della tecnologia blockchain e delle criptovalute, l’industria creativa del gaming e della moda, il management sportivo.

Presso l’Unilink sono presenti due Dipartimenti: il Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e delle Professioni Sanitarie e il Dipartimento di Scienze umane. Di seguito indichiamo le facoltà Unilink. La retta annuale ha un costo variabile: può andare dai 6mila ai 20mila euro in base al corso di studi scelto Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea:

Corsi di Laurea Triennale Link Campus

I corsi di laurea triennale Link Campus hanno tutti una durata triennale e prevedono l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU). Gli allievi sono incoraggiati a confrontarsi direttamente con case study, a comunicare in maniera efficace sia in italiano che in inglese, a collaborare e condividere saperi e competenze in modo interdisciplinare, inoltre possono arricchire il proprio percorso formativo anche con esperienze di Erasmus. Per il raggiungimento di questi obiettivi è importante il dialogo tra iscritti e professori e proprio per questo l’ateneo promuove un approccio didattico basato sul lavoro in piccoli gruppi.

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

Corsi di Laurea Magistrale Link Campus

I corsi di laurea magistrale Link Campus hanno tutti una durata biennale e prevedono l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU). Oltre alla didattica frontale ci sono lezioni pratiche con project work, business game e simulazioni d’impresa, con la partecipazione di esperti del settore famosi in tutto il mondo e laboratori focalizzati sulle skills più ricercate dal mondo del lavoro.

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale:

Corsi singoli Link Campus

Alla Link Campus ci si può iscrivere anche a corsi singoli, come il Corso TFA (Tirocinio Formativo Attivo). Anche chi non è iscritto all’ateneo può fare riferimento a singoli insegnamenti per l’ottenimento di specifici CFU.

Se avete bisogno di ulteriori delucidazioni in merito all’offerta formativa e a come iscriversi ai corsi a disposizione, non esitate a compilare il form qui di seguito: gli esperti di AteneiOnline vi contatteranno il prima possibile in forma gratuita per aiutarvi nell’orientamento e per rispondere a tutte le vostre domande.