L’Accademia Belle Arti Roma – RUFA è una accademia con sede a Roma e a Milano, un’istituzione del sistema AFAM. Le sedi RUFA Roma sono tre, nei quartieri Trieste, San Lorenzo, Ostiense. C’è poi un campus Accademia Belle Arti Roma – RUFA a Milano che si trova a Scalo Farini, vicino ai quartieri di Bovisa e Isola. In questa guida vi daremo, nello specifico, una panoramica sui costi dei costi dei corsi di laurea Accademia Belle Arti Roma – RUFA, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un focus sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre sulle agevolazioni, convenzioni e borse di studio a disposizione. Cominciamo, pronti alla lettura?

Rome University of Fine Arts – RUFA: costi, prezzi e tasse

In merito ai costi dell’Accademia Belle Arti Roma – RUFA le cifre per i corsi di primo livello (laurea triennale) si va da un minimo di 7 mila euro a un massimo di 12 mila. I costi dei corsi RUFA Roma di durata biennale (laurea specialistica) variano invece da un minimo di circa 6 mila euro a un massimo di circa 9 mila euro. I costi dei Master si aggirano intorno ai 10-13 mila euro.

Nella retta Accademia Belle Arti Roma – RUFA non sono comprese le spese per l’acquisto del materiale didattico, perciò libri e dispense per ogni singolo insegnamento. Inoltre chi non vive a Roma oppure a Milano deve mantenersi da fuori sede (e in entrambe le città non è semplice, visto che i costi sono elevati) o in alternativa da pendolare, quindi ci sono da aggiungere le spese per vitto, alloggio ed eventuali spostamenti.

Costi dei Corsi di laurea Rome University of Fine Arts – RUFA

Come già accennato in precedenza i costi dei corsi di laurea Accademia Belle Arti Roma – RUFA vanno da un minimo di 7 mila euro a un massimo di 12 mila euro. Ecco le spese che generalmente si spendono:

Quota per gli esami di ammissione (solo al primo anno). Gratuito per la sessione di aprile: 180 euro

Quota annuale di iscrizione: 520 euro

Quota funzionamento didattico & laboratori: 6.000 euro

Quota annuale di partecipazione: 2.000 euro

Quota annuale per gli esami: 280 euro

Tassa regionale per il diritto agli studi universitari: 140 euro

Quota per l’esame di Diploma (solo al terzo anno): 400 euro

Tassa di Diploma (solo al terzo anno): 90,84 euro

I costi dei corsi RUFA Roma di laurea magistrale variano invece da un minimo di circa 6 mila euro a un massimo di circa 9 mila euro. Ecco tutte le spese:

Quota annuale di iscrizione: 520 euro

Quota funzionamento didattico & laboratori: 6.500 euro

Quota annuale di partecipazione: 2.500 euro

Quota annuale per gli esami: 280 euro

Tassa regionale per il diritto agli studi universitari: 140 euro

Quota per l’esame di Diploma (solo al secondo anno): 400 euro

Costi dei Master Rome University of Fine Arts – RUFA

L’Accademia Belle Arti Roma – RUFA mette a disposizione Master in Art Curating and Management, Cinema and New Formats Production e Design Management. Questi 3 master prevedono lo svolgimento della didattica in inglese, hanno la durata di 12 mesi, con più di 500 ore di lezione, inoltre più di 250 ore di tirocinio e le partnership con più di 100 operatori pubblici e privati che permettono agli iscritti di entrare più agevolmente nel mondo del lavoro. I costi dei Master si aggirano intorno ai 10-13 mila euro. I primi 1200 euro valgono come Tassa di iscrizione annuale da versare ogni anno al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario.

Costi dei Corsi singoli Rome University of Fine Arts – RUFA

RUFA mette a disposizione una selezione di corsi singoli per rispondere alle necessità formative di professionisti e aspiranti artisti. Il costo dei corsi singoli varia in base alla durata, quindi varia da un minimo di 45 euro all’ora ad un massimo di 600 euro per un totale di 45 ore di lezione. Sono previsti anche degli sconti in quest’ultimo caso:

Studenti e Alumni RUFA: Sconto del 50 per cento

Sconto del 50 per cento Ex studenti Corsi Brevi e Corsi Summer RUFA: Sconto del 10 per cento

Sconto del 10 per cento Studenti Universitari: Sconto del 5 per cento (previa esibizione del libretto universitario)

Sconto del 5 per cento (previa esibizione del libretto universitario) Pacchetto corsi: per quelli che si iscriveranno a due o più corsi, verrà applicato uno sconto del 10 per cento sull’acquisto dei corsi successivi al primo

Retta RUFA: pagamenti e rate

Tutti i pagamenti Accademia Belle Arti Roma – RUFA prevedono una iscrizione annuale di 520 euro da versare al momento dell’iscrizione. Ci sono anche 140 euro da versare come quota a DiscoLazio per il diritto allo studio. I pagamenti possono essere effettuati in contanti in segreteria (fino a 2.000 euro) assegno o bonifico bancario. Le retta annuale può essere pagata anche a rate in questa modalità per i corsi di laurea triennale, magistrale e per i Master:

in unica soluzione entro novembre con una riduzione del 5 per cento

in 3 rate (novembre, dicembre, gennaio)

in 4 rate (novembre, gennaio, marzo, maggio)

in 6 rate (novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile)

in 12 rate avvalendosi di credito a consumo con la Consel (Gruppo Banca Sella) a interessi zero fino a un massimo

di 5.000 euro

In questo ultimo caso però è necessario avvalersi della presenza di un garante al momento dell’attivazione della pratica in cui è richiesta anche l’ultima busta paga o dichiarazione dei redditi, unitamente a una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del garante:

Convenzioni RUFA

Accademia Belle Arti Roma – RUFA mette a disposizione dei propri iscritti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi, in modo tale da far diminuire le spese totali. Tra questi la modalità Early Bird, perciò se uno studente effettua il pagamento della tassa d’iscrizione entro il 30 maggio presentando anche il relativo form compilato, avrà diritto ad una riduzione del 15 per cento sulla retta.

C’è poi la possibilità di Prestito per merito con Intesa Sanpaolo: ogni studente residente in Italia può ottenerlo alla sola condizione di essere in regola con il corso di studi prescelto e non richiede alcuna garanzia. Il prestito verrà erogato a partire da giugno del primo anno, previo conseguimento di almeno 20 CFU. L’accademia ha poi stipulato un accordo con Consel (Gruppo Banca Sella) per facilitare l’accesso allo studio per i propri studenti attraverso l’opportunità di usufruire del “finanziamento a tasso zero”.

Borse di studio RUFA

Inoltre ci sono borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza Accademia Belle Arti Roma – RUFA per i diversi percorsi di studio presenti nella sua offerta formativa. RUFA mette in palio 21 borse di studio per la sede di Roma e 4 borse di studio per la sede di Milano per studenti italiani e internazionali che si iscrivono al primo anno dei corsi accademici di primo livello, mentre sono le 10 borse di studio per gli studenti italiani e internazionali, che si iscrivono al primo anno dei corsi accademici di secondo livello. Per ogni Master accademico invece ci sono a disposizione 2 borse di studio a studenti italiani e internazionali: una copre il 50 per cento e l’altra copre il 30 per cento della tassa di frequenza.

