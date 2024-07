RUFA Roma è un Centro didattico multidisciplinare e internazionale – ufficialmente riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) come Istituto AFAM – che mette a disposizione degli studenti percorsi formativi validi ed innovativi nel campo dell’Arte, del Design, dell’Audiovisivo, della Moda, del Game, della Comunicazione visiva e della Media Art. Queste premesse sono confermate dalle recensioni online degli studenti su RUFA Roma? Scopriamolo nella nostra guida.

In questa guida:

RUFA Roma: le opinioni degli studenti

Le recensioni RUFA Roma sono buone e ci sono molti complimenti in merito al corpo docente considerato molto disponibile e attento agli studenti che non sono mai lasciati da soli nemmeno a distanza: “Ottima accademia, mi sono trovata molto bene e i professori sono preparati“, “Se vi state chiedendo se studiare alla Rufa, la risposta è sì. Tutti gli insegnanti sono competenti e umani, attenti ad ogni allievo e ne incoraggiano la creatività“, “È una scuola particolare perché gli allievi sono aiutati molto dai docenti, anche attraverso whatsapp o altri collegamenti online se ci fossero problemi per vedersi in presenza. Comunque le lezioni è importante farle in presenza e lì c’è un aiuto diretto sia da parte del professore che degli studenti della propria classe“, “Molto qualificati alcuni insegnanti. Interessanti i workshop che vengono proposti“.

Recensioni di RUFA Roma: le domande più comuni

Le domande frequenti che riguardano RUFA Roma sono le più disparate, ovviamente la più gettonata è “Quanto costa l’Università Rufa?“: i costi della RUFA Roma variano in base all’ISEE, così per i corsi triennali si va da un minimo di 7 mila euro a un massimo di 12 mila. I costi dei corsi RUFA Roma di tipo magistrale variano invece da un minimo di circa 6 mila euro a un massimo di circa 9 mila euro.

Gli utenti chiedono anche “Cosa si studia alla RUFA?“: i corsi di laurea triennale sono Graphic Design, Comics and Illustration, Design, Fashion Design Sostenibile, Cinema, Fotografia e audiovisivo, Multimedia and Game Art, Scenografia, Pittura, Scultura e installazione; i corsi di laurea magistrale sono Multimedia Arts and Design, Visual and innovation design, Computer animation and Visual effects, Arte cinematografica, Scenografia, Fine arts (Pittura, Scultura, Grafica d’arte).

Infine tra le domande più richieste c’è “Come iscriversi alla RUFA?“: per accedere ai corsi RUFA Roma di primo e secondo livello è necessario superare un test d’ingresso che ha lo scopo di valutare le attitudini e la motivazione degli studenti. L’esame è composto da un test attitudinale, un colloquio orale, l’analisi dell’eventuale portfolio e una prova pratica per i corsi di pittura, scultura e installazione. Trovi tutte le risposte complete nella nostra guida generale su RUFA Roma.

RUFA Roma: le opinioni negative

In merito a RUFA Roma ci sono alcune recensioni negative che riguardano l’organizzazione dello staff e degli esami: “Disorganizzazione per quanto riguarda la segreteria e l’organizzazione delle sessioni d’esame“. Inoltre c’è chi si lamenta per i costi troppo elevati: “Non ha un costo basso, quindi se non avete molti soldi da spendere evitate“. Ricordiamo però che come già detto in precedenza la retta di iscrizione varia in base all’ISEE, perciò in base alla situazione economica di ogni singolo studente. Senza dimenticare che a disposizione degli iscritti ci sono borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza.

Inoltre alcune opinioni negative sono state scritte da alcuni animalisti e vegani a causa di una installazione temporanea messa qualche anno fa nel cuore di Trastevere a Roma e che ha suscitato non poche polemiche. Per questo motivo bisogna stare attenti a leggere le recensioni, in quanto qualche commento negativo potrebbe essere scritto anche da chi non ha frequentato la scuola e non conosce davvero il suo funzionamento.

RUFA Roma: la nostra valutazione complessiva

La nostra valutazione complessiva su RUFA Roma è buona, infatti l’approccio formativo della scuola si basa su un metodo di insegnamento specializzato, che vuole unire il curriculum universitario alla formazione lavorativa. Nel corso gli anni di studio in questo istituto, gli studenti possono prendere parte a laboratori, workshop, mostre, presentazioni e dibattiti. Per sfruttare al meglio i loro studi, RUFA incoraggia gli iscritti a sfruttare le possibilità a disposizione, per costruire una solida base teorica, ma allo stesso tempo anche pratica. Lo scopo è sempre quello di aprirsi alla contaminazione tra linguaggi diversi, alla trasversalità, alla ricerca e alla sperimentazione.

Ricordiamo che qualche anno fa Almalaurea ha fatto sapere che i laureati RUFA erano tra i più veloci a laurearsi e tra i più inseriti nel mondo del lavoro con un tasso di occupazione del 59,6 per cento per gli studenti di laurea triennale e dell’ 87,5 per cento per gli studenti di laurea magistrale (media AFAM: 48,1 per cento per i laureati di I livello e 73 per cento per i laureati di II livello).

La nostra guida sulle recensioni RUFA Roma finisce qui; per ulteriori informazioni puoi compilare il form qui di seguito e verrai contattato in breve tempo dai nostri esperti per una consulenza personalizzata, gratuita e senza impegno.