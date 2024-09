Master Accademia Belle Arti Roma - RUFA: guida completa 2024

L’Accademia Belle Arti Roma – RUFA è una accademia con sede a Roma e a Milano, un’istituzione del sistema AFAM. Oltre ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Accademia Belle Arti Roma – RUFA per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta al completo dei master suddivisa per aree di studi, quali sono i principali master messi a disposizione dall’ateneo nelle diverse sedi con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Accademia Belle Arti Roma – RUFA, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere disponibili. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

RUFA: master e aree di studi

I Master Accademia Belle Arti Roma – RUFA attualmente attivi sono tre, in Art Curating and Management, Cinema and New Formats Production e Design Management:

Tutti e 3 i master Accademia Belle Arti Roma – RUFA hanno delle lezioni che si svolgono interamente in inglese, hanno la durata di 12 mesi, con più di 500 ore di lezione. Quello che rende unici i master della RUFA di Roma è la presenza di oltre 250 ore di tirocinio e le collaborazioni con oltre 100 operatori pubblici e privati che danno la possibilità agli iscritti di entrare più facilmente nel mondo del lavoro.

Il master RUFA Roma in Cinema and New Formats Production vuole formare i futuri segretari, ispettori e direttori di produzione o ancora i produttori creativi ed esecutivi di domani. Chi si iscrive al master RUFA Roma in Design Management può lavorare in grandi aziende private, PMI, amministrazioni pubbliche e organizzazioni no-profit come research and service designer, UX designer, brand strategist, business designer, designer for sustainable social change. Infine il master RUFA Roma in Art Curating and Management ha l’obiettivo di formare futuri laureati che possano lavorare a livello nazionale e internazionale come curatori, critici d’arte, giornalisti, galleristi, curatori di archivi artistici, organizzatori di festival e mostre d’arte contemporanea.

Come iscriversi ai Master RUFA

Per iscriversi ai Master Accademia Belle Arti Roma – RUFA i futuri immatricolati devono essere in possesso di una Laurea Triennale (visto che si tratta tutti di Master di Primo Livello) oppure un Diploma equivalente. Inoltre è prevista una prova di accesso. Gli scrutatori valutano poi il Curriculum Vitae, la lettera di presentazione, la certificazione di conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore), fondamentale in quanto tutti i corsi si svolgono in lingua inglese, come già specificato in precedenza.

Le prove di accesso si effettuano in diversi momenti dell’anno: a gennaio per gli studenti stranieri, ad aprile e giugno per gli italiani, a settembre e ottobre per tutti.

Costo dei Master RUFA

Ma quanto costa un master Accademia Belle Arti Roma – RUFA? Il prezzo dei Master Accademia Belle Arti Roma – RUFA è di 11.800 euro. I primi 1200 euro servono come Tassa di iscrizione annuale da versare ogni anno al momento dell’iscrizione attraverso bonifico bancario. Come il prezzo, non cambia nemmeno la durata di questi corsi che è di 12 mesi e gli studenti dovranno ottenere 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Retta master Accademia Belle Arti Roma – RUFA: pagamenti, rate, borse di studio

Tutti i pagamenti Accademia Belle Arti Roma – RUFA possono essere fatti in contanti in segreteria (fino a 2.000 euro) assegno o bonifico bancario. Le retta annuale può essere pagata anche a rate in questa modalità:

in unica soluzione entro novembre con una riduzione del 5 per cento

in 3 rate (novembre, dicembre, gennaio)

in 4 rate (novembre, gennaio, marzo, maggio)

in 6 rate (novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile)

in 12 rate avvalendosi di credito a consumo con la Consel (Gruppo Banca Sella) a interessi zero fino a un massimo

di 5.000 euro

In questo ultimo caso però ogni studente deve avvalersi della presenza di un garante al momento dell’attivazione della pratica in cui è richiesta anche l’ultima busta paga o dichiarazione dei redditi, insieme ad a una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del garante.

Accademia Belle Arti Roma – RUFA mette a disposizione dei propri allievi agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta oppure su altri servizi, in maniera tale da far abbassare le spese totali. Tra questi la modalità Early Bird, quindi se un immatricolato effettua il pagamento della tassa d’iscrizione entro il 30 maggio presentando anche il relativo form compilato, avrà diritto ad una riduzione del 15 per cento sulla retta.

Inoltre ci sono borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza: per ogni Master accademico ci sono a disposizione 2 borse di studio a studenti italiani e internazionali di cui una copre il 50 per cento e l’altra copre il 30 per cento della tassa di frequenza.

Ricordiamo che i prezzi cambiano in base all’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che risulta essere il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali: la DSU deve avere i seguenti dati, ovvero la composizione del nucleo familiare, la casa di abitazione, i dati anagrafici di ogni singolo componente del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare (dal 1° gennaio 2024 sono esclusi dal calcolo ISEE i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio – ad esempio i buoni postali – fino al valore complessivo di 50mila euro), il patrimonio immobiliare, i redditi, gli eventuali assegni percepiti ed il possesso di veicoli.

Opinioni Master Accademia Belle Arti Roma – RUFA

Le opinioni sui Master Accademia Belle Arti Roma – RUFA sono buone, non a caso l’approccio formativo dell’ateneo si basa su un metodo di insegnamento specializzato, che vuole unire il curriculum universitario alla formazione professionale. Ci sono molti complimenti in merito ai professori, considerati molto disponibili e attenti agli allievi che non sono mai lasciati da soli nemmeno a distanza. Tra le recensioni negative c’è chi si lamenta dei costi troppo alti, tuttavia ricordiamo che, come già detto in precedenza, la retta di iscrizione varia in base all’ISEE, quindi in base alla situazione economica di ogni singolo studente.

Inoltre Accademia Belle Arti Roma – RUFA ha tre sedi a Roma e una a Milano, perciò molte differenze di opinioni di studenti ed ex studenti possono dipendere molto anche dal luogo fisico in cui hanno studiato, in quanto non sono solo i docenti a cambiare, ma anche tutto lo staff e la segreteria, fondamentale per andare incontro alle esigenze di tutti gli iscritti che sono in difficoltà oppure hanno dei dubbi.

Conclusione

Specifichiamo che qualche anno fa Almalaurea ha fatto sapere che i laureati RUFA erano tra i più veloci a laurearsi e tra i più inseriti nel mondo professionale con un tasso di occupazione davvero alto. Non a caso per sfruttare al meglio i loro studi, Accademia Belle Arti Roma – RUFA incoraggia gli allievi a prendere tutte le opportunità a disposizione, per costruire una solida base teorica, ma allo stesso tempo anche pratica. L’obiettivo è sempre quello di aprirsi alla contaminazione tra linguaggi diversi, alla trasversalità, alla ricerca e alla sperimentazione.

Se avete bisogno di altre informazioni sui Master Accademia Belle Arti Roma – RUFA oppure avete qualche dubbio in merito a ciò che vi abbiamo appena detto, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni di cui avete bisogno!