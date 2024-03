Se sei in cerca di recensioni e opinioni sullo IED, sei nel posto giusto. L’ Istituto Europeo di Design è una scuola professionale di disegno industriale, moda, arti visive e comunicazione nata nel 1966 ad opera di Francesco Morelli che ha aperto sette sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari, Torino, Venezia, Firenze e Como) e cinque nel mondo, di cui tre in Spagna (Madrid, Barcellona e Kunsthal Bilbao) e due in Brasile (São Paulo e Rio de Janeiro).

Ovviamente prima di scegliere un corso oppure un istituto a cui iscriversi, fondamentale è la lettura delle recensioni e opinioni di studenti ed ex studenti che possono dare così un giudizio obiettivo su quelle che sono le caratteristiche dell’istituto, mettendo in luce anche delle criticità, perciò parlando anche di quali potrebbero essere le cose da migliorare.

IED: opinioni e recensioni

Le sedi IED in Italia sono varie, quindi per giudicare al meglio questa università è necessario leggere le recensioni IED di ogni singola città. Nonostante spesso i corsi siano gli stessi, ovviamente da ateneo ad ateneo cambia il personale docente e quello di segreteria, inoltre ci possono essere più o meno servizi a disposizione. Tanti sono i fattori che possono far giudicare un ateneo in maniera positiva oppure negativa: capiamo quali!

IED Roma: le opinioni degli studenti

Lo IED a Roma conta corsi in arti visive, comunicazione, design e moda e ha tre sedi: il polo in via Branca 122, quello in via Casilina 47 e la sede storica in via Alcamo 11.

Le recensioni IED Roma sembrano essere positive: gli utenti descrivono i professori come molto preparati, disponibili al confronto, ai chiarimenti e che si dedicano con passione alla preparazione: “Ero impaurito e giorno dopo giorno sono riuscito ad appassionarmi a costruire il mio percorso“. Inoltre secondo le opinioni IED Roma i laboratori sono molto forniti e oltre a quelli informatici hanno dei laboratori di incisione e taglio da fare concorrenza alle migliori aziende. Oltre ai progetti da sviluppare si svolgono molti eventi e attività formative: “Lo studio in IED è impegnativo ma è esattamente quello che farai fuori“. Non a caso tra i laboratori citiamo appunto quello di informatica, pelletteria, modellistica, taglio e cucito, laboratorio sartoriale e maglieria.

IED Milano: le opinioni degli studenti

Lo IED a Milano (con sedi in via Sciesa 4, via Pompeo Leoni 3, via Piranesi 10, via Bezzecca 5) ha all’attivo più di 200 corsi. Si tratta di ​​percorsi di tipo triennale e post diploma, master e bienni specialistici, corsi di formazione continua IED (come i corsi brevi). Allo IED Milano è possibile specializzarsi in arti visive, comunicazione, design e moda.

A giudicare dalle recensioni IED Milano gli studenti sembrano apprezzare proprio la sede, considerata molto ampia e con varie succursali in zone glamour servite da mezzi e locali alla moda: “Personale molto gentile, dinamico preparato e simpatico. Milano è sicuramente la sede più esclusiva per intraprendere questo lavoro. Sapranno consigliarvi il percorso giusto per la vostra personalità“.

IED Torino: le opinioni degli studenti

Lo IED a Torino ha sede in via San Quintino 39 e ha corsi post diploma, post laurea e corsi di formazione continua. Tra i laboratori presenti quello di posa, camera oscura, stampa 3D. Nonostante alcuni studenti abbiano sottolineato nelle recensioni IED Torino che sicuramente si tratta di un grande investimento economico, le opinioni sembrano positive: “Studiare allo IED è stimolante, concreto e molto formativo“.

IED Firenze: le opinioni degli studenti

Lo IED a Firenze si trova in via Bufalini 6/r e a Palazzo Pucci, in via De’ Pucci 6. Questa città ospita la produzione di eccellenza artigianale in Italia e attualmente è anche sede di ricerca e innovazione. Per questo motivo gli iscritti ai corsi possono prendere parte ad appuntamenti internazionali su moda, architettura, arte, design. Non sono da meno le recensioni IED Firenze in cui gli studenti fanno i complimenti per i corsi messi a disposizione e per i contenuti che si possono trovare: “I docenti sono simpatici e molto bravi, la comunicazione con loro è chiara e accessibile. La scuola mette a disposizione anche molte possibilità e attività extra, ma una vita didattica molto impegnata non lascia tempo alla vita privata“.

IED Cagliari: le opinioni degli studenti

Lo IED a Cagliari si trova in viale Trento 39. In questa succursale si possono trovare corsi triennali e post diploma e corsi di formazione continua. Tra i laboratori a disposizione ci sono quelli di modellistica, sartoria, design, media lab e laboratori informatici. Gli studenti della sede sarda nelle recensioni IED Cagliari fanno notare come studiare in questa realtà sia stimolante, concreto e molto formativo: “La scelta migliore per chi desidera formarsi in moda, design o comunicazione. Strutture moderne ed organizzate e segreteria sempre disponibile“.

IED: lamentele e opinioni negative

Ovviamente non possono mancare recensioni negative per lo IED. Sarebbe inutile negarle: c’è chi ha avuto delle esperienze tutt’altro che buone in questa realtà e i motivi possono essere diversi. Le lamentele maggiori riguardano i costi per studiare in questa realtà, inoltre alcuni problemi di comunicazione tra studenti, docenti e segreteria: “Molte volte, la segreteria avvisava alle 9, ora in cui iniziava la lezione, che la lezione era annullata. Ora dicono che l’organizzazione è cambiata. Quindi valutate voi, non voglio spaventare nessuno“.

IED: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso, a giudicare dalle opinioni IED che si trovano sul web nelle varie sedi non sembrano esserci grandi problematiche per l’Istituto Europeo di Design, visto che chi si lamenta di qualche lacuna nell’organizzazione e comunicazione, specifica anche di essere a conoscenza che nel frattempo ci sono stati dei miglioramenti. E proprio a questo serve lasciare delle recensioni: in questo modo le stesse università possono ricevere dei feedback, che siano essi positivi oppure negativi, ed in questo modo migliorare tutto quello che non va oppure spingere ancora di più su qualcosa che sta piacendo molto agli iscritti.