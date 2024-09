Master IED: guida completa 2024

IED, Istituto Europeo Design, è la scuola professionale di disegno industriale, moda, arti visive e comunicazione nata nel 1966 ad opera di Francesco Morelli con sette sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari, Torino, Venezia, Firenze e Como) e cinque nel mondo, di cui tre in Spagna (Madrid, Barcellona e Kunsthal Bilbao) e due in Brasile (São Paulo e Rio de Janeiro). Oltre ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master IED per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questo nostro approfondimento vediamo insieme qual è l’offerta complessiva dei master per aree di studi, quali sono i principali master proposti dalla scuola nelle diverse sedi con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master IED, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere presenti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

IED: master e aree di studi

I Master IED sono progettati in collaborazione con importanti aziende e danno modo a chi si iscrive di acquisire competenze e relazioni fondamentali per una solida identità lavorativa. I Master IED di primo livello riguardano diverse aree di studio come Design, Digital Marketing, Marketing, Fashion Design, Beni Culturali, Economia, Project Management, Scienze della Comunicazione, Visual Art, Cinema e Teatro, Digital Transformation e Interior Design. I Master in tutto sono 46 (in Italia):

Master IED

Per iscriversi ai Master IED i futuri immatricolati devono essere in possesso di una Laurea Triennale (visto che si tratta tutti di Master di Primo Livello), un Diploma equivalente o aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno due anni nell’ambito del Master scelto. Dopo un colloquio informativo, gli studenti possono sostenere la prova di ammissione con valutazione delle credenziali formative e/o professionali, valutazione linguistica (per quelle persone che vogliono frequentare un corso erogato in una lingua differenze dalla propria e sprovvisti di certificato di lingua), eventuale presentazione di portfolio digitale ed un colloquio di ammissione.

Master IED Roma

I Master IED Roma si svolgono tutti in presenza e riguardano le seguenti aree di studio: Beni Culturali, Marketing, Scienze della Comunicazione, Design, Fashion Design, Cinema e Teatro, Graphic Design, Interior Design. I principali corsi sono quelli di Arts Management, Brand Management, Comunicazione e Marketing per la Moda, Design for Children, Exhibit Design, Fashion Design, Fashion Film Direction, Graphic Design, Interior Design, Interior Design for Hospitality e Jewelry Design.

Master IED Milano

I Master IED Milano si svolgono tutti in presenza e riguardano le seguenti aree di studio: Graphic Design, Scienze della Comunicazione, Design, Marketing Design, Digital Marketing, Project Management, Fashion Design, Interior Design e Visual Arts. I principali corsi sono quelli di Animation Design, Brand Communication, Brand Heritage Design, Brand Strategy and Management, Creative Direction, Design – Innovation, Strategy and Product, Digital Communication Strategy, Event management, Fashion Art Direction, Fashion Communication and Styling, Fashion Design – Haute Couture, Fashion Marketing, Graphic Design, Information Design, Interior Design, User Experience Design e Visual Arts.

Master IED Firenze

I Master IED Firenze si svolgono tutti in presenza e riguardano le seguenti aree di studio: Beni Culturali, Design, Digital Marketing, Fashion Design, Beni Culturali, Master in Marketing, Economia, Project Management e Graphic Design. I principali corsi sono quelli di Arts Management, Brand Design for Hospitality, Content Creation and Publishing, Creative Direction for Fashion, Curatorial Practice, Fashion Brand Management, Fashion Business, Fashion Merchandising and Buying, Fashion Trend Forecasting, Future Store Design, Graphic Design – Focus on New Media e Museum Education.

Master IED Torino

I Master IED Torino si svolgono tutti in presenza e riguardano le seguenti aree di studio: Digital Transformation, Scienze della Comunicazione e Design. I principali corsi sono quelli di Innovazione e Produzione Digitale per la Cultura, Marketing e Comunicazione, Transportation Design e Yacht Design.

Costo dei Master IED

Ma quanto costa un master IED? Il prezzo dei Master IED varia da un minimo di 9mila ad un massimo di 20mila euro. In realtà cambia anche la durata di questi corsi da un minimo di 8 mesi ad un massimo di 12, ma in tutti questi casi gli studenti dovranno ottenere 180 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Retta master IED: pagamenti e rate, eventuali agevolazioni e borse di studio

IED mette a disposizione degli studenti una agevolazione speciale per i Master organizzati nelle sedi di Milano, Firenze, Roma, Torino: si tratta di Early Bird, ossia uno sconto sulla retta di frequenza per le iscrizioni effettuate entro una certa data. I Master IED hanno costi che possono diminuire anche grazie a delle borse di studio Master IED: più di 150 borse di studio con copertura del 50 per cento della retta per i corsi post diploma oltre che alla possibilità di finanziamenti per coprire le spese a tasso zero.

Per chi vuole rateizzare il pagamento della retta di frequenza sono previste possibilità di finanziamento a tasso agevolato. Il costo del Master è suddiviso in retta di frequenza e tassa di iscrizione. Quest’ultima è fissa, mentre la retta di frequenza può cambiare in base alle agevolazioni, promozioni e borse di studio. Fondamentale poi è l’ISEE, ossia l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali: la DSU deve avere i seguenti dati, ovvero la composizione del nucleo familiare, la casa di abitazione, i dati anagrafici di ogni singolo componente del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare (dal 1° gennaio 2024 sono esclusi dal calcolo ISEE i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio – ad esempio i buoni postali – fino al valore complessivo di 50mila euro), il patrimonio immobiliare, i redditi, gli eventuali assegni percepiti ed il possesso di veicoli.

Opinioni Master IED

Le sedi IED in Italia sono diverse come abbiamo visto in precedenza, perciò per giudicare al meglio questa accademia è necessario leggere le recensioni IED di ogni singola città. Nonostante spesso i master siano gli stessi, ovviamente da università ad università muta il personale docente e quello di segreteria, inoltre ci possono essere più o meno servizi a disposizione. Tanti sono i fattori che possono far giudicare un ateneo in maniera positiva oppure negativa, ma in base ai commenti che si possono trovare sul web sembra che le opinioni Master IED siano in gran parte positive.

Conclusione

Come vi abbiamo mostrato la retta IED non cambia di città in città, ma più che altro varia in base al corso scelto e alle possibilità economiche, calcolate grazie all’ISEE (ma non quello ordinario, quello specifico ISEE specifico per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario). I costi potrebbero essere un po’ più elevati allo IED Milano, a causa dell’elevato costo della vita in questa città. Fortunatamente, come già detto in precedenza, l’ateneo mette a disposizione delle borse di studio: sono oltre 150 con copertura del 50 per cento della retta per i corsi post diploma. È possibile anche ottenere dei finanziamenti per coprire i costi dello IED a tasso zero di Deutsche Bank senza interessi e i programmi BNL Futuriamo e Per merito di Intesa Sanpaolo.

Se volete ulteriori informazioni su costi e sconti dei Master IED oppure avete qualche dubbio in merito a ciò che vi abbiamo appena spiegato, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni di cui avete bisogno!