Tutti i corsi di Laurea IED

IED, Istituto Europeo Design, è la scuola professionale di disegno industriale, moda, arti visive e comunicazione fondata nel 1966 da Francesco Morelli con ben sette sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari, Torino, Venezia, Firenze e Como) e cinque nel mondo, di cui tre in Spagna (Madrid, Barcellona e Kunsthal Bilbao) e due in Brasile (São Paulo e Rio de Janeiro). Ma quali sono i corsi a disposizione? Lo IED ha nella sua offerta formativa corsi di laurea triennali, quadriennali, corsi di formazione professionale, corsi annuali o semestrali.

Tutti i Diplomi Accademici IED: Facoltà, Tipologie e Costi

IED ha corsi che sono così articolati in questo modo, come già specificato in precedenza: corsi di laurea triennali, quadriennali, corsi di formazione professionale, corsi annuali o semestrali. Inoltre IED ha anche corsi brevi. Le aree didattiche, ossia le Facoltà IED sono le seguenti: Accessories e Jewelry Design, Animation, 3D e Game Design, Arts e Restoration, Creative e Art Direction, Design Strategy e Management, Fashion Communication e Management, Fashion Design e Styling, Graphic Design e Visual Communication, Interaction Design e User Experience, Interior e Spatial design, Marketing e Communication, Product e Service Design, Transportation Design e Mobility, Video, Cinema e Sound Design, Visual e Interactive Arts.

I corsi di diploma triennale IED sono 67 (disponibili in tre lingue: italiano, inglese, spagnolo) mentre quelli di diploma quadriennale sono 18, in italiano, inglese e portoghese. Infine i master sono 74. IED è una Istituzione privata autorizzata a rilasciare titoli di studio di Alta Formazione Artistica, pertanto il Diploma Accademico di I Livello prevede una formazione triennale e l’ottenimento di 180 crediti formativi, mentre quello di II Livello una formazione biennale e l’ottenimento di 120 CFU. Alla fine del percorso di studio, gli iscritti ottengono così il Diploma Accademico di primo livello oppure di secondo livello, legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca.

Per ottenere una laurea IED, i futuri iscritti devono sapere che la tassa di iscrizione è di 2.500 euro e la retta di frequenza cambia in base all’ISEE, quindi è di 5.700 euro (I fascia di reddito), 8.100 euro (II fascia), 10.500 euro (III fascia) o 12.900 euro (IV fascia). E ancora 15.300 (V fascia) e 17.700 (VI facia). Inoltre è previsto il pagamento della tassa regionale di 140 euro. I costi IED sono uguali per tutte le sedi e ci sono a disposizione oltre 150 borse di studio con copertura del 50 per cento della retta per i corsi triennali e post diploma oltre che alla possibilità di finanziamenti per coprire le spese a tasso zero.

Diplomi Accademici di primo livello IED

Quali sono i corsi per la laurea triennale IED? Innanzitutto ricordiamo che IED Roma potrebbe avere corsi che IED Milano non ha e nemmeno IED Torino, per esempio. In generale i corsi IED attualmente a disposizione per l’ottenimento della Laurea Triennale sono 67 e tra le aree formative troviamo, tra le altre, design di gioielli, art direction, fashion communication, marketing, sound design, arti interattive. Gli iscritti possono selezionare presso il sito della scuola i corsi di laurea triennale nella lingua di loro interesse tra le tre proposte (inglese, spagnolo, italiano) con lezioni che si svolgono in presenza. Il test di ammissione prevede un primo colloquio informativo con un advisor per poi passare al test di ammissione che consiste in una valutazione delle credenziali scolastiche e delle abilità linguistiche, nella presentazione di un elaborato e in un colloquio conoscitivo. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Diplomi Accademici di secondo livello IED

Quali sono i corsi per la laurea magistrale IED? Anche in questo caso specifichiamo che IED Milano potrebbe avere corsi che IED Roma oppure altre succursali non hanno e viceversa. In generale i corsi IED attualmente a disposizione per l’ottenimento della Laurea Magistrale sono Transdisciplinary design, presente in due sedi IED, e in Fashion system e in Painting and Digital Art, inoltre c’è il corso quinquennale a ciclo unico in Restauro. Per i corsi biennali non c’è un test di ingresso, ma viene effettuata la valutazione delle credenziali accademiche, la valutazione linguistica e il colloquio di ammissione. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Corsi singoli IED

Oltre al classico diploma IED, è possibile seguire anche dei corsi brevi IED che durano invece due settimane e possono essere utili a tutte quelle persone che decidono di acquisire una competenza creativa molto specifica in poco tempo. I corsi sono strutturati con frequenza in fascia oraria serale o nel fine settimana così da essere flessibili e adatti ai bisogni formativi degli iscritti e che magari sono degli studenti lavoratori e quindi hanno poco tempo per seguire le lezioni. A disposizione anche dei corsi estivi IED che offrono una ampia formazione tecnica e teorica in vari ambiti del Design.