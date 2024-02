Quali costi ha lo IULM Milano? La Libera università di lingue e comunicazione IULM è una delle università private del capoluogo lombardo ed è considerata il primo ateneo in Italia ad avere istituito il corso di laurea in relazioni pubbliche. L’obiettivo di questa università è quello di portare alla laurea studenti capaci di affrontare le sfide e raccogliere le opportunità che arrivano dai mercati nazionali e internazionali. L’università IULM assicura ai propri iscritti un bagaglio culturale completo e una preparazione che risponde alle necessità del mondo professionale attuale.

In questa guida vi parleremo delle tasse e dei costi IULM, con una panoramica nello specifico per la situazione nella sede principale che si trova a Milano. Oltre ad illustrarvi i prezzi da considerare per le varie fasce di appartenenza in base al proprio reddito, concluderemo questo approfondimento con alcuni dettagli sulle borse di studio messe a disposizione dall’ateneo per aiutare gli studenti ad affrontare queste spese.

Quanto costa studiare in IULM: tasse e costi

Prima di parlare della retta IULM specifichiamo che l’università non ha solo sede a Milano. C’è anche un campus IULM Roma con sede a via del Corso, al quarto piano del prestigioso Palazzo Cipolla. I corsi di laurea triennale sono otto:

Arti ed eventi culturali;

Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche;

Comunicazione, media e pubblicità;

Corporate Communication and Public Relations;

Interpretariato e comunicazione;

Lingue, cultura e comunicazione digitale;

Moda e industrie creative;

Turismo, management e cultura.

I corsi di laurea magistrale sono sette:

Arte, valorizzazione e mercato;

Hospitality and Tourism Management – Dual Degree;

Intelligenza Artificiale, impresa e società;

Marketing, consumi e comunicazione;

Strategic Communication – Dual Degree;

Televisione, cinema e new media;

Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza.

Ovviamente il costo della retta IULM varia in base al corso selezionato e alla tipologia, infatti un corso di laurea triennale ha un costo annuale minore di una laurea specialistica. Inoltre le tasse IULM variano in base all’ISEE: questo significa che per lo IULM il costo finale da sostenere dipende principalmente dal valore Indicatore della Situazione Economia Equivalente) che determina l’importo della spesa. Le spese variano così a seconda della fascia di reddito di appartenenza da un minimo di 3.600 euro ad un massimo di 9.900 euro.

Non bisogna dimenticare poi che questo ateneo è a numero programmato: ogni anno accademico i corsi di laurea accolgono un determinato numero di matricole, previo test di ingresso ostativo. Generalmente le materie della verifica sono inglese, comprensione del testo, grammatica italiana e sintassi, ragionamento critico verbale, ragionamento numerico, ragionamento logico e cultura della comunicazione. A seconda dei corsi di laurea, possiamo trovare altri insegnamenti come storia moderna e storia contemporanea, storia dell’arte medievale e storia dell’arte moderna e contemporanea, geografia, economia applicata all’arte e ad eventi culturali, cultura della moda e del design ed educazione civica.

Quanto costa studiare in IULM: tasse e costi a Milano

Il campus IULM principale si trova a Milano con sede in via Carlo Bo (zona Romolo). IULM Milano è stato ideato dall’ingegnere Roberto Guiducci e dell’architetto Lorenzo Guiducci, terminando il progetto nel 1993. Nel 2015 invece è stato unico l’edificio IULM 6. Nella città meneghina c’è anche la biblioteca, nata nel 1970 e dedicata a Carlo Bo.

Gli studenti che non hanno presentato un ISEE in corso di validità sono automaticamente assegnati alla quinta fascia contributiva che determina un costo delle tasse molto più alto. La retta annuale IULM è di 3.656,00 euro (triennali) e 4.556,00 euro (magistrali) con ISEE fino a 13mila euro (prima fascia), 4.881,00 (triennali) e 5.906,00 euro (magistrali) e con ISEE fino a 23mila euro (seconda fascia), 6.106,00 euro (triennali) e 7.256,00 (magistrali) con ISEE fino a 33mila euro (terza fascia), 7.331,00 euro (triennali) e 8.606,00 (magistrali) euro con ISEE fino a 43mila euro (quarta fascia), 8.556,00 (triennali) e 9.956,00 euro (magistrali) con ISEE oltre 33mila euro (quinta fascia). Il tutto può essere pagato a rate.

Alle somme di cui vi abbiamo appena parlato occorre aggiungere i costi fissi, ossia la tassa regionale per il diritto allo studio (140 euro), il contributo di iscrizione (250 euro), i contributi finalizzati (75 euro) e l’imposta di bollo (16 euro), per un totale di 481 euro. Senza dimenticare che vivere a Milano non è facile, soprattutto se si è fuori sede. C’è chi potrebbe scegliere di vivere fuori Milano, in un comune limitrofo, ma comunque deve contare anche le spese per gli spostamenti in bus, pullman, metro, tram e/o treno.

Fortunatamente nella città meneghina lo IULM mette a disposizione degli iscritti 220 posti letto distribuiti in due residenze universitarie: la Residenza Santander di via Santander (tra piazza Bilbao e viale Famagosta) e la Residenza Cascina Moncucco di via Moncucco, tra Romolo e Famagosta. Chi intende diminuire le spese e soggiornare a condizioni agevolate presso una delle due residenze deve partecipare al bando di concorso che viene pubblicato ogni anno dall’ateneo. La scelta ricade su studenti e studentesse in possesso dei requisiti di regolarità scolastica, di reddito e di merito.

Nella nostra panoramica di costi non vi abbiamo ancora parlato dei Master IULM che hanno prezzi che variano da 600 euro + Iva, nel caso dei corsi più economici, fino ai 19.000 euro totali richiesti per frequentare il master biennale in giornalismo.

Quanto costa studiare alla IULM: considerazioni conclusive

Per venire incontro agli studenti, lo IULM promuove una serie di agevolazioni per il diritto allo studio e per la copertura dei costi. Ecco gli incentivi a disposizione:

Borse di studio regionali per iscritti in possesso dei requisiti di regolarità scolastica, di reddito e di merito

Borse di studio dell’università (incentivazione alla qualità dello studio, della ricerca tesi all’estero, dei progetti speciali di mobilità) per studenti che hanno requisiti di merito

Borse di studio per studenti internazionali che mettono a disposizione posti letto presso le residenze universitarie IULM, a condizioni agevolate oppure a tariffa piena

Servizio di ristorazione presso la mensa universitaria IULM a condizioni agevolate per iscritti in possesso dei requisiti di reddito e di merito

Studiare allo IULM, quindi, non è poi così proibitivo: oltre alle borse di studio, la retta varia in base all’ISEE, perciò in base alle proprie possibilità economiche e non è scontato, visto che non tutti gli atenei adottano questa politica.