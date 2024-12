Laurea Online in Statistica e Big Data L-41 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di laurea online in Statistica e Big Data dell’Universitas Mercatorum punta a formare statistici competenti e pronti ad affrontare le sfide della gestione e dell’analisi dei Big Data in contesti sia industriali che aziendali.

La didattica del corso è costruita attorno a tre pilastri essenziali: l’informatica, la statistica e il management economico.

In primo luogo, l’aspetto informatico è fondamentale per affrontare la complessità dei Big Data. Gli studenti acquisiscono competenze tecniche che consentono loro di maneggiare volumi di dati sempre crescenti, utilizzando strumenti e tecnologie all’avanguardia.

In secondo luogo, la componente statistica fornisce agli studenti le capacità analitiche necessarie per estrapolare informazioni significative dai dati. L’accento è posto su tecniche statistiche avanzate che abilitano uno sguardo critico sui dati, facilitando così l’estrazione di conoscenze utili.

Infine, l’indirizzo economico e manageriale del corso permette di utilizzare in modo efficiente gli strumenti sviluppati. Gli studenti imparano a implementare strategie di gestione che massimizzano il valore ottenuto dall’analisi dei dati, preparandoli così a contribuire in maniera significativa ai processi decisionali aziendali.

La flessibilità del programma, che ben si adatta a future specializzazioni post-laurea, offre un percorso dinamico che può dirigersi verso ulteriori studi avanzati nell’ambito informatico, statistico ed economico-manageriale.

Questa impostazione accademica variegata è progettata non solo per fornire solide basi teoriche, ma anche per sviluppare competenze pratiche immediatamente applicabili nel mondo del lavoro.

Piano di studi

Il percorso triennale del corso di laurea in Statistica e Big Data dell’Universitas Mercatorum offre agli studenti la possibilità di accumulare 180 CFU (Crediti Formativi Universitari), con un curriculum che integra materie di tipo economico-manageriale. Questi insegnamenti consentono agli studenti di comprendere la dinamica dei contesti aziendali e industriali, essenziali per chi desidera operare nell’analisi dei Big Data.

Il piano di studi non si limita solo a questo. Integra anche discipline di tipo giuridico che forniscono una solida comprensione delle normative pertinenti alle comunicazioni e ai dati. Gli studenti esplorano le complesse relazioni fra informazione, dati e comunicazione, al fine di acquisire competenze normative essenziali.

Il programma è progettato per non essere esclusivamente teorico. Include infatti diverse attività pratiche come laboratori virtuali e moduli che favoriscono l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite. Tali attività costituiscono un ponte tra la teoria e la pratica, preparandoli al meglio per il mercato del lavoro.

Chi è interessato può scaricare il piano di studi dettagliato per esaminare le materie trattate e i crediti corrispondenti anno per anno, garantendo così la massima trasparenza e flessibilità nella pianificazione del percorso accademico.

Prerequisiti di accesso

L’iscrizione al corso di laurea in Statistica e Big Data dell’Universitas Mercatorum richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo estero equivalente, riconosciuto come idoneo. Questo prerequisito garantisce che gli studenti abbiano una preparazione di base adeguata per affrontare il programma accademico.

Il corso propone un test iniziale non ostativo per valutare le competenze di partenza degli studenti. In caso di risultato insufficiente, vengono assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che permettono di colmare le lacune attraverso appositi “Corsi Zero” e verifiche integrative.

È fondamentale che gli studenti abbiano una buona cultura generale, affiancata da capacità logiche e conoscenze di base in matematica e strumenti digitali. Queste competenze sono essenziali poiché costituiscono le fondamenta necessarie per adattarsi alle sfide dell’analisi e gestione dei Big Data.

Il processo di ammissione è pensato per identificare studenti motivati e pronti a investire nel proprio futuro, contribuendo alla qualità e al successo accademico dell’intero percorso formativo.

Prospettive occupazionali

I laureati nel corso di laurea online in Statistica e Big Data dell’Universitas Mercatorum dispongono di un ampio ventaglio di opportunità professionali. Tra i ruoli più comuni troviamo i Tecnici statistici, i Tecnici gestori di basi di dati e i Tecnici dell’acquisizione delle informazioni. Questi profili sono equipaggiati con competenze in discipline statistiche e metodologie di ricerca, essenziali per affrontare progetti che coinvolgono grandi volumi di dati.

La figura del Data Scientist, in particolare, è particolarmente ricercata in vari settori industriali sia in Italia che all’estero, per la sua capacità di individuare correlazioni sfruttabili a livello commerciale.

Con la classe di laurea L-41, i laureati in Statistica godono di ottime prospettive occupazionali. Il tasso di occupazione si attesta all’87,9%, un dato che riflette il crescente fabbisogno nel mercato. Attualmente si stima che il settore richieda circa 4.200 nuovi professionisti all’anno, contro un’offerta di circa 3.900 laureati, il che suggerisce una domanda superiore alla disponibilità.

A cinque anni dalla laurea, i professionisti guadagnano in media circa 1.980 euro mensili, una cifra che sottolinea le potenzialità del settore. La statistica e la data analysis rappresentano infatti aree in forte espansione, garantendo ottime prospettive di carriera e retribuzioni competitive.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum è la scelta ideale per chi punta a entrare nel mondo del business. Fondata sotto l’egida delle Camere di Commercio italiane, Mercatorum offre un percorso formativo orientato al mercato lavorativo che prepara i suoi studenti ad affrontare con competenza le sfide economiche odierne.

I corsi, progettati per essere pragmatici e innovativi, coniugano teoria e pratica grazie a docenti esperti che provengono dal mondo delle imprese.

Un altro punto di forza di Mercatorum è la flessibilità offerta dalla sua modalità didattica online. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per chi desidera conciliare studio e lavoro, permettendo di seguire le lezioni senza scomodi spostamenti.

Mercatorum fornisce anche ampie opportunità di networking attraverso eventi aziendali e collaborazioni con imprese locali, facilitando così il passaggio dall’università al mondo del lavoro.

Gli studenti qui hanno l’opportunità di incontrare professionisti e imprenditori di vari settori, costruendo relazioni preziose per il futuro.

Inoltre, l’Universitas Mercatorum è perfetta per chi cerca di aggiornare le proprie competenze o di fare avanzamenti di carriera, grazie a corsi sempre all’avanguardia che riflettono le ultime tendenze del mercato.