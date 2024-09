Master Bocconi: guida completa 2024

Università Bocconi: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Bocconi è tra i maggiori atenei in Europa specializzati nelle Scienze Sociali, con una offerta formativa che comprende le aree di Economia, Finanza, Management, Studi Giuridici, Scienze Politiche, Data e Computer Science con una crescente attenzione all’Intelligenza artificiale. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Bocconi per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master per aree di studi, quali sono i principali master che si possono trovare nell’università privata con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Bocconi, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere presenti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

Master di primo livello Bocconi

I Master Bocconi di primo livello rispondono alle necessità di formazione dei neolaureati o di chi, già inseriti nel mondo del lavoro, abbiano intenzione di ampliare le proprie competenze su tematiche specifiche. I master universitari si fondano sulla qualità della didattica e sull’esperienza della faculty dell’ateneo, sempre all’avanguardia nella ricerca e in stretto contatto con gli employer. La continua collaborazione con gli studenti e le diverse attività (case study, company visit, testimonianze, workshop) in cui formazione teorica e applicazione pratica si mescolano insieme sono i fondamenti del percorso didattico dei master.

Ogni master ha la durata di un anno e le ore di attività variano tra 400 e 500, senza dimenticare un periodo di stage: 25 ore di presenza corrispondono a un credito formativo universitario, quindi alla fine di ogni corso si arrivano a ottenere tra i 60 e i 70 CFU. Per ottenere il diploma finale è necessario aver frequentato l’80 per cento della durata totale del master e aver superato una o più prove di accertamento delle conoscenze acquisite. Per essere ammessi al Master Bocconi gli studenti devono superare una selezione, che tiene conto del curriculum, un test e/o un colloquio individuale, oltre che possedere una laurea almeno di primo livello.

Tra i corsi principali impossibile non citare LLM in European Business and Social Law, LLM in Law of Internet Technology, MAFINRISK – Master of Quantitative Finance and Risk Management e MiMeC – Master in Marketing e Comunicazione. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello Bocconi

I Master Bocconi di secondo livello sono programmi pre-experience, che hanno un focus su temi specifici, funzioni aziendali, settori economici o aree particolari di riferimento e sono destinati a laureati biennali, preferibilmente entro 2 anni dalla laurea magistrale. Oltre a una preparazione rigorosa, gli allievi acquisiscono una vasta gamma di competenze immediatamente spendibili nel mondo professionale. Il miscuglio tra teoria e pratica, grazie anche allo stage curriculare che termina il percorso, dà modo ai diplomati un ottimo inserimento lavorativo.

Anche in questo caso ogni corso ha la durata di un anno e le ore di attività variano tra 400 e 500 compreso un periodo di stage. Per ottenere il diploma finale è necessario aver frequentato l’80 per cento della durata totale del corso e aver superato una o più prove di accertamento delle conoscenze acquisite. Per accedere ai Master gli studenti devono superare un test, che tiene conto del curriculum, un test e/o un colloquio individuale, oltre che possedere una laurea obbligatoriamente di secondo livello.

Tra i corsi principali impossibile non citare MDT – Master in Diritto tributario dell’impresa, ma vediamo insieme tutti i master a disposizione:

Costo dei Master Bocconi

Ma quanto costa un master Bocconi? Il prezzo dei Master Bocconi varia da un minimo di 14mila euro circa ad un massimo di 19mila euro circa. In realtà la durata di questi corsi poi cambia, visto che alcuni sono da 9, 10, 12 e 16 mesi e gli studenti dovranno ottenere in ogni caso 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

La somma di denaro si può versare in tre rate e la quota di partecipazione comprende la frequenza, il materiale didattico, l’accesso alla Biblioteca dell’Università e i servizi del Career Service. In caso di rinuncia al programma non è possibile avere il rimborso delle rate già versate.

Retta master Bocconi: pagamenti, rate, borse di studio

Il pagamento della retta master Bocconi si può fare utilizzando il MAV oppure il sistema online di PagoPa. Per quanto riguarda il primo caso, bisogna cliccare sul relativo “Codice di pagamento”, schiacciare sul bottone “Stampa MAV” per usare il MAV stampato online o il codice MAV per il pagamento attraverso il portale www.scrignopagofacile.it o attraverso la propria banca online. In questo caso i tempi tecnici per la registrazione automatica del pagamento, che viene poi confermato attraverso il passaggio di colore del bollino da rosso a verde, in corrispondenza del codice di pagamento, variano di norma da 3 a 5 giorni lavorativi.

Diverso invece il caso di PagoPa per cui basta cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online dedicata per concludere il pagamento con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi (come per esempio Paypal). Con questa modalità il sistema online PagoPa prenderà in carico la transazione entro pochi minuti, quindi con una conferma della transazione quasi immediata.

Inoltre solo per i pagamenti extra SEPA (diversi dall’euro) è prevista la possibilità di perfezionare la transazione con il sistema di pagamento Convera. Per non rischiare di avere penali per il ritardato pagamento (di 100 euro), il consiglio è quello di effettuare il bonifico in anticipo rispetto alla data di scadenza. Come già detto in tutti questi casi c’è la possibilità di pagare la somma finale in tre rate.

La retta può subire numerosi sconti grazie ad agevolazioni, convenzioni e borse di studio: de l’ISEE è più basso di 24.335,11 euro e l’ISPEE non supera i 52.902,43 euro è possibile ottenere una Borsa di Studio ISU Bocconi. Gli studenti idonei ISU, beneficiari e non beneficiari, hanno diritto all’esonero totale dai contributi universitari Bocconi e all’esonero totale dal pagamento della tassa regionale e della tassa di iscrizione.

Senza dimenticare che l’Università Bocconi prevede anche l’esonero in caso di handicap riconosciuto o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

Opinioni Master Bocconi

I master della Bocconi hanno opinioni molto buone, in quanto danno modo agli iscritti di acquisire tutti gli strumenti necessari per entrare nel mondo professionale. L’ateneo nelle recensioni che si possono trovare sul web è considerata quasi all’unanimità una buona università, in cui viene valorizzato il merito individuale come motore di crescita. Gli iscritti sono soddisfatti degli insegnanti, considerati una eccellenza nella didattica, così come apprezzano le possibilità di trovare occupazione una volta terminato il Master.

Ricordiamo che l’opinione degli studenti ed ex studenti è rilevante, visto che l’università propone diversi sondaggi, come ad esempio l’indagine sull’esperienza universitaria in cui poter valutare i diversi aspetti, la cortesia e la competenza del personale, la natura e le peculiarità dei vari servizi offerti.

Conclusione

I Master Bocconi sono molteplici e mettono a disposizione degli studenti delle attività considerate efficienti e adeguate alle necessità di tutti quelli che frequentano l’ateneo.

Se avete bisogno di altre informazioni sui Master Bocconi oppure avete qualche domanda in merito a ciò che vi abbiamo appena detto a riguardo, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni di cui avete bisogno!