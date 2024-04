La Bocconi nelle recensioni degli studenti è considerata una università che pone particolare attenzione alla qualità della didattica. La sua effettiva efficacia si evince poi sia dai feedback costanti dei laureati al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro, sia dalle opinioni degli studenti.

Scopriamo quindi insieme dalle opinioni di studenti ed ex studenti se è l’Università più adatta alle tue esigenze e necessità.

In questa guida:

Università Bocconi: le opinioni degli studenti

L’Università Bocconi ha recensioni quasi sempre positive: la didattica è considerata eccellente, i professori sono competenti e qualificati in materia e organizzano corsi interessanti. La formazione è considerata di alto livello e viene elogiata in più di un commento online. Visto l’eccellenza in ambito formativo, l’ateneo consente numerosi sbocchi professionali. Ciò è possibile grazie ai contatti con numerose aziende, nazionali e internazionali, che consentono agli studenti di entrare subito nel mondo del lavoro e mettere in pratica quanto appreso durante gli anni formativi. L’ambiente è stimolante e le strutture sono ben tenute.

L’Ateneo, seppur considerato difficile, offre infinite possibilità a livello universitario ed extra universitario:

“Un’università come Bocconi crea un ambiente competitivo che spinge lo studente a mettersi in gioco e, data la sua reputazione, propone sbocchi professionali e contatti che agevolano l’entrata nel mondo del lavoro degli studenti”.

“Contesto meritocratico che stimola al miglioramento. Molte opportunità per coloro che hanno voglia di mettersi in gioco”.

L’organizzazione dell’Università, sia a livello amministrativo sia didattico, favorisce la creazione di un senso di appartenenza e la costruzione di rapporti solidi tra gli studenti. I corsi extracurricolari rappresentano un punto di forza, offrendo non solo opportunità di formazione aggiuntiva, ma anche la possibilità di sviluppare reti di contatti all’interno dell’Università e con professionisti del settore.

Un aspetto molto positivo riguarda la possibilità che hanno gli studenti di condurre delle valutazioni dettagliate sui singoli corsi: l’ateneo, infatti, incoraggia i propri studenti a esprimere il loro parere sull’organizzazione dello studio e a suggerire possibili miglioramenti.

Anche i master della Bocconi hanno opinioni molto buone, in quanto permettono di acquisire tutti gli strumenti necessari per entrare nel mondo del lavoro.

Sul web si trovano anche tante recensioni sulla qualità stessa della didattica, in particolare per le discipline economiche, area in cui l’Università Bocconi è particolarmente ferrata e rinomata: “La Bocconi è un’ottima università e si può dire sicuramente che è una delle eccellenze italiane. […] Se uno studente ha intenzione di affrontare le discipline economiche, la Bocconi è probabilmente la scelta migliore“.

Altre lodi vanno alle possibilità offerte dalla Bocconi in merito alle possibilità di studio e lavoro all’estero: “Corsi di studio molto interessanti e molti sono i contatti con le diverse aziende anche all’estero. Una delle università private migliori, la consiglio vivamente“.

Alla Bocconi gli esami sono facili?

Prepararsi per la sessione d’esame non è mai semplice. Ogni facoltà ha le sue peculiarità e, benché alcuni esami possano risultare più ardui di altri, ciascuno presenta le proprie sfide uniche. Sulla ipotetica facilità degli esami alla Bocconi si legge online: “C’è gente che studia e che “suda” sia nelle università private che in quelle statali! Le università private hanno solo dei servizi e un’organizzazione migliore: avere più parziali (come in bocconi) non significa regalare la laurea, ma semplicemente essere più vicini agli studenti e “spezzare” un esame in due in modo tale da fargli apprendere meglio la materia!”

Recensioni di Bocconi: le domande più comuni

Le domande più comuni online riguardano principalmente i test di ingresso. Si cerca di capire cosa studiare, qual è la difficoltà delle domande inserite all’interno dei test e il punteggio migliore per superare questa prova. Si cercano, quindi, informazioni utili per potersi preparare in modo idoneo a questo esame.

Un altro dato che si vuole conoscere è la media da tenere per poter frequentare questo ateneo. Le probabilità per entrare in Bocconi, quante persone superano i test e quante domande di ammissione si possono fare sono altre domande frequenti a cui si cerca risposta.

Giurisprudenza Bocconi: le opinioni

Il dipartimento di giurisprudenza della Bocconi ha opinioni principalmente positive: la disponibilità dei docenti emerge in particolare come un elemento rilevante, soprattutto nell’ambito della didattica a distanza, un aspetto che assume crescente importanza.

Ciò che distingue, tuttavia, l’Università Bocconi è anche l’atmosfera che caratterizza il suo ambiente formativo: un clima che si respira all’interno dell’istituzione, rendendola un luogo di apprendimento dinamico e stimolante. “Il livello delle lezioni è in genere piuttosto buono, i corsi sono organizzati bene e la programmazione degli esami è svolta in anticipo. Alcune attività sembrano troppo finalizzate al prestigio dell’Università che non effettivamente all’interesse degli studenti, ma è comprensibile. L’ambiente non è sempre dei migliori, ma forse meglio di quanto possa sembrare da fuori.”

Bocconi: le opinioni negative

Si fa fatica a trovare online delle opinioni negative su questa facoltà. Cercando bene, si trova comunque questo commento, relativo in effetti più all’organizzazione e alle caratteristiche dell’ambiente studentesco che non alla didattica: “Università troppo sopravvalutata. La burocratizzazione é spaventosa. Non mi sono mai sentito trattato come un bambino stupido quanto in quest’ateneo. Certo, figura bene nelle classifiche internazionali, ma quelle sono una misura molto parziale. […] Infine, non c’é diversità nel corpo studentesco. Gli studenti italiani sono, in linea maggioritaria, figli della ricca borghesia e di destra, o del PD (cioè fondamentalmente di destra, ma incapaci di ammetterlo).”

In molti inoltre, pur riconoscendone il valore, considerano troppo elevati i costi della Bocconi; e alcuni ritengono che il campus dovrebbe essere migliorato.

Bocconi: la nostra valutazione complessiva

La Bocconi nelle recensioni dei servizi offerti agli studenti è apprezzata per le molteplici attività messe a disposizione degli studenti, considerate efficienti e adeguati alle esigenze di tutti colori che frequentano l’università.

Inoltre, alla Bocconi le opinioni degli studenti sono rilevanti, per questo l’ateneo propone agli studenti diversi sondaggi, come ad esempio l’indagine sull’esperienza universitaria. Vengono valutati, tra gli i diversi aspetti, la cortesia e la competenza del personale, la natura e le peculiarità dei vari servizi offerti.

In conclusione l’Università Bocconi nelle recensioni è considerata quasi unanimemente una buona università, in cui viene valorizzato il merito individuale come motore di crescita. Gli studenti sono soddisfatti dei docenti, ritenuti un’eccellenza nella didattica, così come apprezzano le possibilità post-laurea.

