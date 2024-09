Università Cattolica: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Cattolica è il più grande Ateneo cattolico d’Europa e l’unica Università italiana che può vantare una dimensione nazionale con i suoi cinque Campus che si trovano a Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e Roma, dove è presente anche il Policlinico Universitario “A. Gemelli”. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Cattolica per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master suddivise aree di studi, quali sono i principali master che si possono trovare in questo ateneo privato con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Cattolica, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello Cattolica

I Master Cattolica di primo livello danno un titolo qualificato basato su un percorso altamente specializzato. Attualmente si contano in tutto 235 corsi a disposizione tra Master Cattolica di primo e secondo livello (il primo corrispondente al livello 7 nell’European Qualification Framework).

Le aree di studio in cui sono disponibili sono principalmente quelle di Medicina e Chirurgia, ma ce ne sono alcuni anche in Psicologia, Lettere e Filosofia, inoltre Master Giurisprudenza Cattolica seppure in quantità minore. Questi corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). In alcuni casi possono essere erogati moduli distribuiti in 18 oppure in 24 mesi, con un carico di lavoro pari a 60 CFU. Il master in giornalismo riconosciuto come abilitante all’esame di stato, invece, ha durata biennale pari a 120 CFU.

Tra i corsi principali impossibile non citare Affari regolatori e comunicazione tecnico-scientifica del cosmetico in una prospettiva di mercato globale, Children’s books & Co. Editoria per ragazzi e crossmedialità oppure Economia e gestione degli scambi internazionali. Commercio, supply chain e logistica internazionali – MEGSI. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello Cattolica

I Master Cattolica di secondo livello corrispondente al livello 8 nell’European Qualification Framework. In merito alle aree di studio in cui sono disponibili troviamo sempre quelle Medicina e Chirurgia, ma ce ne sono alcuni anche in Psicologia, Giurisprudenza Lettere e Filosofia, seppure in quantità minore. Questi corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). In alcuni casi possono essere erogati moduli distribuiti in 18 oppure in 24 mesi, con un carico di lavoro pari a 60 CFU.

Tra i corsi principali impossibile non citare Executive Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni – MIPA, Il digitale a misura dello Zero-Sei. Attivare percorsi educativi integrati, creativi e partecipativi oppure Trattamento multidisciplinaree terapia chirurgica delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI). Ma vediamo insieme tutti i master a disposizione: