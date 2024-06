Studiare alla Cattolica significa essere impegnati ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e della cultura. Oltre ad essere una tra le università private con più iscritti, Unicatt è la più grande università cattolica d’Europa e l’unica italiana che ha una dimensione nazionale con i suoi cinque campus che si trovano a Roma, Milano, Piacenza, Cremona e Brescia. L’università Cattolica ha a disposizione corsi di laurea triennale, a ciclo unico, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi Cattolica vediamo insieme tutte le possibilità a disposizione. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea Cattolica: Facoltà, Tipologie e Costi

L’Università Cattolica ha corsi di laurea di tutti i tipi: l’università è organizzata in dodici facoltà e in ognuna di queste ci sono i diversi corsi, tra cui corsi double degree, ovvero corsi di laurea organizzati in partnership con strutture internazionali e che rilasciano un doppio titolo. Nell’offerta formativa troviamo anche scuole di specializzazione principalmente nell’area medico-chirurgica nella sede della Capitale, mentre nella sede nel capoluogo lombardo c’è la scuola di specializzazione in Neuropsicologia, la Scuola di specializzazione in beni storico artistici, la Scuola di specializzazione in beni archeologici e la Scuola di specializzazione per le professioni legali. I costi sono variabili e vanno dai 3.000 euro per i corsi di laurea triennale ai 9.700 euro all’anno per i master.

Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea Cattolica:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi di Laurea Triennale Cattolica

I corsi di laurea triennale Cattolica sono davvero tanti ed infatti gli studenti hanno l’opportunità di scegliere il percorso di laurea e personalizzare il proprio piano di studi con l’obiettivo di sviluppare competenze generali e di base, unendole a quelle che fanno di più al loro caso. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi di Laurea Magistrale Cattolica

Tra i corsi di laurea magistrale Cattolica impossibile non citare Applied data science for banking and finance a Brescia oppure Banking and Finance a Milano, Agricultural and food economics oppure Consumer behaviour: psychology applied to food, health and environment, entrambi di Cremona. E ancora Gestione dei contenuti digitali per i media, le imprese e i patrimoni culturali sempre a Brescia oppure Innovations in Biotechnology applied to regenerative medicine nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale: