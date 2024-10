Università Unisr: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Unisr è una realtà molto apprezzata per il suo approccio innovativo alla didattica, fondato su un mix equilibrato di tradizione accademica e modernità pedagogica. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Unisr per continuare a studiare anche dopo la laurea e quindi specializzarsi in una tematica. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

Siamo qui proprio per illustrarvi l’offerta completa dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi più diffusi a cui è possibile iscriversi in questa università privata riconosciuta dal MIUR con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Uunisr, le modalità di pagamento, le possibili rateizzazioni, inoltre anche le agevolazioni, le convenzioni e le borse di studio a disposizione. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello Unisr

I Master Unisr di primo livello sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente a cui sono ammessi gli studenti che hanno conseguito un titolo universitario di durata almeno triennale o altro titolo rilasciato all’estero o in Italia, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

I master di primo livello comprendono attività didattica frontale e possono includere attività didattiche a distanza, quindi si possono seguire sia esclusivamente in presenza sia in modalità blended. Inoltre ci sono altre forme di apprendimento e affiancamento, anche clinico. Generalmente le attività si svolgono nell’arco di 12 mesi e includono un periodo di tirocinio e la preparazione di un elaborato finale. Tutte queste attività, integrate con l’impegno individuale dello studio a casa, per un totale di 1500 ore, corrisponde all’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (CFU).

I Master fanno parte delle aree di studio delle Professioni sanitarie. Tra i corsi impossibile non citare Infermiere e Ostetrica di Ricerca e Medicina, Istituzioni, Società. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello Unisr

I Master Unisr di secondo livello sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione a cui sono ammessi gli allievi che hanno ottenuto una laurea specialistica o magistrale o una laurea del vecchio ordinamento o altro titolo estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

Questi corsi nascono dalla partnership con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, con la Facoltà di Filosofia e con quella di Psicologia, ma possono essere anche Interfacoltà, nati così grazie alla collaborazione tra le diverse facoltà. I Master di secondo livello fanno parte delle seguenti aree di studio: Professioni Sanitarie e Psicologia.

Anche i master di secondo livello comprendono attività didattica in presenza e possono includere attività didattiche da remoto, perciò si possono seguire sia esclusivamente in aula fisica, sia in modalità blended. Inoltre ci sono altre forme di apprendimento e affiancamento, anche clinico. Tendenzialmente le attività si svolgono nell’arco di 12 mesi e includono un periodo di tirocinio e la preparazione di un elaborato finale. Tutte queste attività, unite allo studio individuale, per un totale di 1500 ore, corrisponde all’acquisizione da parte degli studenti di 60 crediti formativi universitari (CFU).

Tra i corsi principali impossibile non citare Psicopatologia Forense e Criminologia Clinica, Cardiologia Interventistica, Fisiopatologia Digestiva. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Costo dei Master Unisr

Ma quanto costa un master Unisr? Il prezzo dei Master Unisr varia da un minimo di 3mila euro (come per il Master in Infermiere e Ostetrica di Ricerca) ad un massimo di 25mila euro (come per il Master in Interventional Electrophysiology – Complex Ventricular Arrhythmias).

Per iscriversi ogni candidato è tenuto a registrarsi sulla piattaforma di e-learning dell’ateneo, inserendo un indirizzo mail valido e tutti i dati richiesti nel bando per la presentazione della domanda, allegando i documenti in formato PDF. Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ricevute fosse inferiore o uguale al numero massimo di posti disponibili l’accesso sarà libero, previa verifica del possesso del titolo minimo di accesso. Nel caso in cui invece il numero delle richieste fosse superiore, verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti parametri e punteggi:

Curriculum professionale: fino a 10 punti

Eventuali altri titoli (laurea magistrale, master, corsi di formazione e attestati): fino a 3 punti

Eventuali pubblicazioni: fino a 2 punti

Retta master Unisr: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master Unisr varia in base al corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. Le tasse di iscrizione si possono pagare in una unica soluzione all’atto dell’immatricolazione oppure in due rate. C’è la possibilità di saldare la quota di iscrizione al Master attraverso il MAV (disponibile nell’area riservata agli studenti UniSR al momento dell’immatricolazione) che però non è immediato quindi se ci sono delle scadenze è meglio pagarlo in anticipo, mentre per le altre transazioni è possibile procedere con bonifico bancario (nella causale del versamento va indicato il nome di riferimento del corso, inoltre anche il nome e cognome del corsista).

Ricordiamo che in convenzione con Intesa San Paolo S.p.A., l’ateneo fornisce il primo prestito “ponte” “per Merito”, che mette così in comunicazione il mondo della formazione al mondo professionale. Si tratta di una forma di finanziamento flessibile, messa a disposizione degli studenti universitari, per aiutarli con le proprie spese negli studi post lauream. “Per Merito” però è rivolto solo agli iscritti di nazionalità italiana, in possesso di specifici requisiti di merito e nel rispetto dei limiti stabiliti nell’accordo convenzionale tra l’Università Vita-Salute San Raffaele e l’istituto bancario che mette a disposizione una piattaforma dedicata attraverso la quale richiedere l’accesso al Prestito, ottenere da parte dell’università l’autorizzazione relativa alla sussistenza dei requisiti di accesso e al mantenimento degli stessi e monitorare l’andamento della propria posizione.

Inoltre l’Ufficio Inclusione è preposto all’attivazione e gestione dei servizi per gli allievi con disabilità e con DSA direttamente o in collaborazione con altre strutture dell’università. Gli studenti con disabilità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento possono anche presentare domanda di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi (il pagamento della quota di iscrizione ai test di ammissione non rientra nell’esonero).

Opinioni Master Unisr

I master Unisr hanno recensioni in gran parte buone, anche perché gli stessi iscritti sono chiamati a compilare un questionario di valutazione: ogni semestre le opinioni degli allievi sono rilevate grazie alla compilazione di un apposito Questionario di Valutazione attraverso una procedura informatica che velocizza la raccolta e l’analisi delle risposte, garantendo anche l’assoluto anonimato a chi li compila: “Ottimo rapporto numerico studenti – professori ed elevata qualità dell’insegnamento. Particolare attenzione all’attualità e ai possibili sbocchi lavorativi”.

Conclusione

I Master Unisr sono consigliati, non a caso le esperienze di apprendimento sono integrate con tecnologie educative: lezioni a distanza, piattaforme di apprendimento virtuale e strumenti digitali per aiutare l’accessibilità, la flessibilità e l’interattività. Infine molto importante è la collaborazione tra studenti, che avviene grazie a discussioni in classe, lavori di gruppo e progetti collaborativi.

La nostra guida giunge così al termine, ma se avete bisogno di altri dettagli sui Master Unisr oppure avete qualche domanda in merito all’offerta formativa oppure al funzionamento dei pagamenti con tutti i dettagli sulle scontistiche, non esitate a compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni che state cercando!