Studiare alla Unisr vuol dire trovare un metodo per capire le criticità e le potenzialità del mondo contemporaneo, con lo scopo di immaginare un futuro più consapevole, equo e sostenibile. L’università Unisr è un’università privata che ha un ranking molto alto e che mette a disposizione corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi Unisr vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

La Unisr ha corsi di laurea che fanno riferimento alle facoltà di Filosofia, Medicina e chirurgia, Psicologia. Queste facoltà intendono aiutare gli iscritti a crescere a 360 gradi grazie a curriculum personalizzati, un dialogo significativo con i docenti e il costante aggiornamento su temi di attualità come la politica, l’etica ambientale, gli affari. La retta annuale Unisr varia da un minimo di 4mila euro ad un massimo di 8mila euro per i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale in Filosofia e Psicologia. Il costo Unisr ha un incremento per quanto riguarda i corsi di Medicina e Odontoiatria. Per approfondire, vedi: Costi e Convenzioni dell’Università Unisr.

Corsi di Laurea Triennale Unisr

I corsi di laurea triennale Unisr hanno tutti una durata triennale e prevedono l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU). L’università effettua un test di ingresso obbligatorio per tutti gli studenti neo-immatricolati per verificare il possesso delle conoscenze e le competenze. L’ateneo organizza dei corsi di preparazione alle verifiche erogati in modalità e-learning attraverso una piattaforma dedicata. Ci sono al massimo 20 iscritti per ogni corso, per far sì che ci sia una relazione migliore con il docente di riferimento. In più l’università mette a disposizione un simulatore test d’ingresso Unisr.

Corsi di Laurea Magistrale Unisr

I corsi di laurea magistrale Unisr hanno tutti una durata biennale e prevedono l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU). Anche in questo caso l’ateneo effettua un test di ingresso obbligatorio per tutti gli studenti neo-immatricolati per verificare il possesso delle conoscenze e le competenze. Questa verifica è fondamentale per poter accedere ai corsi che sono a numero chiuso come i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria e Protesi Dentaria, per International MD Program e per le Professioni Sanitarie ovvero Fisioterapia, Infermieristica, Igiene Dentale e Ostetricia.

Corsi singoli Unisr

Alla Unisr gli studenti possono iscriversi a corsi singoli previa approvazione del Consiglio di Corso, sostenere i relativi esami ed ottenerne la certificazione. Questi corsi sono rivolti ad allievi che hanno voglia di aggiornarsi, integrare oppure approfondire le proprie conoscenze oppure hanno bisogno di acquisire determinati requisiti accademici.

