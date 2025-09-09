8 giovani su 10 non accettano il proprio corpo: la ricerca che fotografa il disagio adolescenziale

Una ricerca condotta da Webboh Lab per ActionAid ha fotografato una realtà preoccupante: otto adolescenti su dieci criticano il proprio corpo e non accettano il proprio aspetto fisico. I dati emersi dall’indagine rivelano come oltre la metà dei giovani intervistati modifichi abitualmente il modo di vestirsi per paura dei giudizi altrui, evidenziando un profondo disagio nell’accettazione di sé.

Particolarmente significativo è il dato relativo alle prese in giro: sei ragazzi su dieci subiscono regolarmente commenti negativi riguardo peso, altezza o caratteristiche fisiche, alimentando un circolo vizioso di insicurezza e autocritica che caratterizza questa delicata fase della crescita.

L’influenza dei social media e degli standard irrealistici

I social network amplificano significativamente la pressione estetica sui giovani, creando un circolo vizioso di insoddisfazione corporea. La ricerca rivela un paradosso preoccupante: nonostante gli adolescenti siano consapevoli che le immagini online vengono sistematicamente ritoccate e modificate, ben sette su dieci continuano a desiderare di modificare il proprio aspetto fisico per conformarsi a questi standard completamente irrealistici.

Questo fenomeno dimostra quanto sia potente l’influenza visiva dei contenuti social, che riescono a condizionare l’autopercezione giovanile anche quando la manipolazione è evidente. Le ragazze risultano particolarmente vulnerabili a queste dinamiche, subendo maggiormente la pressione di aderire a modelli estetici impossibili da raggiungere naturalmente.

La mancanza di educazione sessuale nelle scuole italiane

L’80% degli adolescenti italiani riceve quotidianamente messaggi rigidi su come “essere maschi o femmine”, alimentando stereotipi di genere che condizionano la loro crescita. Un dato ancora più preoccupante emerge dall’indagine: sette giovani su dieci non hanno punti di riferimento sicuri per affrontare tematiche legate a sessualità e relazioni affettive.

In questo vuoto educativo, la pornografia diventa spesso l’unica “scuola” disponibile, offrendo però modelli distorti e dannosi. ActionAid denuncia l’assenza cronica di percorsi strutturati di educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane, una carenza aggravata dalle scelte politiche che sistematicamente escludono i più giovani da programmi educativi fondamentali per il loro sviluppo.

I cinque profili degli adolescenti italiani emersi dalla ricerca

La ricerca ha identificato cinque tipologie distinte di giovani italiani con approcci diversi verso stereotipi e relazioni. Il gruppo più numeroso, che rappresenta il 46% del campione, comprende gli “anti-stereotipi” e i “vigili culturali”: ragazzi che rifiutano attivamente violenza e disuguaglianze, mostrando una maggiore consapevolezza critica.

I “tradizionalisti inconsapevoli” costituiscono il 21% e tendono a rispettare i ruoli di genere tradizionali senza metterli mai in discussione. Più preoccupante è la presenza dei “giustificazionisti” (16%), che arrivano a legittimare forme di violenza e atteggiamenti sessisti.

Infine, i “progressisti distorti” (17%) mostrano un approccio contraddittorio: pur rifiutando alcuni stereotipi, continuano a giustificare forme di controllo e giudizio verso gli altri.

Le richieste dei giovani per una vera educazione sessuale

Gli adolescenti hanno le idee chiare su cosa vorrebbero apprendere in materia di sessualità e relazioni. Al primo posto troviamo consenso e piacere (32%), seguiti dalle relazioni positive (25%) e dall’identità e orientamenti sessuali (16%). Le malattie sessualmente trasmissibili interessano