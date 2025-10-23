Intelligenza artificiale: le criticità rilevate dalla ricerca internazionale

Intelligenza artificiale: le criticità rilevate dalla ricerca internazionale

Un'indagine europea condotta da 22 broadcaster in 18 paesi ha valutato l'affidabilità degli assistenti AI, rilevando criticità significative nella precisione delle informazioni.
Intelligenza artificiale: le criticità rilevate dalla ricerca internazionale
Un'indagine europea condotta da 22 broadcaster in 18 paesi ha valutato l'affidabilità degli assistenti AI, rilevando criticità significative nella precisione delle informazioni.
emanuele

Lo studio condotto da broadcaster europei come BBC, EBU e RAI ha valutato l’affidabilità degli assistenti AI, includendo ChatGPT, Gemini, Copilot e Perplexity. La ricerca mirava a verificare se tali strumenti possano fornire informazioni accurate e corrette, rispondendo agli standard giornalistici.

Tale indagine riveste particolare importanza per il mondo dell’informazione, evidenziando le criticità e la necessità di interventi per migliorare la precisione dei dati, in un’epoca in cui la qualità delle fonti è essenziale per il dibattito pubblico per eccellenza.

La metodologia applicata

Il progetto News Integrity in AI Assistants ha coinvolto 22 broadcaster in 18 paesi, analizzando oltre 3.000 risposte in 14 lingue.

Le domande poste agli assistenti spaziavano da questioni internazionali a tematiche nazionali, stimolando risposte su attualità e eventi recenti. Un team di giornalisti ha valutato ogni risposta, esaminando accuratezza e completezza delle informazioni fornite.

Questo metodo ha permesso di individuare criticità nell’affidabilità, evidenziando la necessità di standard giornalistici elevati in ambito intelligenza artificiale per un’analisi comparativa e precisa complessa.

I risultati criticabili

Lo studio ha evidenziato che il 45% delle risposte fornite dagli assistenti AI presenta errori significativi, compromettendo l’integrità dell’informazione. Un terzo delle risposte è risultato problematico per la gestione delle fonti, con dati non confermati o fonti errate.

In particolare, Gemini si distingue negativamente, registrando un tasso di errori del 72% riguardo alle citazioni. Al contrario, altri modelli hanno mostrato performance generalmente migliori, seppur non esenti da criticità.

Questi risultati sollevano interrogativi sulla capacità degli assistenti di garantire informazioni precise, evidenziando la necessità di ulteriori perfezionamenti prima di una diffusione ampia nel campo del giornalismo.

Il rischio delle allucinazioni e dei dati scaduti

Il rischio delle allucinazioni e dei dati scaduti si manifesta in circa il 20% delle risposte, comprendenti dati superati, errori numerici e informazioni inventate.

Tali allucinazioni compromettono la precisione dell’informazione, comportando conseguenze negative per la credibilità degli assistenti AI. La mancata contestualizzazione delle risposte rende difficile comprendere il reale significato delle notizie, inducendo a interpretazioni errate.

Questo fenomeno solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’affidabilità degli strumenti digitali, influenzando negativamente il dibattito pubblico e il processo informativo. L’aggiornamento urgente degli standard è assolutamente essenziale per salvaguardare l’integrità e la qualità dell’informazione.

L’impatto sull’informazione

Il crescente impiego degli assistenti AI tra i giovani spinge ad una revisione critica dei modelli informativi.

Nonostante l’innovazione, i numerosi errori sollevano preoccupazioni per la qualità delle notizie e il dibattito pubblico, compromettendo la credibilità dei media.

È indispensabile adottare standard giornalistici rigorosi per limitare l’impatto negativo e garantire un’informazione affidabile e responsabile nel panorama digitale. Questo scenario sottolinea l’urgenza di un intervento coordinato per preservare l’integrità della comunicazione.

Ti potrebbe interessare

UE, riforma della patente: auto a 17 anni con accompagnamento e requisiti per camion e pullman
News Lifestyle

UE, riforma della patente: auto a 17 anni con accompagnamento e requisiti per camion e pullman

Concerti Anastacia 2026: date, biglietti e scaletta
Concerti & Scalette

Concerti Anastacia 2026: date, biglietti e scaletta

Fedez, Temet Nosce: testo e significato del brano
News Lifestyle

Fedez, Temet Nosce: testo e significato del brano

Legge di bilancio 2025: misure tecniche su supplenze e fiscalità
News Lifestyle

Legge di bilancio 2025: misure tecniche su supplenze e fiscalità

Concerti Levante 2026: date, biglietti e scaletta
Concerti & Scalette

Concerti Levante 2026: date, biglietti e scaletta

Angelina Mango, Velo sugli occhi: testo e significato della canzone
News Lifestyle

Angelina Mango, Velo sugli occhi: testo e significato della canzone

Per i loro occhi di Ernia: testo e significato del brano
News Lifestyle

Per i loro occhi di Ernia: testo e significato del brano

Sanremo 2026, cast e novità: anticipazioni sul festival musicale
News Lifestyle

Sanremo 2026, cast e novità: anticipazioni sul festival musicale

Link copiato negli appunti