Sanremo 2025: la classifica della terza puntata

Chi ha vinto la terza serata di Sanremo 2025? Giovedì 13 febbraio c’è stata su Rai 1 la terza puntata del Festival della Canzone Italiana: un questa serata si sono esibiti la metà degli artisti Big in gara, quindi 14 di loro ed alla fine di questo appuntamento c’è stata la gara delle Nuove Proposte. Vediamo insieme tutto nel dettaglio!

Chi ha vinto la terza serata di Sanremo 2025? La classifica

Alla fine della puntata non è stata svelata la classifica, ma solo con la top 5 non in ordine e non con tutti gli artisti al completo:

Coma_Cose – “Cuoricini”

Brunori Sas – “L’albero delle noci”

Irama – “Lentamente”

Olly – “Balorda nostalgia”

Francesco Gabbani – “Viva la vita”

Ecco invece gli altri artisti che si sono esibiti con i relativi titoli dei brani che sono in gara (rigorosamente in ordine di uscita sul palco):

Clara – “Febbre”

Sarah Toscano – “Amarcord”

Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

Joan Thiele – “Eco”

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola”

Noemi – “Se t’innamori muori”

Modà – “Non ti dimentico”

Tony Effe – “Damme ‘na mano”

Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Chi ha vinto la gara delle Nuove Proposte

Prima di svelare la top 5 di questa serata Carlo Conti ha presentato i due finalisti della categoria Nuove Proposte: Settembre con “Vertebre” e Alex Wyse con “Rockstar”. Settembre ha conquistato la finale superando Maria Tomba, mentre Alex Wyse ha avuto la meglio su Vale LP e Lil Jolie. Il sistema di voto è stato così suddiviso:

33 per cento giuria della sala stampa, tv e web

33 per cento giuria radio

34 per cento televoto (massimo 3 preferenze per ogni persona)

Alessandro il Grande, Presidente del Consiglio comunale di Sanremo, ha consegnato il Leone d’Argento a Settembre che ha invece vinto il premio della Sala Stampa Mia Martini e il premio radio e tv Lucio Dalla.

Non solo. Il cantautore napoletano ha conquistato anche la nona edizione del prestigioso Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci con il suo brano “Vertebre”. La giuria, composta da figure di spicco come Dodi Battaglia (portavoce di NUOVO IMAIE), Paolo Jannacci e Clara (vincitrice del premio lo scorso anno), ha scelto all’unanimità di premiare Settembre. La motivazione ufficiale della giuria sottolinea come “Vertebre” si distingua per “la ricerca comunicativa, unita alla vocalità graffiante e sincera”. Il brano, infatti, riesce a combinare “la freschezza del timbro vocale” di Settembre con “la ricerca di sonorità drammatiche che enfatizzano il risultato comunicativo”.