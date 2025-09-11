Sanremo 2026: cast tecnico, selezione brani e rinnovamento di Sanremo Giovani

La macchina organizzativa di Sanremo 2026 è già in movimento con Carlo Conti che ricopre nuovamente il ruolo di direttore artistico e conduttore. L’approccio tecnico per l’allestimento del cast punta su un equilibrio strategico tra innovazione e tradizione, cercando di costruire una lineup capace di soddisfare aspettative elevate.

Tra i nomi in trattativa spicca Tiziano Ferro, artista mai in gara come concorrente che potrebbe finalmente debuttare sul palco dell’Ariston con un proprio brano. Le negoziazioni coinvolgono anche Madame, sebbene non siano ancora emerse conferme ufficiali su una possibile collaborazione tra i due.

Il cast potrebbe vedere il ritorno di protagonisti recenti come Angelina Mango, vincitrice dell’edizione 2024 attualmente in pausa artistica, e Sangiovanni, pronto a rimettersi in gioco dopo un periodo di assenza. Tra i potenziali debutanti figura Tommaso Paradiso, in contatto con l’organizzazione per presentare un inedito che potrebbe arricchire la varietà musicale della competizione.

I brani dei big e strategie in selezione

Il processo di selezione musicale per Sanremo 2026 è già entrato nel vivo, con Carlo Conti che ha confermato l’arrivo delle prime proposte artistiche. “Iniziano ad arrivarmi belle canzoni, inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà difficile selezionarle”, ha dichiarato il direttore artistico al Tg1, evidenziando la complessità del lavoro di valutazione.

L’approccio tecnico adottato punta a costruire un equilibrio tra artisti consolidati e nuove proposte, mantenendo gli standard qualitativi che caratterizzano il Festival. La strategia prevede un’analisi approfondita di ogni brano per garantire varietà stilistica e coerenza artistica, con l’obiettivo di proseguire il percorso di rinnovamento musicale avviato nelle edizioni precedenti.

Il regolamento di Sanremo Giovani in evoluzione

La modifica più significativa riguarda l’innalzamento dell’età massima per partecipare a Sanremo Giovani, che passa da 26 a 28 anni. Questo cambiamento regolamentare amplia considerevolmente la platea dei candidati, offrendo nuove opportunità a giovani artisti che hanno superato la soglia precedente ma sono ancora alla ricerca di visibilità nel panorama musicale.

La finalissima si svolgerà il 14 dicembre sul palco dell’Ariston, selezionando due concorrenti che accederanno direttamente al Festival di febbraio. Il meccanismo prevede inoltre l’ingresso di altri due artisti provenienti da Area Sanremo, garantendo così quattro posti riservati alle nuove proposte musicali e consolidando l’impegno del Festival nel valorizzare i talenti emergenti.