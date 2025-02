Scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025

Festival di Sanremo 2025: la terza puntata

Aumentano gli ascolti nella seconda puntata della 75esima edizione del Festival di Sanremo: l’appuntamento di mercoledì 12 febbraio ha totalizzato 11 milioni 800 mila spettatori, con uno share del 64.6 per cento, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel. Ricordiamo che nella seconda serata si sono esibiti 15 dei 29 artisti Big in gara inoltre c’è stata la semifinale delle Nuove Proposte in attesa della finale che andrà in scena in chiusura di puntata proprio stasera. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci dal terzo appuntamento.

Festival di Sanremo 2025: scaletta terza puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, con le apparizioni dei vari ospiti minuto per minuto:

20.45 Carlo Conti inaugura la serata

20.47 Edoardo Bennato canta “Sono solo canzonette”

20.55 Ingresso Miriam Leone

20.57 Clara – “Febbre” – 01

21.03 Ingresso Elettra Lamborghini

21.06 Brunori Sas – “L’albero delle noci” – 02

21.12 Ingresso Katia Follesa

21.20 Sarah Toscano – “Amarcord” – 03

21.26 Samuele Parodi (bambino prodigio)

21.32 Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore” – 04

21.38 Joan Thiele – “Eco” – 05

21.44 Teatro patologico con Dario D’Ambrosi

21.57 Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola” – 06

22.03 Il cast di “Mare Fuori 5” all’ingresso dell’Ariston

22.07 Ermal Meta canta “Vietato morire” sul Suzuki Stage

22.12 Noemi – “Se t’innamori muori” – 07

22.18 Secondo ingresso Miriam Leone

22.21 Olly – “Balorda nostalgia” – 08

22.32 Duran Duran cantano “Invisible”, “Notorious” e “Ordinary world” – con Victoria cantano “Psycho killer” e “Girls on film” e poi “The wild boys”

23.01 Secondo ingresso Elettra Lamborghini

23.03 Coma_Cose – “Cuoricini” – 09

23.12 Secondo ingresso Katia Follesa

23.16 Modà – “Non ti dimentico” – 10

23.22 Tony Effe – “Damme ‘na mano” – 11

23.28 Gag tra Conti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

23.37 Consegna premio alla carriera a Iva Zanicchi che canta “Non pensare a me”, “Ciao cara come stai” e “Zingara”

23.45 Terzo ingresso Elettra Lamborghini

23.47 Irama – “Lentamente” – 12

23.53 Collegamento con l’Amerigo Vespucci

23.59 Terzo ingresso Katia Follesa

00.01 Francesco Gabbani – “Viva la vita” – 13

00.07 Terzo ingresso Miriam Leone

00.13 Gaia – “Chiamo io chiami tu” – 14

00.19 Gag con l’IA tra Miriam, Elettra e Katia

00.40 Finale Nuove Proposte con Alessandro Cattelan

00.43 Settembre – “Vertebre”

00.52 Alex Wyse – “Rockstar”

00.58 Proclamazione vincitore Nuove Proposte

01.10 Carlo Conti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa annunciano la classifica provvisoria della terza serata

Gli ascolti della seconda puntata

