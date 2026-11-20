Lo studio Espad©Italia 2026, condotto dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifc), ha raccolto le risposte di oltre 19mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado. I dati, anticipati in questi giorni, fotografano una giornata scolastica tipica: il 27% degli studenti tra 15 e 19 anni — circa 679mila ragazzi — trascorre oltre quattro ore su chat e social network, mentre l’11,5% supera le sei ore quotidiane.

Oltre 200mila studenti mostrano già un uso a rischio dei social. Questo comportamento si associa a insoddisfazione di sé, difficoltà in famiglia, disturbi alimentari, autolesionismo, isolamento sociale, gioco d’azzardo, cyberbullismo e consumo di sostanze. L’indagine evidenzia così un fenomeno di portata rilevante che coinvolge una quota significativa della popolazione studentesca.

L’andamento decennale e l’effetto pandemia

Nell’ultimo decennio il tempo trascorso sui social network da parte degli studenti tra 15 e 19 anni ha registrato un incremento progressivo. Nel 2014 il 20,2% della popolazione studentesca superava le 4 ore al giorno; la quota è salita al 26-27% negli anni immediatamente precedenti la pandemia, per toccare il picco massimo del 36,4% nel 2021, anno del rientro a scuola dopo i lockdown.

Il 2021 ha rappresentato un punto di svolta: l’isolamento prolungato e la didattica a distanza hanno portato a un’impennata nell’uso intensivo dei social. Da allora i valori si sono ridimensionati, ma restano stabilmente più alti rispetto a dieci anni fa.

Le dinamiche differiscono significativamente tra i generi: tra le ragazze si è passati dal 25,5% del 2014 al 45,3% del 2021, fino al 34% attuale; tra i ragazzi dal 14,9% al 27,4%, per attestarsi oggi al 20,8%.

Parallelamente è cresciuto anche l’uso a rischio dei social network. Dal 5,4% del 2014 si è arrivati all’8,4% del 2026, con un picco intermedio del 9,4% nel 2021. Il dato significativo è che dopo la pandemia l’uso a rischio non è tornato ai livelli precedenti, stabilizzandosi su valori più elevati.

Le disparità di genere e l’età come fattore di rischio

L’uso a rischio dei social ha registrato un incremento marcato soprattutto tra le ragazze, passando dal 6,9% al 10,9%, mentre tra i ragazzi la prevalenza è rimasta più contenuta, oscillando tra il 4% e il 6%.

Lo studio Espad©Italia 2026 rileva che tra le studentesse con un uso a rischio, il 37,8% manifesta insoddisfazione di sé, contro il 21,2% delle coetanee senza problematiche; l’insoddisfazione per il proprio aspetto fisico riguarda il 48,9%, contro il 34,9% delle coetanee. Tra i ragazzi con uso a rischio, il 25,6% è insoddisfatto di sé, percentuale che scende al 10,3% tra i coetanei.

Anche la percezione del rapporto con almeno uno dei genitori presenta differenze significative: tra le ragazze a rischio, il 32,2% dichiara insoddisfazione contro il 21,7% delle coetanee; tra i ragazzi i valori sono rispettivamente del 19,4% contro l’11,4%.

L’età emerge come fattore determinante: l’uso a rischio è più frequente tra i più giovani, riguardando il 9,9% dei quindicenni e il 9,7% dei sedicenni, mentre cala al 6,5% tra i diciannovenni.

Le variabili protettive associate a un uso più equilibrato

L’indagine Espad©Italia 2026 identifica specifiche variabili associate a un utilizzo più equilibrato dei social network. Il sostegno attivo dei genitori, la pratica della lettura, la coltivazione di hobby e la presenza di programmi di prevenzione a scuola si accompagnano a comportamenti più bilanciati nell’uso delle piattaforme digitali.

I dati quantificano questa correlazione in circa 132mila ragazze, pari al 10,9% del campione femminile, e 70mila ragazzi, corrispondenti al 5,6% di quello maschile. In questi casi, la presenza dei fattori protettivi coincide con un minore rischio di sviluppare le problematiche rilevate nello studio, quali insoddisfazione personale, difficoltà familiari e comportamenti disfunzionali.

Lo studio evidenzia associazioni statistiche tra contesti di supporto e riduzione dei comportamenti a rischio, senza stabilire nessi causali diretti. L’analisi suggerisce che ambienti familiari e scolastici strutturati possano fungere da moderatori nell’esposizione prolungata ai social network durante l’adolescenza.