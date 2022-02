A cosa serve studiare filosofia? I vantaggi legati allo studio della materia sono numerosi. Probabilmente, individuarli è meno pratico rispetto a quelli relativi alla matematica o alla chimica, ma sicuramente sono altrettanto importanti. Che cosa si impara studiando filosofia è presto detto: e lo possiamo intuire già a partire dal significato della parola (in realtà due, di origine greca), ovvero “amore per la saggezza”. La filosofia analizza, attraverso la logica e la ragione, il modo in cui l’uomo vive il mondo. Hai presente quando – perlopiù scherzando con gli amici – ci poniamo la classica domanda retorica “Perché viviamo e dove stiamo andando?”. Bene la filosofia si presuppone di fornirci la risposta. Cosa rispondere quando qualcuno chiede a cosa serve la filosofia, quindi? Continua a leggere.

Cosa ci insegna la filosofia

La filosofia è lo studio della natura dell’esistenza, della conoscenza, della verità e dell’etica. La materia tenta di comprendere il mondo, in tutti i suoi aspetti, e di rispondere alle più disparate domande che ci si pone sulla vita. Si suddivide principalmente in 4 campi: filosofia teorica, filosofia pratica, logica e storia della filosofia. La prima si occupa principalmente di rispondere alle domande alle quali abbiamo appena accennato; la filosofia pratica ci espone a domande del tipo “Quali assetti sociali e politici sono giusti o legittimi?; la logica è la branca della filosofia che più delle altre sviluppa il pensiero critico in quanto studia le strutture e le forme del ragionare correttamente. La storia della filosofia, infine, studia i più grandi filosofi e pensatori della storia.

A cosa serve la filosofia?

Non è vero che la filosofia non serve a niente. Anzi. Gli strumenti che la materia ci insegna sono utili non solo nel corso degli studi (università ed eventuali specializzazioni e master compresi) ma anche nel mondo del lavoro. Già, perché lo studio della filosofia migliora le capacità di risoluzione dei problemi da parte di un soggetto. Aiuta ad analizzare e organizzare idee e problemi. Consente di entrare nella profondità di un tema, di affrontarlo in maniera analitica e di scoprire come spesso e volentieri il confine tra tesi e opinioni contrapposte sia veramente labile.

Le maggiori skill che chi studia la filosofia sviluppa possono essere così raggruppate:

Abilità comunicative

Pensiero logico

Capacità persuasive

Problem solving

Capacità di analizzare situazioni

Capacità di valutare soluzioni

A cosa serve studiare filosofia, quindi? Come è evidente, molto di quanto si apprende può essere applicato praticamente a qualsiasi campo della vita.