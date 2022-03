A cosa serve studiare semiotica?

Perché studiare semiotica? Ma, prima ancora, di cosa si occupa la materia? Chiunque abbia cercato di indagare tale campo, probabilmente si è imbattuto nella difficoltà di darle una definizione. In effetti, spiegare o descrivere cosa sia la semiotica non è super facile: ci sono tante definizioni di semiotica quanti sono i semiotici stessi. La spiegazione più comune è questa: la semiotica è lo studio dei segni e dei sistemi di segni. Ma, volendo essere ancora più chiari, è lo “studio del significato”. Cosa fa un laureato in semiotica, e perché dovresti scegliere questa facoltà? Andiamo con ordine.

Studiare la semiotica: a cosa serve?

Partiamo dal presupposto che la semiotica è lo studio della creazione del significato e della sua distribuzione tra individui e gruppi. Ciò premesso, i motivi per i quali dovresti studiarla sono numerosi, ad iniziare dall’empatia per le altre culture, per le altre credenze e per le altre istituzioni. Ti aiuta, in sostanza, a comprendere i processi attraverso i quali il significato viene creato e distribuito. Inoltre, la materia ti guida nel “vedere attraverso” la massa schiacciante di messaggi dai quali siamo circondati. Si tratta di una disciplina che possiede parecchie associazioni accademiche, ma ha una forte correlazione con il marketing, ambito nel quale aiuta ad influenzare il processo decisionale (almeno quello subconscio) dei consumatori.

Cosa fa il semiologo?

Tutti noi, in minima parte, siamo dei semiologi: ovvero ci troviamo ad interpretare costantemente in maniera conscia o inconscia, il significato dei segni che ci circondano. La semiotica è lo strumento che ci permette di garantire che i significati previsti vengano compresi in modo inequivocabile. Si tratta di un approccio importante alla ricerca sulla comunicazione. In quanto agli sbocchi di una laurea in semiotica, molti laureati lavorano presso agenzie di comunicazione, nel settore delle ricerche di mercato e/o di comunicazione, presso gli uffici stampa e l’organizzazione di eventi. Ed ancora nel settore della comunicazione come copywriter, grafici e web designer. Si può diventare inoltre consulenti strategici per i brand.

Dove studiare semiotica

In tutta Italia sono sparse numerose facoltà presso le quali poter studiare semiotica (cosa che può naturalmente essere fatta anche presso le facoltà telematiche, sempre più diffuse). Tra quelle più gettonate ti segnaliamo la laurea magistrale in semiotica presso l’università di Bologna. Ricorda che studiare la semiotica plasma una forma mentis e imprime la propensione ad un pensiero “diverso” e per questo comunque vincente. Non sottovalutarla se hai intenzione di lavorare nel campo della comunicazione, potrebbe conferirti una marcia in più agli occhi dei tuoi possibili datori di lavoro.

