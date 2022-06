Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Abruzzo

La giunta regionale ha approvato il Calendario Scolastico 2022/23 in Abruzzo ed è stato reso noto nella giornata del 15 giugno. Sono 207 i giorni per chi va a scuola dal lunedì al sabato, mentre 175 per chi va a scuola dal lunedì al venerdì. “Ovviamente – ha dichiarato l’assessore regionale all’istruzione, Pietro Quaresimale – per far fronte alle esigenze dei rispettivi Piani dell’offerta formativa, le scuole possono definire eventuali adattamenti, debitamente motivati, del calendario scolastico regionale, fermo restando il numero complessivo dei giorni di lezione fissati“. Ma quando inizia e quando finisce la scuola in Abruzzo? Quali sono i giorni in cui ci sarà modo di fare ponte? Scopriamo insieme il calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Abruzzo!

Calendario Scolastico 2022/23 Abruzzo: quando inizia e finisce la scuola?

Quando inizia la scuola in Abruzzo? Il primo giorno di scuola per studenti e professori sarà lunedì 12 settembre 2022, esattamente com’è accaduto nell’anno scolastico appena concluso in cui è stato il 13 settembre. Quando finisce la scuola in Abruzzo? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto sabato 10 giugno 2023, quindi anche in questo caso in linea con quest’anno in cui è stato l’8 giugno, anche se però c’è l’eccezione delle scuole dell’infanzia in cui tutto finirà il 30 giugno 2023. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Abruzzo: 12 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Abruzzo: 10 giugno 2023

Ultimo giorno di scuola Abruzzo (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2023

Calendario Scuola 2022/23 Abruzzo: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Abruzzo? Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Abruzzo rimarranno chiuse da sabato 24 dicembre all’8 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023. Infine per le Vacanze di Carnevale la scuola sarà chiusa dal 20 al 22 febbraio. Previsti inoltre alcuni ponti: la Festa della Liberazione del 25 aprile cade di lunedì perciò le scuole saranno chiuse anche lunedì 24. Ci sono poi le feste comandate che ancora non abbiamo citato, quindi il 1° novembre Tutti i Santi, l’8 dicembre Immacolata Concezione, il 1° maggio la Festa del Lavoro e il 2 giugno la Festa nazionale della Repubblica. Ricapitolando:

Vacanze di Natale: da sabato 24 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Carnevale: dal 20 al 22 febbraio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023 (compresi)

24-25 aprile (ponte)

Ricordiamo anche che la Festa del Santo Patrono può regalare un giorno in più di vacanza, ma che questa cambia da comune a comune. Per esempio a Pescara la Festa del Santo Patrono è il 10 ottobre che nel 2022 cade di lunedì, quindi gli studenti avranno modo di fare un weekend lungo; a L’Aquila invece la la Festa del Santo Patrono è il 10 giugno, quindi chi va a scuola il sabato potrà finire la scuola con un giorno di anticipo.