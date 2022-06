Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Campania

Saranno 204 i giorni di scuola per gli studenti campani, secondo quanto approvato dalla Regione per il Calendario Scolastico 2022/23 in Campania. Nell’anno scolastico che è appena terminato gli studenti hanno ripreso la scuola il 15 settembre, per poi terminarla l’8 giugno. Cosa accadrà invece nei prossimi mesi? Sicuramente sarete curiosi di sapere quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Campania, ma anche di sapere quando finirà e se ci saranno festività e ponti extra. Vediamo allora insieme il calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Campania!

Calendario Scolastico 2022/23 Campania: quando inizia e finisce la scuola?

Quando iniziano le scuole in Campania? Il primo giorno di scuola per studenti e docenti sarà martedì 13 settembre 2022, in linea perciò con quanto successo nell’anno scolastico appena concluso. Quando finisce la scuola in Campania? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto sabato 10 giugno 2023, anche in questo caso in linea con l’anno scolastico 2021/22. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Campania: 13 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Campania: 10 giugno 2023

Dopo aver scoperto il primo e l’ultimo giorno di scuola in Campania, manca solo un ultimo tassello: scoprire se ci sono ponti e festività in vista!

Calendario Scuola 2022/23 Campania: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Campania? Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Campania resteranno chiuse da venerdì 23 dicembre al 6 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Previsti inoltre alcuni ponti: Ognissanti è di martedì, perciò gli studenti rimarranno a casa sia il 31 ottobre, sia il 1° novembre. E ancora la Festa della Liberazione del 25 aprile cade di lunedì, quindi le scuole saranno chiuse anche lunedì 24. Infine il 1° maggio, la Festa dei Lavoratori, è di lunedì, ma le lezioni saranno sospese anche martedì 2. Ci sono poi le feste comandate che ancora non abbiamo citato, quindi l’8 dicembre Immacolata Concezione e il 2 giugno la Festa nazionale della Repubblica. Ricapitolando:

31 ottobre-1° novembre (ponte)

Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

24-25 aprile (ponte)

1°-2 maggio (ponte)

Senza dimenticare che gli studenti possono godere di un giorno in più di vacanza se la Festa del Santo Patrono cade in un giorno regolare di scuola. La Festa del Santo Patrono di Napoli è il 19 settembre che è di lunedì, quindi in questo caso gli studenti avranno un weekend lungo, mentre la Festa del Santo Patrono di Avellino è il 14 febbraio che nel 2023 è di martedì, perciò anche in questo caso un giorno di vacanza in più.