Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Piemonte

L’anno scolastico 2022/2023 sarà più intenso per gli studenti del Piemonte: è stato infatti pubblicato il Calendario Scolastico 2022/23 in Piemonte e c’è una brutta notizia per tutti quelli che a settembre dovranno tornare sui banchi di scuola. I giorni di scuola totali sono aumentati ed il numero totale sarà di 206. Per l’anno che si è appena concluso gli studenti sono dovuti tornare sui banchi di scuola il 13 settembre 2021 e sono potuti andare in vacanza il 9 giugno 2022. Invece quanto manca all’inizio della scuola in Piemonte? Poi quando finisce la scuola? E soprattutto quando ci sono ponti e festività? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Piemonte!

Calendario Scolastico 2022/23 Piemonte: quando inizia e finisce la scuola?

Quanto manca all’inizio della scuola in Piemonte? Il fischio d’inizio per l’anno scolastico 2022/23 sarà lunedì 12 settembre 2022, quindi in linea con l’anno scolastico appena giunto al termine. L’ultimo giorno di scuola in Piemonte sarà invece sabato 10 giugno 2023, anche in questo caso in linea come quest’anno. Fanno eccezione le scuole dell’infanzia che chiuderanno venerdì 30 giugno 2023. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Piemonte: 12 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Piemonte: 10 giugno 2023

Ultimo giorno scuole dell’infanzia Piemonte: 30 giugno 2023

Calendario Scuola 2022/23 Piemonte: vacanze, ponti e festività

Chiariti inizio e fine della scuola in Piemonte, capiamo invece quali giorni extra ci saranno tra festività, ponti e vacanze. Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Piemonte resteranno chiuse da sabato 24 dicembre al 7 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Senza dimenticare che il 1° novembre e il 25 aprile cadono di martedì, perciò in entrambi i casi ci sarà un ponte che terrà chiuse le scuole rispettivamente il 31 ottobre ed il 24 aprile. Un caso strano riguarda le Vacanze di Carnevale che dovrebbero esserci lunedì 20 e martedì 21 febbraio. A causa del perdurare del contagio Covid anche per il prossimo anno scolastico è stata prevista una clausola di salvaguardia delle lezioni da attivare entro il 31 dicembre 2022. Se contagi e relativi lockdown dovessero far perdere troppi giorni di scuola, la Regione Piemonte potrà annullare le Vacanze di Carnevale. Ricapitolando:

Vacanze di Natale: da sabato 24 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

Vacanze di Carnevale: lunedì 20 e martedì 21 febbraio (fatta eccezione della “clausola Covid”)

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (ponte)

Lunedì 24 aprile e martedì 25 aprile 2023 (ponte)

In conclusione bisogna ricordare anche la Festa del Santo Patrono che cambia in base al comune di appartenenza e potrebbe regalare un giorno in più a casa. Non è il caso, per esempio, della città di Torino in cui la festa cade il 24 giugno, quando le scuole sono ormai già chiuse.