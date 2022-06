Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Puglia

Saranno 203 in tutto i giorni che fanno parte del Calendario Scolastico 2022/23 in Puglia. Già da tempo la Regione ha ufficializzato le date per il prossimo intanto. Prima di scoprire quando inizierà la scuola in Piemonte, quando sarà l’ultimo giorni di scuola e se sono previsti dei ponti, vi ricordiamo che per l’anno scolastico 2021/2022 la scuola è iniziata il 16 settembre ed è finita lo scorso 9 giugno. Cosa accadrà il prossimo anno? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Puglia!

Calendario Scolastico 2022/23 Puglia: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Puglia? Il primo giorno di scuola per studenti e professori sarà mercoledì 14 settembre 2022, in linea con quanto accaduto anche nell’anno scolastico che si è appena concluso. L’ultimo giorno di scuola invece è previsto sabato 10 giugno 2023, fatta eccezione delle scuole dell’infanzia che termineranno il 30 giugno 2023 per un totale di 220 giorni di scuola. Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Puglia: 14 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Puglia: 10 giugno 2023

Ultimo giorno di scuola Puglia (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2023

Calendario Scuola 2022/23 Puglia: vacanze, ponti e festività

Ci sono invece dei giorni in cui non si va a scuola in Puglia nell’anno scolastico 2022/23 a causa di ponti e festività? Prima di tutto vi ricordiamo che per le Vacanze di Natale le scuole in Puglia resteranno chiuse da venerdì 23 dicembre all’8 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Ci saranno inoltre dei ponti: Ognissanti cade di martedì, quindi oltre al 1° novembre gli studenti resteranno a casa anche il 31 ottobre; la festa dell’Immacolata cade di giovedì, quindi dopo l’8 dicembre i ragazzi torneranno sui banchi di scuola il 12 dicembre; anche il 25 aprile cade di martedì, quindi per la Festa della Liberazione gli studenti rimarranno a casa anche il 24 aprile; infine il 2 giugno cade di venerdì, perciò chi va a scuola il sabato resterà graziato per il 3 giugno.

31 ottobre-1 novembre per Ognissanti (ponte)

8-10 dicembre per la festa dell’Immacolata (ponte)

Vacanze di Natale: da sabato 23 dicembre all’8 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

24-25 aprile per la Festa della Liberazione (ponte)

2-3 giugno per la Festa della Repubblica (ponte)

Ricordiamo infine che ogni comune ha una giornata diversa dedicata alla Festa del Santo Patrono, perciò nel calendario scolastico della Puglia potrebbe esserci un giorno in meno proprio per questa occasione. Per esempio la festa del Santo Patrono a Lecce cade ad agosto, mentre a Bari cade il 6 dicembre (quest’anno un martedì) e l’8 maggio (che nel 2023 cade di lunedì).