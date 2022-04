Compiti Vacanze di Pasqua 2022: come farli in poco tempo

Compiti Vacanze di Pasqua 2022: cosa succede

Dal 14 aprile iniziano le vacanze di Pasqua, ma gli studenti di tutta Italia non possono stare tranquilli, visto che in questi cinque giorni di pausa dai banchi di scuola dovranno comunque fare dei compiti e studiare le pagine assegnate dai loro docenti. Solo qualche giorno fa una professoressa ha inviato una lettera aperta ai suoi colleghi, chiedendo di diminuire il carico di lavoro da dare ai ragazzi durante queste giornate, visto il periodo complicato e visto che si tratta della prima Pasqua “normale” dopo due anni di pandemia. Non è chiaro se l’appello sia stato accolto da qualcuno o meno, tuttavia i compiti – pochi o tanti – bisogna farli e per questo motivo vi diamo qualche consiglio su come svolgerli velocemente!

Compiti Vacanze di Pasqua 2022: i consigli

In realtà i giorni di vacanza sembrano tanti, ma non è così. Basti pensare che a Pasqua e Pasquetta sarete impegnati a mangiare, giocare e divertirvi con amici e parenti, per questo motivo i giorni di studio si riducono drasticamente. La prima cosa da fare è compilare una lista con tutti i compiti assegnati dagli insegnanti e cominciare a studiare fin da subito per evitare di arrivare con l’affanno gli ultimi giorni. Proprio questo è il punto fondamentale: cercate di fare i compiti più impegnativi nei primi giorni, quindi temi, esercizi vari e saggi brevi, mentre lasciate tra le ultime cose da fare le materie da ripetere a voce. Ricordatevi di fare sempre delle pause durante lo studio e di ripassare tutto il giorno prima di rientrare a scuola.

Compiti Vacanze di Pasqua 2022: la tabella di marcia

Se davvero volete riuscire a fare i compiti in maniera veloce e senza stress dovete scrivere una vera e propria tabella di marcia, con gli orari e le materie da studiare. Una volta fatto l’elenco con i compiti da fare, vi segnaliamo un esempio di tabella da seguire:

Giovedì:

Ore 10:00 – 11:00: Francese

Ore 11:00 – 12:00: esercizi di inglese

Ore 15:00 – 17:00: tema di italiano

Ore 17:00 – 18:30: Spagnolo

Venerdì:

Ore 10:00 – 12:00: Spagnolo

Ore 15:00 – 16:00: esercizi di francese

Ore 16:00 – 17:00: Storia

Ore 17:00 – 18:30: Inglese

Sabato:

Ore 10:00 – 11:00: ripasso di Francese

Ore 11:00 – 12:00: ripasso di Inglese

Ore 15:00 – 17:00: saggio breve

Domenica, Pasqua: libri chiusi!

Lunedì, Pasquetta: libri chiusi!

Martedì: