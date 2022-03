Cosa significa droppare: il termine spopola su Instagram

Droppare: il termine diventa virale

Basta una classica “Catena di Sant’Antonio” su Intagram per far diventare virale il termine “droppare“. Da qualche giorno sul popolare social network molte persone stanno pubblicando foto in costume da bagno o comunque del periodo estivo con la didascalia “Foto estate 2021 chi non la droppa avrà un’estate orribile”. In molti si sono chiedi il significato di questa parola, tuttavia la spiegazione è semplice. Droppare una foto, significa cercare una foto in archivio e ricondividerla sui social network, come in questo caso.

Droppare: tutti i significati

Chiediamo aiuto a Treccani per comprendere tutti i significati del verbo drop, dall’inglese: drop ⟨dròp⟩ s. ingl. [propr. «goccia, caduta» e sim., der. di (to) drop «far cadere, gocciolare»] (pl. drops ⟨dròps⟩), usato in ital. al maschile. Tra gli altri significati troviamo anche un tipo di caramella con sapore di frutta, di solito messa in vendita non incartata in busta o in scatola (in ingl., fruit drops), mentre nel rugby (anche drop-goal), conseguimento di tre punti da parte di un team, quando uno dei suoi ragazzi fa passare il pallone, in azione di gioco e su rimbalzo, sopra la traversa ed entro i pali superiori della porta avversaria, che ha la forma di una. E ancora nel calcio, tiro spiovente dall’alto, detto anche candela, mentre nell’industria dell’abbigliamento, una delle tre misure che caratterizzano la struttura fisica di una persona (drop 6, conformazione regolare; drop 8, conformazione snella; drop 4, conformazione robusta). Senza dimenticare che nella musica rap droppare significa rilasciare un brano o un album, mentre nel mondo delle serie tv e del cinema significa interrompere la visione. Infine nel mondo dei videogiochi significa raccogliere oggetti del nemico sconfitto, mentre nel mondo dello showbiz c’è il mic drop, ossia il gesto di far cadere il microfono a terra al termine di una performance.

Droppare e le altre mode sui social network

In realtà questa è solo l’ultima di tante mode che in passato hanno colpito i social network, compresi Facebook e Twitter. Ora non resta che scoprire se si tratterà solo di un trend passeggero o se anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi vedremo altre Stories di Instagram a tema “drop”.

