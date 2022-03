Pronti, partenza, via: si ricomincia a viaggiare. Forse. Ci si sposta sicuramente di più e con l’arrivo della primavera, uno dei luoghi più belli di cui godere è sicuramente la nostra Penisola. In pochi lo sanno ma qui da noi ci sono tantissimi posti di una bellezza sfolgorante da immortalare e trasportare sui social. In questa breve guida ti parleremo della nostra personale top ten dei posti più instagrammabili d’Italia!

La top ten degli instagrammabili in Italia

Ci siamo, devi decidere dove andare per un weekend romantico o una fuga di qualche giorno con gli amici, perché non dare allora un’occhiata dei posti che vengono meglio in fot0?

Ecco i 10 posti in Italia più popolari sui social: