Crisi di governo: le dimissioni di Conte

Alle nove del mattino Conte comunicherà ai suoi ministri l’intenzione di dimettersi in Consiglio dei ministri, poi si recherà al Quirinale e formalizzerà la decisione nelle mani del Capo dello Stato. Fino alla fine Conte ha cercato una strada per una crisi pilotata, ma non sarà così; i primi che ieri hanno fatto un muro sono stati i Cinque stelle, un attimo dopo che le agenzie hanno battuto la decisione del premier, che andrà a dimettersi senza avere la certezza di avere in cambio un Conte ter. L’attuale governo non dispone dei voti sufficienti al Senato e che l’operazione di «reclutamento» dei responsabili non ha dato i risultati sperati.

Dimissioni di Conte: le opzioni di Mattarella

Quando il presidente della Repubblica riceve le dimissioni del premier può decidere, dopo eventuali consultazioni dei gruppi parlamentari, di conferire un mandato esplorativo ad un personaggio istituzionale, o dare il mandato pieno o esplorativo al presidente del Consiglio uscente che accetterebbe con riserva: è l’ipotesi maggiormente quotata in queste ore. Conte, infatti, si dimetterebbe per ricevere un nuovo incarico, e lavorare così a un nuovo governo.

Dimissioni di Conte: le consultazioni

Se non ci sono le possibilità per una nuova maggioranza, il capo dello Stato può direttamente avviare proprie consultazioni al Quirinale: con i presidenti delle Camere, i rappresentanti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato ed il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Le consultazioni servono per constatare la situazione e, di conseguenza, assumere decisioni sull’incarico a un nuovo presidente del Consiglio o, eventualmente, sul conferimento di un altro mandato esplorativo. L’ultima opzione, in caso di impossibilità accertata di formare un nuovo esecutivo, è che decida di sciogliere le Camere per andare ad elezioni.

