GRADUATORIA SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA TEST 2021: COSA SAPERE

Il Test ingresso 2021 di Scienze della Formazione Primaria deve sottostare alle indicazioni contenute nel bando del Miur ma per il resto è gestito autonomamente dalle università, per cui gli atenei rispetteranno la struttura del test stabilita dal Ministero, ma decideranno in maniera autonoma le domande e tutto quello che riguarda iscrizioni e scadenze.

TEST INGRESSO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2021: LA GRADUATORIA

Sarà ammesso in graduatoria il candidato che alla prova otterrà un punteggio minimo di 55/80. Ricordiamo che il test sarà composto da 80 domande: ogni risposta esatta varrà 1 punto, ogni risposta non data o errata 0 punti. Al punteggio del test verranno sommati eventuali punti extra riguardanti competenze linguistiche, soprattutto se attestate da Enti certificatori competenti. Per ogni livello sono previsti i seguenti punti:

B1, 3 punti

B2, 5 punti

C1, 7 punti

C2, 10 punti

Sarà dunque ammesso al corso di laurea in Scienze della formazione primaria un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili indicato nel bando. In caso di parità di punteggio prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei questi di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico sociale e geografica, cultura scientifico-matematica. Nel caso di ulteriore parità prevale il candidato che ha ottenuto un punteggio superiore all’esame di maturità, e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane. La graduatoria non può essere integrata con altri candidati ammessi, e, nel caso in cui la graduatoria dovesse essere formata da un numero inferiore di candidati rispetto al numero dei posti disponibili, non si procederà con nessuna integrazione. Infine, non sono consentite ammissioni in soprannumero.

TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2021: TUTTO SULLA PROVA

