Nuovo DPCM: le ultime news

E’ quasi un mese ormai che non sentiamo parlare di DPCM in quanto è ancora in vigore l’ultimo, quello del mese di gennaio. Ora che il governo di Conte è caduto e l’ex presidente della BCE Mario Draghi è stato chiamato dal presidente della Repubblica Mattarella per formare un nuovo governo, si dovrà pensare anche al prossimo DPCM. Siamo tutti curiosi di sapere per quando è previsto e quali nuove norme verranno dettate e quali nuove regole dovranno essere rispettate. E’ importante sapere anche quali attività potranno ripartire.

Nuovo DPCM: quando è previsto

Per la data del 15 febbraio in Italia è atteso un nuovo DPCM – o anche un Decreto Legge oppure una semplice ordinanza del Ministero della Salute – con il quale potrebbe esserci un cambiamento di alcune norme anti-Covid. Per questa data sono in programma alcune scadenze sulle quali il nuovo Governo – ma non è escluso possa pensarci anche quello attualmente in carica per i soli affari correnti – potrebbe dover intervenire. Un DPCM, o comunque un Decreto Legge, ci sarà sicuramente prima del 5 marzo 2021. Come anticipato, infatti, per quella data non sarà più in vigore il DL del 14 gennaio 2021 e quindi bisognerà intervenire per chiarire quali restrizioni e divieti resteranno in vigore.

Nuovo DPCM: nuove aperture?

Non vi è ancora nulla di certo, la sola sicurezza che abbiamo è che per la data del 15 febbraio sono previste delle riaperture e delle riprese che riguardano:

ripresa dei concorsi pubblici;

ripresa degli spostamenti tra Regioni dell’area gialla;

riapertura degli impianti di sci per la pratica amatoriale.

Il Governo Draghi potrebbe approvare un DPCM, un Decreto Legge, o anche un’ordinanza del Ministero della Salute, per ritardare questi appuntamenti, su indicazioni del CTS per mantenere un atteggiamento prudente.

