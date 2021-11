Maturità 2022: prima prova sessione straordinaria

Parlando di esami di maturità ci viene in mente una cosa: sapete che cos’è la sessione straordinaria? Sapete in cosa consiste e chi può usarla? Come dice il nome stesso, straordinaria, si verifica solamente in casi eccezionali come per esempio il non potersi presentare alle date ufficiali degli esami e né alle prove suppletive. Si tratta di una terza ed ultima opportunità che viene data ai maturandi che, per reali motivi certificati, non possono presentarsi e sostenere gli esami nelle date ufficiali e insieme agli altri ragazzi.

Prima Prova Maturità 2022: la data della sessione straordinaria

Come abbiamo spiegato poco fa, gli studenti del quinto anno del liceo che devono affrontare gli esami di maturità possono avvalersi della sessione d’esami straordinaria. Perché avvenga ciò, il maturando dovrà dimostrare di essere davvero impossibilitato a presentarsi agli esami nei giorni ufficiali o nelle date scelte per le prove suppletive. Facciamo un recap: la data ufficiale per la prima prova di maturità è stata fissata per il 22 giugno 2022, la data suppletiva, stabilita dal Miur, è per il 6 luglio; per quanto riguarda la sessione straordinaria la commissione d’esame si riunirà per scegliere se i motivi apportati dai ragazzi siano credibili o meno, riferirà quanto successo al Miur che deciderà, eventualmente, una data straordinaria.

Sessione straordinaria Prima Prova Maturità 2022: l’orario

Solo alcuni studenti potranno partecipare a questa terza ed ultima possibilità per poter fare la prima prova di esame. Per poter sostenere l’esame in questa sessione, i maturandi dovranno consegnare documenti che attestino l’effettiva impossibilità di partecipazione alle date ufficiali o a quelle suppletive. Nel caso in cui la Commissione ritenga credibile la situazione del candidato, si rivolgerà al Miur che deciderà una data; lo stesso discorso vale per l’orario, potrebbe essere fissato alle 08:30.

