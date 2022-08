Acquistare Microsoft Office Home and Student è un investimento per lo studio e la futura carriera professionale. Ad oggi la suite Office di Microsoft rappresenta un punto di riferimento per moltissimi studenti: grazie alle app Word, Excel e PowerPoint è infatti possibile mantenere alti livelli di produttività nello studio. Ma non solo, sono sempre più le aziende che richiedono una buona conoscenza di Excel, skill che dovrebbero essere acquisite durante gli anni scolastici utilizzando e approfondendo le feature del programma.

In questa guida spiegheremo come risparmiare sull’acquisto di Microsoft Office Home & Student senza rinunciare alla sicurezza e alla garanzia del prodotto ufficiale, descrivendo quali sono i passaggi da seguire per installare e attivare il pacchetto sul proprio pc.

Office Home and Student è gratis?

La suite Office Home and Student non è gratuita: per poterla utilizzare a casa o a scuola è infatti necessario procedere all’acquisto di una copia della versione che si preferisce.

Microsoft 365 consente l’accesso gratuito agli studenti, ma ciò avviene solo ad alcune particolari condizioni, ossia se il loro istituto è accreditato e dispongono di una mail scolastica.

Nel momento in cui si trasferiscono altrove e il nuovo istituto non è accreditato, l’accesso a file e app non sarà più possibile. Inoltre, una volta terminato il percorso scolastico, non si potrà più utilizzare il prodotto in maniera gratuita e sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare una licenza.

Per avere certezza di utilizzare una versione sempre accessibile, sicura e completa di tutte le funzionalità disponibili, è consigliabile ricorrere all’acquisto di Office 2021 Home & Student per PC o, nel caso in cui si abbia un dispositivo Apple, Office 2021 Home & Student per Mac.

Da evitare invece assolutamente le versioni craccate che, oltre a essere illegali, sono anche molto pericolose per i propri dispositivi. Nel migliore dei casi potrebbero essere riconosciute e bloccate da Microsoft, vanificando la spesa fatta. Nei casi peggiori potrebbero nascondere trojan o malware finalizzati al furto di dati sensibili o per estorcere denaro con la minaccia di cancellare tutti i dati e i lavori contenuti nel proprio dispositivo.

Devo acquistare Office Home and Student ogni anno?

Nel caso in cui si scelga un abbonamento alla suite online Microsoft 365 tramite il sito ufficiale, sarà necessario attivare un abbonamento e pagare l’importo previsto ogni anno. Questa soluzione, però, non è la più economica.

In termini di risparmio, infatti, conviene acquistare una licenza a vita: questa è valida per sempre e non prevede alcun pagamento aggiuntivo oltre a quello iniziale. Ciò significa che non sarà necessario acquistare la suite ogni anno (o meglio, a ogni nuovo aggiornamento), al contrario di quanto accade per l’abbonamento a Microsoft 365. Sarà inoltre possibile utilizzare la licenza anche se cambierete device o dopo una formattazione, poiché la licenza sarà legata al vostro account Microsoft.

Per evitare di dover acquistare Office ogni anno è possibile scegliere una licenza a vita su store online come Mr Key Shop, società leader nel mercato digitale per la rivendita di software su scala internazionale.

Se il prezzo gioca un ruolo cruciale nella scelta della soluzione migliore, è altrettanto importante prendere in considerazione aspetti come sicurezza e affidabilità. Mr Key Shop offre dei metodi di pagamento protetti e tracciati (come PayPal, Amazon Pay e Stripe), aderisce alla politica Soddisfatti o Rimborsati e fornisce codici product key originali Microsoft (e delle più famose aziende software al mondo), dunque assolutamente legali e genuini al 100%. Mr Key Shop opera nel mercato in virtù della prima sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2012, che rende legittima la vendita di software ricondizionati.

vpn

Le licenze di Office non sono le uniche disponibili sullo store: sul sito si possono trovare anche licenze originali di altri prodotti utili per i propri dispositivi, come antivirus, vpn e sistemi operativi più o meno recenti.

Questo store online è quindi l’ideale anche per chi desidera acquistare i migliori antivirus (come Bitdefender, Avast, Kaspersky, Norton, McAfee, ESET) o le migliori VPN (come HMA VPN e Avast SecureLine), e persino per le licenze dei sistemi operativi più apprezzati: si può infatti acquistare Windows 11, Windows 10 e altre versioni precedenti a prezzi davvero vantaggiosi.

Quanto costa la licenza Microsoft Office Student lifetime?

Ecco i prezzi delle licenze a vita ricondizionate di Microsoft Office Student disponibili in questo momento su Mr Key Shop:

Come si può notare, i prezzi proposti permettono di ottenere un risparmio notevole rispetto al prezzo ufficiale di Microsoft. Se si desidera ottenere Microsoft Office 2019 Home and Student, per esempio, si possono risparmiare ben 90 € sul prezzo di listino ufficiale. Sul sito sono disponibili licenze Office 2021, 2019, 2016, 2013 e 2010 nelle varie versioni Home and Student, Home and Business, Professional Plus per PC e Mac.

Come abbiamo accennato in precedenza, la licenza Microsoft Office Student lifetime è una licenza a vita, originale e sicura, che funzionerà per sempre.

Così facendo si evitano tutti i problemi tipici dei software craccati e delle licenze non attivate (o attivate tramite KMS Emulator), come la presenza di malware o il blocco della licenza da parte di Microsoft dopo un certo periodo di tempo.

Qual è il miglior modo per acquistare Microsoft Office Home and Student?

Il modo migliore per acquistare Office 2021 Home and Student per Mac o PC è rivolgersi a un rivenditore di software ricondizionati che sia sicuro e realmente affidabile.

Mr Key Shop propone dei prezzi vantaggiosi che permettono di risparmiare fino al 70% rispetto al prezzo ufficiale, ed è tra gli store di software più apprezzati nel mercato mondiale, come dimostrano le recensioni lasciate dagli utenti su Trustpilot.

Al di là del prezzo, infatti, occorre verificare che il prodotto che si desidera acquistare sia perfettamente funzionante e legale, senza sorprese di alcun tipo. Il noto rivenditore online conta più di 1.900 recensioni, per una valutazione complessiva pari a 4,9 su 5. Significativo anche come il 93% dei giudizi totali risponda al grado di “Eccezionale”, a conferma dell’eccellente rapporto qualità-prezzo.

Mr Key Shop garantisce il funzionamento delle licenze vendute, emette regolare fattura e consente anche di avere un rimborso completo in caso di errato acquisto, oltre a fornire assistenza gratuita in italiano e inglese.

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare: poiché l’acquisto e la consegna del prodotto avvengono interamente online, tale soluzione è 100% sostenibile, non generando inquinamento legato all’imballaggio e al trasporto.

Microsoft 365 vs Office 2021 Home e Student: quale scegliere?

Meglio abbonarsi a Microsoft 365 oppure optare per l’acquisto della licenza Office Home and Student? La soluzione migliore, alla luce di quanto detto finora, è sicuramente l’acquisto del pacchetto Office.

In questo modo non solo si può acquistare Office risparmiando rispetto a un abbonamento mensile o annuale, ma si può sfruttare un prodotto completo, sicuro, senza limiti di tempo e in maniera assolutamente legale.

Come scaricare Office Home and Student

Veniamo ora alla parte pratica. Una volta completato l’acquisto su Mr Key Shop, si riceverà via email la licenza del pacchetto Office Home and Student. Inoltre, si otterrà una ISO ufficiale per scaricare la suite, insieme a delle istruzioni chiare e dettagliate in italiano per completare l’installazione e l’attivazione del pacchetto in pochi semplici passaggi.

Di fatto, quindi, una volta effettuato il pagamento sul sito il download è immediato.

Nell’email è possibile anche verificare il costo della licenza Office, attraverso la fattura emessa regolarmente dalla società.

Installare e attivare il pacchetto Microsoft Office per studenti

Una volta eseguito il download, per l’installazione e l’attivazione della licenza Microsoft Office sarà sufficiente seguire le istruzioni contenute nell’email inviata da Mr Key Shop dopo l’acquisto.

L’unico requisito necessario per usare la licenza Office è avere un account Microsoft, al quale bisognerà collegare il codice product key ricevuto.

Dal momento che la licenza di Mr Key Shop sarà legata all’account Microsoft, sarà possibile usarla a vita, a patto di associarla sempre al proprio profilo.

Dopo l’inserimento corretto del codice product key, l’attivazione del pacchetto Office avverrà in automatico: da qui in avanti basterà seguire pochi altri semplici passaggi, poi si potrà finalmente iniziare a usare la suite di Microsoft dedicata alla produttività in ambito scolastico.

Conclusioni

Siamo giunti alle conclusioni del nostro approfondimento su come acquistare Microsoft Office Home and Student al miglior prezzo sul web. Acquistare una copia della suite Office a un prezzo conveniente è possibile anche senza rinunciare alla sicurezza.

Il rivenditore online Mr Key Shop, leader europeo nella rivendita di software, assicura un maxi sconto sul costo del pacchetto Office, rendendolo di gran lunga più appetibile rispetto alla sottoscrizione dell’abbonamento a Microsoft 365.

Tra i pacchetti Office disponibili si annoverano Microsoft Office 2021-2019-2016 Home and Student, e su tutti i prodotti è possibile disporre della garanzia “Soddisfatti o rimborsati”.

Pochi secondi dopo l’acquisto, Mr Key Shop provvede all’invio di una email completa di licenza, ISO ufficiale per il download, fattura e istruzioni con cui viene spiegata la procedura passo-passo sia per l’installazione che la successiva installazione.

Su Mr Key Shop è anche possibile acquistare altre licenze oltre a quelle di Office, come ad esempio quelle degli antivirus migliori tra quelli presenti sul mercato, con un risparmio notevole sui prezzi ufficiali di listino.