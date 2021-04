PROVE INVALSI 2021 TERZA MEDIA ITALIANO: COSA RIPASSARE

A breve gli studenti dell’ultimo anno delle Medie affronteranno le Prove Invalsi 2021 il Test nazionale di italiano, matematica e inglese che fino a qualche anno da era inserito tra le prove scritte dell’Esame di Terza Media. La prova desta una certa preoccupazione tra i ragazzi, per cui il miglior modo per esorcizzare la paura è quello di allenarsi bene in vista delle prove. Fate dunque un altro piccolo sforzo e continuate con il ripasso e con le esercitazioni: noi saremo sempre qui ad aiutarvi, e in questa guida vi forniremo un piccolo elenco di argomenti da ripassare per superare la Prova Invalsi di Italiano per la Terza Media… Bene, non ci resta che cominciare, annotate tutto! Siete pronti?

TEST INVALSI TERZA MEDIA 2021 ITALIANO: LE DOMANDE

Prima di tutto vediamo più da vicino come sarà strutturata la prova Invalsi di Italiano dell’Esame Terza Media. Il test sarà diviso in due sezioni:

Comprensione del testo: la prima parte riguarda la comprensione di alcuni brani corredati da domande a risposta multipla e aperta. Le domande riguarderanno la comprensione del brano in generale, di alcune espressioni, di termini e il corretto uso della lingua italiana. Ci saranno inoltre tabelle o testi da completare.

la prima parte riguarda la comprensione di alcuni brani corredati da domande a risposta multipla e aperta. Le domande riguarderanno la comprensione del brano in generale, di alcune espressioni, di termini e il corretto uso della lingua italiana. Ci saranno inoltre tabelle o testi da completare. Grammatica: la seconda parte testerà invece le conoscenze e le abilità grammaticali dei candidati. Le domande, a risposta aperta, multipla o di completamento riguarderanno ortografia, lessico, sintassi e morfologia.

Avrai 75 minuti di tempo per completare il compito e, dopo 15 minuti di pausa, affronterai il test di matematica! Scopri di più: Test Invalsi Terza Media Italiano: guida

INVALSI TERZA MEDIA ITALIANO: COSA RIPASSARE

A questo punto non ci rimane che dirvi cosa e come ripassare per la Prova Invalsi di Italiano. In realtà non c’è un programma specifico, in quanto il Test Invalsi esamina gli studenti sulle abilità e capacità di comprensione della nostra lingua. Tuttavia, è possibile farsi un piccolo programmino in particolare per i quesiti di grammatica. Per cui, ecco cosa ripassare:

Regole di ortografia

Analisi grammaticale delle parti del discorso

Per quanto riguarda il significato delle parole, cercate di memorizzare termini leggendo molto e cercando il significato delle parole sul dizionario

Per quanto riguarda la comprensione del testo leggete brani sia in prosa che poesia e provate a fare riassunti e commenti.

PROVA INVALSI ITALIANO 2021 TERZA MEDIA: COME ALLENARSI

La chiave per il successo è quindi l’esercizio: non solo con brani ed esercizi di grammatica, ma soprattutto con le simulazioni e le prove degli anni precedenti. Prendete dunque le Prove Invalsi degli anni passati e provate a svolgerle monitorando il tempo: una volta che avete terminato il compito, controllate le risposte e cercate di capire cosa avete sbagliato. Fate la stessa cosa con altre simulazioni e, a distanza di tempo, rifate tutte le prove che avete già utilizzato. In questo modo memorizzerete domande e risposte, diventerete più veloci e sarete più sicuri durante il Test ufficiale! Trovate qui tutto il materiale gratuito da scaricare:

