Scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2022

Festival di Sanremo 2022: cos’è successo nella seconda puntata

La terza puntata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo conferma il successo di questa terza stagione targata Amadeus: il terzo appuntamento è stato visto da 9 milioni 369 mila spettatori con uno share del 54.1 per cento. Il picco d’ascolto è stato fatto alle 21:5 con 14 milioni 790 mila telespettatori e quello di share all’1.44 con il 59.9 per cento. Ecco la classifica generale dopo le prime tre puntate:

Mahmood & Blanco – Brividi Elisa – “O forse sei tu” Gianni Morandi – Apri tutte le porte Irama – “Ovunque sarai” Sangiovanni – “Farfalle” Emma – “Ogni volta è così” Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Fabrizio Moro – “Sei tu” La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Dargen D’Amico – Dove si balla Michele Bravi – Inverno dei fiori Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica” Aka 7even – “Perfetta così” Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – Domenica Noemi – Ti amo non lo so dire Rkomi – Insuperabile Matteo Romano – “Virale” Iva Zanicchi – “Voglio amarti” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te” Giusy Ferreri – Miele Le Vibrazioni – “Tantissimo” Yuman – Ora e qui Ana Mena – Duecentomila ore Tananai – “Sesso occasionale”

Festival di Sanremo 2022: scaletta quarta puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, annunciato dall’ufficio stampa nel corso della giornata:

Noemi, You make me feel (like a natural woman), di Aretha Franklin

Giovanni Truppi, Nella mia ora di libertà, di Fabrizio De André, con Vinicio Capossela e Mauro Pagani

Yuman, My Way, di Frank Sinatra, con Rita Marcotulli

Le Vibrazioni, Live and Let Die di Paul McCartney, con Sophie and the Giants e il maestro Peppe Vessicchio

Sangiovanni, A muso duro, di Pierangelo Bertoli, con Fiorella Mannoia

Emma, Baby One More Time, di Britney Spears, con Francesca Michielin

Gianni Morandi, un medley con Mousse T

Elisa, What a feeling, di Irene Cara (da Flashdance)

Achille Lauro, Sei bellissima, di Loredana Bertè, con Loredana Bertè

Matteo Romano, Your Song, di Elton John, con Malika Ayane

Irama, La mia storia tra le dita, di Gianluca Grignani, con Gianluca Grignani

Ditonellapiaga e Rettore, Nessuno mi può giudicare, di Caterina Caselli

Iva Zanicchi, Canzone, di Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva

Ana Mena, un medley con Rocco Hunt

La Rappresentante di Lista, Be My Baby, di The Ronettes, con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Massimo Ranieri, Anna verrà, di Pino Daniele, con Nek

Michele Bravi, Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi, di Lucio Battisti

Mahmood & Blanco, Il cielo in una stanza, di Gino Paoli

Rkomi, medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

Aka 7ven, Cambiare, di Alex Baroni, con Arisa

Highsnob e Hu, Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco, con MrRain

Dargen D’Amico, La bambola, di Patty Pravo

Giusy Ferreri, Io vivrò senza te, di Lucio Battisti, con Andy dei Bluvertigo

Fabrizio Moro, Uomini soli, dei Pooh

Tananai, A far l’amore comincia tu, di Raffaella Carrà, con Rosa Chemical

Festival di Sanremo 2022: anticipazioni terza puntata

Co-conduttrice sarà la tanto amata protagonista di Blanca Maria Chiara Giannetta, mentre come altro ospite di questa serata troviamo l’attore Lino Guanciale. Non sembrano essere previste ulteriori special guest in questo appuntamento.

Leggi anche: