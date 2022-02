Scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2022

Festival di Sanremo 2022: cos’è successo nella prima puntata

“Un debutto straordinario con uno share medio del 55 per cento e quasi 11 milioni di telespettatori, uno dei migliori risultati di sempre. E’ stato premiato il desiderio di leggerezza, di condivisione, l’ottimo livello musicale, l’innovazione del linguaggio visual e la giusta ritmica televisiva”, queste le parole del direttore di Rai 1 Stefano Coletta in merito alla prima puntata de Festival di Sanremo 2022 con lo share complessivo più alto dal 2005 e il maggior ascolto, in termini di telespettatori, dal 2018. In totale, 10 milioni 911 mila spettatori con uno share del 54.7 per cento. Ecco la classifica della prima puntata:

Mahmood & Blanco – Brividi La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Dargen D’Amico – Dove si balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Noemi – Ti amo non lo so dire Michele Bravi – Inverno dei fiori Rkomi – Insuperabile Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – Domenica Giusy Ferreri – Miele Yuman – Ora e qui Ana Mena – Duecentomila ore

Festival di Sanremo 2022: scaletta seconda puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, annunciato dallo stesso Amadeus in conferenza stampa:

Sangiovanni – “Farfalle”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Emma – “Ogni volta è così”

Matteo Romano – “Virale”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Tananai – “Sesso occasionale”

Irama – “Ovunque sarai”

Aka 7even – “Perfetta così”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Festival di Sanremo 2022: anticipazioni seconda puntata

Per la prima volta partecipa al Festival come ospite Checco Zalone, invece torna Laura Pausini a presentare la sua nuova canzone “Scatola. Ci saranno inoltre Margherita Mazzucco e Gaia Girace, le due protagoniste della serie tv L’amica geniale, tratta dai libri di Elena Ferrante, mentre è saltata la partecipazione di Luca Argentero (per parlare della fiction della Rete Ammiraglia DOC – Nelle tue mani) a causa di un lutto familiare. Ospite della seconda puntata anche Ermal Meta, il cantante porterà il brano con cui si classificò terzo l’anno scorso, ossia la canzone “Un milione di cose da dirti”.

